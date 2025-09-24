Πυρετώδεις ετοιμασίες για το φοιτητικό σπίτι: Τα 5 must have items που θα κάνουν τον χώρο σου να δείχνει μεγαλύτερος

Η JYSK φημίζεται για το σκανδιναβικό design, τη λιτότητα και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Για αυτό και είναι συνώνυμη του φοιτητικού σπιτιού.

Τα σχολεία ξεκίνησαν. Με βάση τη δική μας ανάμνηση από τη μαθητική ζωή, υποθέτουμε ότι ο ενθουσιασμός των παιδιών για το back to school δεν σπάει τα κοντέρ. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές. Οι τελευταίοι ετοιμάζονται να γράψουν ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην περιπετειώδη ιστορία της νεότητάς τους. Η στιγμή για την οποία αγωνίζονταν όλη την χρονιά που μας πέρασε επιτέλους έφτασε: Η πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους απέχει μια ανάσα.

Οι ετοιμασίες για το φοιτητικό σπίτι είναι ό,τι πιο υπέροχο, τόσο για τους γονείς, όσο και για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια. Νέα αρχή, νέοι φωτεινοί χώροι μελέτης, ψυχαγωγίας, συναθροίσεων με τους φίλους. Όμως αλήθεια, που θα τα χωρέσουμε όλα αυτά; Αφού τα φοιτητικά σπίτια είναι στην πλειοψηφία τους μια σταλιά.

Η JYSK, που φημίζεται για το σκανδιναβικό design, τη λιτότητα και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: Διαθέτει όλα τα items που χρειαζόμαστε σε προσφορές-έκπληξη. Ας δούμε τι μας προτείνει για να διαμορφώσουμε και εμείς το φοιτητικό σπίτι στα πρότυπα του «Scandinavian Sleeping & Living».

5 must have items του φοιτητικού διαμερίσματος

1. Το γραφείο LANGAGER με τα χίλια πρόσωπα

Είναι γραφείο; Είναι συρταριέρα; Είναι mini βιβλιοθήκη για τα συγγράμματα του εξαμήνου; Κανείς δεν ξέρει. Και βασικά δεν χρειάζεται να ορίσουμε μόνο μια χρήση. Το γραφείο-πασπαρτού είναι όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Ένα item που αλλάζει μέγεθος ανάλογα με τις περιστάσεις: Μοναχική μελέτη; Ξεδιπλώνει. Ώρα για στρέτσινγκ με το pilates-mat ή επιτραπέζια και παντομίμα; Μαζεύει. Τόσο ευέλικτο όσο ο ιδανικός φοιτητής.

Στη JYSK πέρα από το γραφείο LANGAGER θα βρούμε:

Γραφείο που να εναρμονίζεται ακόμα και με το πιο κομψό σαλόνι, πολύτιμο αν θέλουμε να διαμορφώσουμε μια aesthetic γκαρσονιέρα

Το ιδανικό desk για σκληρη μελέτη και ακόμα πιο σκληρούς gamers

Γραφεία με «μυστικές κρυψώνες»

Και δώρο έναν αναλυτικό οδηγό για να επιλέξουμε ακριβώς αυτό που μας ταιριάζει



2. Η καρέκλα γραφείου KOKKEDAL

«Θέλω να είναι αναπαυτική για την πολύωρη μελέτη αλλά να έχει στυλ και να μην είναι πανάκριβη. Ζητάω πολλά;». Όχι. Ζητάς JYSK και αφού ολοκλήρωσες με επιτυχία τη δοκιμασία των πανελληνίων, σου αξίζει μια κομψή KOKKEDAL.

Ποιος είπε ότι οι καρέκλες γραφείου πρέπει να καταλαμβάνουν υπερβολικά πολύ χώρο και να διατηρούν τον αυστηρό χαρακτήρα της μαύρης δερματίνης; Η KOKKEDAL, σε γκρι και ιβουάρ τόνους, αναπαυτική με ρυθμιζόμενο ύψος και ροδάκια είναι ό,τι πρέπει για το σύγχρονο και φινετσάτο φοιτητικό διαμέρισμα. Σε τιμή άκρως προσιτή.

