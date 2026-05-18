Pizza Night: Σου αποκαλύπτουμε το μυστικό που φτιάχνει πίτσα επιπέδου trattoria στο σπίτι

Πόσες φορές απογοητεύτηκες από την αποτυχημένη σπιτική πίτσα; Αυτή η εποχή ανήκει στο παρελθόν

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων στις pizza nights που διοργανώνουμε στο σπίτι: Εκείνοι που λένε «ας παραγγείλουμε καλύτερα» και εκείνοι που επιμένουν να δοκιμάσουν homemade πίτσα, μόνο και μόνο για να καταλήξουν με καμένη ζύμη, λάθος ψήσιμο και melted toppings που δεν έλιωσαν ποτέ σωστά.

Και κάπου εδώ έρχεται η AEG να μας πει κάτι πολύ απλό: Ίσως τελικά το πρόβλημα να μην ήταν ποτέ οι μαγειρικές μας ικανότητες. Γιατί σύμφωνα με πρόσφατα ευρωπαϊκά insights, 1 στους 3 home chefs αποτυγχάνει συστηματικά να φτιάξει σωστά πίτσα στο σπίτι, ενώ σχεδόν το 75% στρέφεται τελικά σε delivery ή έτοιμες λύσεις. Όχι επειδή δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε, αλλά επειδή δύσκολα πετυχαίνουμε αυτό το crispy, σωστά ψημένο αποτέλεσμα που θυμίζει πραγματική ιταλική pizza. Μάλλον κι εσύ ταυτίζεσαι.

Κι αν δεν φταις εσύ, τι φταίει τελικά;

Τα πράγματα είναι απλά. Η τέλεια πίτσα θέλει υψηλές θερμοκρασίες, σωστή κατανομή θερμότητας και timing που θυμίζει περισσότερο επαγγελματική κουζίνα, παρά ένα συνηθισμένο οικιακό setup. Ακριβώς αυτό το «χάσμα» ήρθε να καλύψει η AEG, με τους νέους εντοιχιζόμενους φούρνους με λειτουργία PizzaExpert. Τα νέα προϊόντα παρουσιάστηκαν στο The Art of Living, το νέο experiential event του brand γύρω από την τεχνολογία, το design και τη σύγχρονη εμπειρία στο σπίτι.

Άκου το καλύτερο: Το highlight της βραδιάς ήταν ένα live pizza challenge από τον Άκη Πετρετζίκη, που μας έκανε όλους να πεινάσουμε λίγο παραπάνω.

Άκης Πετρεζίκης - Chef Ambassador AEG

Ευτυχώς με τη νέα σειρά της AEG δεν θα μας λείψει η αυθεντική πίτσα.

Στην AEG δεν μας προτείνουν πράγματα που δεν έχουν δοκιμάσει. Όλες οι συσκευές δοκιμάζονται πρακτικά και τα προϊόντα που παράγουν δοκιμάζονται... γευστικά. Αυτή τη φορά δοκιμάσαμε ναπολιτάνικη πίτσα σαν να έφτασε μόλις από την πιο fancy τρατορία. Τώρα μπορείς και εσύ να έχεις καθημερινά τη δική σου πίτσα επαγγελματικών προδιαγραφών, με τα υλικά που επιλέγεις. Χάρις στη λειτουργία PizzaExpert.

Τι είναι όμως η λειτουργία PizzaExpert;

Είναι η λειτουργία που σου επιτρέπει να ψήνεις την πίτσα σου σε μόλις 2,5 λεπτά. Ναι, τόσο γρήγορα. Γιατί ο φούρνος σου αγγίζει θερμοκρασία έως 340°C, χαρακτηριστικό που προσομοιώνει τη σειρά της AEG με επαγγελματικούς φούρνους τρατορίας. Και επειδή όπως στην πίτσα θέλουμε πάντα ένα κομμάτι ακόμα, στον φούρνο μας θέλουμε ένα skill επιπλέον, τα νέα προϊόντα της AEG διαθέτουν και το ειδικό μαντεμένιο ταψί, που διατηρεί και κατανέμει σωστά τη θερμότητα για crispy βάση και αφράτη κόρα.

Με λίγα λόγια; Αυτό το αποτέλεσμα που μέχρι τώρα πίστευες ότι πετυχαίνουν μόνο οι πιτσαρίες, τώρα μπορεί να συμβεί στην κουζίνα σου. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι expert.

Ο φούρνος του μέλλοντος

Οι καινοτομίες της AEG δεν έχουν τέλος. Η έξυπνη οθόνη EXCite Touch TFT σε καθοδηγεί βήμα-βήμα κατά τη διαδικασία ψησίματος, κάνοντας το ψήσιμο πιο εύκολο ακόμα και για beginners ή για όσους μέχρι σήμερα φοβόντουσαν να δοκιμάσουν homemade dough. Ίσως για αυτό η λειτουργία PizzaExpert έχει λάβει επίσημη έγκριση από τη Scuola Italiana Pizzaioli, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να προσφέρει αυθεντικό ναπολιτάνικο αποτέλεσμα στο σπίτι.

Και κάπου εδώ αλλάζει όλη η λογική του «μένουμε για πίτσα στο σπίτι»

Γιατί όταν ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά καλό, αρχίζεις να πειραματίζεσαι περισσότερο. Δοκιμάζεις νέες γεύσεις. Καλείς φίλους για pizza nights. Μετατρέπεις ένα απλό dinner στο σπίτι σε εμπειρία.

Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πίσω από τη φιλοσοφία της AEG: Η τεχνολογία δεν έρχεται απλώς να κάνει κάτι πιο γρήγορο ή πιο «smart». Έρχεται να κάνει την καθημερινότητα πιο απολαυστική, πιο δημιουργική και λίγο πιο elevated. Και μεταξύ μας; Αν η πίτσα σου βγαίνει τόσο λαχταριστή, μάλλον το delivery μπορεί επιτέλους να περιμένει.