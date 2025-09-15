7 διακοσμητικά που οι interior designers αγαπούν να αγοράζουν για το σπίτι το φθινόπωρο

Ποιος είπε ότι το φθινόπωρο δεν μπορείς να γεμίσεις το σπίτι σου με ωραία και οικονομικά αντικείμενα;

Το να αλλάζεις τη διακόσμηση του σπιτιού ανάλογα με την εποχή είναι κάτι παραπάνω από το να αντικαθιστάς αντικείμενα σχετικά με το Halloween με φθινοπωρινά φύλλα δέντρων. Είναι ένας τρόπος να χαλαρώσεις, να καλωσορίσεις τη νέα εποχή και να ζήσεις τη στιγμή. Ωστόσο, το να ανανεώνεις κάθε φορά τη διακόσμηση, όπως τώρα για το φθινόπωρο, μπορεί να μετατραπεί σε μια ακριβή διαδικασία.

Ευτυχώς, η φθινοπωρινή διακόσμηση έχει και οικονομικές επιλογές που μπορείς να βρεις στα ράφια των καταστημάτων με vintage είδη. Αυτή είναι η εποχή των ζεστών, μυστηριωδών σκηνικών, και τα παλιά αντικείμενα ταιριάζουν απόλυτα στην αισθητική του φθινοπώρου. Πάντως, αυτά είναι τα διακοσμητικά που οι interior designers αγαπούν να αγοράζουν για το σπίτι τους το φθινόπωρο.

Κεραμικά σε φθινοπωρινά χρώματα

Ένα όμορφο κεραμικό βάζο σε γήινο χρώμα είναι εύκολο να το βρεις σε ένα κατάστημα με vintage αντικείμενα. Μπορεί να έχει φθορές ή ατέλειες, αλλά αυτό προσθέτει στη σύνδεσή του με την εποχή. «Τα φθινοπωρινά χρώματα είναι ζεστά, και λατρεύω το πώς ένα κεραμικό βάζο μπορεί να τα συμπληρώσει», λέει η Carolyn Cerminara, ιδρύτρια και επικεφαλής σχεδιάστρια της Cerminara Design. «Ψάξε για ένα απλό σχήμα και ένα ζεστό χρώμα που να αντανακλά τη θαλπωρή που προσπαθείς να δημιουργήσεις».

Κηροπήγια από ορείχαλκο

Τα κηροπήγια και τα λεπτά κεριά χαρίζουν μια κομψή ρουστίκ αίσθηση στον χώρο. Στα καταστήματα μεταχειρισμένων μπορείς να βρεις κηροπήγια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, και δεν είναι σπάνιο να βρεις κομμάτια από συμπαγή ορείχαλκο ή κρύσταλλο. «Το φθινόπωρο είναι εποχή θαλπωρής και "κουρνιάσματος"- όλα αφορούν τη δημιουργία ζεστασιάς στο σπίτι. Γι’ αυτό πιστεύω πως ποτέ δεν έχεις αρκετά κεριά!» λέει η Cerminara.

Ψάθινα καλάθια

Μπες σε οποιοδήποτε κατάστημα μεταχειρισμένων, και πιθανότατα θα δεις έναν τοίχο γεμάτο ψάθινα ή πλεκτά καλάθια. Με λίγα χρήματα, μπορείς να αποκτήσεις ένα από τα πιο χρήσιμα αντικείμενα για εποχιακή διακόσμηση. «Λατρεύω τα ψάθινα καλάθια για την ευελιξία και τη φυσική τους υφή», λέει η Colleen Bennett, επικεφαλής στο CBB Design Firm. «Είναι τέλεια για να αποθηκεύουν κουβέρτες ή για να προβάλλουν φθινοπωρινά διακοσμητικά όπως κουκουνάρια και μικρές κολοκύθες.»

Ξύλινες επιφάνειες κοπής

Το ξύλο είναι ένας ακόμα τρόπος να προσθέσεις ζεστασιά, και οι ξύλινες επιφάνειες κοπής είναι εύκολο να βρεθούν. Αν είναι φθαρμένες, τρίψε τις με λίγο λάδι και είναι σαν καινούργιες. Είναι ιδανικές για να φτιάξεις φθινοπωρινά πλατό με αλλαντικά, και μπορούν να λειτουργήσουν και ως διακοσμητικό όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Κεραμικά σε σχήμα κολοκύθας

Τα κεραμικά σε σχήμα κολοκύθας—δηλαδή μπολ με καπάκια σε σχήμα κολοκύθας είναι στα trends εδώ και χρόνια. Πλέον, αρχίζουν να εμφανίζονται και στα καταστήματα μεταχειρισμένων, και αξίζει να τα πάρεις όταν τα βρεις.

Είναι τέλεια για φθινοπωρινές συγκεντρώσεις και συνδυάζουν γοητεία και λειτουργικότητα. Τα γυαλισμένα κεραμικά είναι ιδανικά τόσο για επίσημες όσο και για καθημερινές φθινοπωρινές περιστάσεις.

Πίνακες με «μουντή» διάθεση

Έχεις σκεφτεί ποτέ να αλλάξεις τους πίνακές σου ανάλογα με την εποχή; Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Justin DiPiero προτείνει αλλαγή των έργων τέχνης για να καλωσορίσεις το φθινόπωρο. «Μου αρέσει να ανανεώνω τους πίνακες στον χώρο μου όταν αλλάζουν οι εποχές, ειδικά στην κουζίνα ή την τραπεζαρία», υποστηρίζει. «Ψάχνω για κομμάτια με βαθιά μπορντό χρώματα και πιο σκοτεινή διάθεση».

Δραματικά κηροπήγια (Candelabras)

Θέλεις να κάνεις εντύπωση; Αν είσαι αρκετά τυχερός να βρείτε ένα, επένδυσε σε ένα εντυπωσιακό χρυσό κηροπήγιο. «Είναι ένα εντυπωσιακό εύρημα για το φθινόπωρο και ο τέλειος τρόπος να κάνεις την εποχιακή σου διακόσμηση να ξεχωρίσει», λέει η Miranda Cullen, ιδιοκτήτρια και επικεφαλής του Inside Stories.