Πέρα από την KOKKEDAL στη JYSK θα βρούμε:

Την PEBRINGE, εξίσου κομψή ως προς το design, σε χρώμα πιο σκούρο ώστε να κρύβει τυχόν «ατυχήματα» και μικρά λερώματα



Την πιο προσιτή καρέκλα gaming

Και μια ολοκληρωμένη πρόταση JYSK όπως κι αν έχουμε φανταστεί την καρέκλα των ονείρων μας



3. Η ΝΟRODDEN: H πιο φιλόξενη πολυθρόνα-κρεβάτι

Όταν μιλάμε για το φοιτητικό σπίτι, κάθε τετραγωνικό μέτρο έχει αξία. Με την πολυθρόνα NORODDEN όμως, εξυπηρετούμε δύο σε ένα: Το τέλειο σποτ για να χαλαρώνει ο φοιτητής τα απογεύματα, αλλά και ένα άνετο κρεβάτι για να κοιμάται τα βράδια ή να φιλοξενεί γονείς, αδέρφια φίλους. Και όλες αυτές οι χρήσεις χωρίς η πολυθρόνα μας να χάνει σε τίποτα από την κομψότητά της.

Στην ίδια φιλοσοφία με τη NORODDEN στη JYSK θα βρούμε καναπέδες-κρεβάτια που ταιριάζουν σε κάθε νεανικό σπίτι, όποια κι αν είναι η αισθητική μας.

4. Το ζυγισμένο πάπλωμα που κάνει χαμό στα social-media

Το ζυγισμένο πάπλωμα είναι μια κουβέρτα με βάρος, που μας αγκαλιάζει όσο κοιμόμαστε, βοηθώντας μας να χαλαρώσουμε και να αποκοιμηθούμε βαθιά. Είναι σαν θεραπεία κατά του άγχους. Αλλά στην πιο cozy και προσιτή μορφή. Γι’ αυτό κάνει χαμό στα social media.

Ο/η φοιτητής/φοιτήτριά μας, που σίγουρα θα κουράζεται ώσπου να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της σχολής, το έχει ανάγκη. Κι αν σκρολάρει τακτικά στα κοινωνικά δίκτυα, σίγουρα θα το έχει βάλει στο μάτι. Γιατί όλοι ψάχνουμε έναν εύκολο τρόπο να νιώσουμε πιο ήρεμοι και safe, ειδικά όταν είμαστε μακριά από το πατρικό μας σπίτι. Και αυτό το πάπλωμα μπορεί να μας το εγγυηθεί.

5. Τα πιο designάτα ράφια

Ναι, εντάξει είναι γεγονός: Κανείς μας ποτέ δεν σκέφτηκε «Σήμερα θα πάω να ψωνίσω ράφια, ανυπομονώ». Πιθανότατα επειδή δεν είχαμε δει την ποικιλία που παρέχει η JYSK στο κομμάτι της αποθήκευσης.

Σε τόσα πολλά σχέδια και χρώματα, τα ράφια της JYSK εξοικονομούν στο φοιτητικό σπίτι τον πολύτιμο χώρο που θα καταλάμβανε μια ογκώδης βιβλιοθήκη. Αν μάλιστα πέρα από τα βιβλία, ο φοιτητής τα στολίσει με αρωματικά κεράκια, diffusers και άλλα fancy αντικείμενα, θα προκύψει και μοναδική ατμόσφαιρα.

Αυτό το Σεπτέμβριο η JYSK γιορτάζει τα γενέθλιά της και η καμπάνια «10 χρόνια στην Ελλάδα» είναι μια μοναδική ευκαιρία για την επίπλωση και διακόσμηση του φοιτητικού σπιτιού με προσφορές μέχρι και 70%!