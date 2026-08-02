Πυρκαγιές στη Μεσόγειο: Γιατί οι φωτιές γίνονται όλο και πιο καταστροφικές

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά και τα μέτωπα στην Άνδρο και την Κάλυμνο, αποτελούν ακόμη μία υπενθύμιση ότι οι πυρκαγιές στη Μεσόγειο δεν εξελίσσονται πλέον όπως πριν από 20 χρόνια.

Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι σήμερα μια φωτιά μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ένταση, να εξαπλωθεί ταχύτερα και να γίνει δυσκολότερα διαχειρίσιμη, ακόμη και όταν οι μηχανισμοί πυρόσβεσης είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η παρατεταμένη ξηρασία, η μείωση της υγρασίας στη βλάστηση και οι ολοένα συχνότερες ακραίες καιρικές συνθήκες αλλάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μετατρέποντας ακόμη και μια μικρή εστία σε μεγάλο μέτωπο μέσα σε λίγες ώρες. Οι πρόσφατες διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί πλέον πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά πραγματικότητα που καταγράφεται ήδη στα στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών.

Οι φωτιές δεν αυξάνονται μόνο σε αριθμό αλλά γίνονται και πιο ακραίες

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες δεν καταγράφουν απλώς περισσότερες πυρκαγιές, αλλά μια σαφή μεταβολή στη συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό npj Climate and Atmospheric Science, υπό ένα σενάριο περαιτέρω υπερθέρμανσης του πλανήτη, η πιθανότητα εμφάνισης ακραίων πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί ακόμη και έως δέκα φορές, ενώ η αντιπυρική περίοδος αναμένεται να επιμηκυνθεί κατά περίπου μία εβδομάδα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr