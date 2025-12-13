Άμεσο το αποτύπωμα στη ψυχική υγεία του ανθρώπου λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων

Ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει προσωπικά μια πλημμύρα ή πυρκαγιά, μπορεί να νιώθουν βαριά ψυχολογική πίεση μόνο και μόνο από τη γνώση της κλιματικής κρίσης.

Οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι καύσωνες δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένα δάση και κατεστραμμένες περιουσίες αλλά και ένα αόρατο αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων: άγχος, φόβο, θλίψη, μετατραυματικό στρες. Η κλιματική κρίση έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ψυχική υγεία. Ταυτόχρονα, όμως, οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η δράση, η αλληλεγγύη και η προσαρμογή μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη αναφερθεί στη σχέση κλιματικής αλλαγής και ψυχικής υγείας, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση προκαλεί τόσο άμεσα προβλήματα (άγχος, διαταραχές στρες) όσο και μακροχρόνιες ψυχικές διαταραχές, μέσω εκτοπισμού, ανασφάλειας και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.

Στην Ευρώπη, περίπου 84 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ήδη με κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Άμεσο ψυχικό αποτύπωμα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Η πιο «χειροπιαστή» διαδρομή μέσα από την οποία η κλιματική αλλαγή πλήττει την ψυχική υγεία είναι η άμεση έκθεση σε ακραία συμβάντα: πυρκαγιές, πλημμύρες, κυκλώνες, παρατεταμένους καύσωνες. Όσοι βιώνουν τέτοιες καταστροφές αντιμετωπίζουν συχνά έντονο άγχος, διαταραχές ύπνου, ενοχικά συναισθήματα, αλλά και κλασικά συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PTSD).

