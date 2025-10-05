«Καφέ πολυτέλεια»: Πώς να υιοθετήσεις την πιο κομψή τάση στην κουζίνα αυτό το φθινόπωρο

Την εγκρίνει και η Τζένιφερ Λόπεζ

Τα ντουλάπια κουζίνας με σκούρο καφέ ξύλο έχουν το moment τους αυτήν τη σεζόν. Μετά από χρόνια κυριαρχίας των ανοιχτόχρωμων και μίνιμαλ παλετών, τόσο η μόδα όσο και η διακόσμηση εσωτερικών χώρων στρέφονται πλέον σε πιο βαθιές, αποχρώσεις – και το καφέ είναι σίγουρα στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, οι πολύ σκούρες καφέ αποχρώσεις, κάτι σαν βελούδινη σοκολάτα, προσφέρουν ένα αίσθημα σταθερότητας αλλά και κομψότητας.

Στις φθινοπωρινές πασαρέλες είδαμε ότι κυριάρχησαν οι καφέ αποχρώσεις, και αυτή η αίσθηση πολυτέλειας περνά τώρα και στην κουζίνα μας. Τα σκούρα ξύλα, οι καφέ σκιερές αποχρώσεις πλέον δεν θεωρούνται μουντές, αλλά σοφιστικέ, πολυεπίπεδες και άκρως φινετσάτες. Φέρνουν ζεστασιά και ένα ιδιαίτερο vibe στον χώρο – κάτι που χρειαζόμαστε όταν θέλουμε το σπίτι μας να μοιάζει με καταφύγιο. Και η κουζίνα στο σπίτι της Τζένιφερ Λόπεζ, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης: Δραματική αλλά φιλόξενη, αποδεικνύει πως οι σκούρες παλέτες μπορούν να είναι τόσο κομψές όσο και πρακτικές.





Πώς να δημιουργήσεις την πιο ατμοσφαιρική κουζίνα αυτό το φθινόπωρο

Ισορρόπησε το καφέ με ανοιχτές επιφάνειες

«Δεν χρειάζεται να βυθίσεις ολόκληρη την κουζίνα στο σκοτάδι για να υιοθετήσεις τα σκούρα χρώματα», λέει η Mioko Fujisaki, διευθύντρια του Kitchen Bee Design. «Τα ντουλάπια δεν είναι συνήθως η μεγαλύτερη επιφάνεια στον χώρο – τα δάπεδα, τα ταβάνια, οι τοίχοι και οι πάγκοι κυριαρχούν, οπότε κρατώντας αυτά σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις δημιουργείται αντίθεση και φωτεινότητα».

Πρόσθεσε αντανακλάσεις

Αν σε ανησυχεί το πόσο βαθύς είναι ο τόνος, χρησιμοποίησε γυαλιστερές ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως καθρέφτες ή μπρούτζινα στοιχεία, για να διαχέεται το φως και να «ανοίγει» ο χώρος.

Δοκίμασε το, πριν δεσμευτείς

«Το να επιλέξεις μια σκούρα – ή πολύ φωτεινή – χρωματική παλέτα για την κουζίνα, όπως αυτή της Τζένιφερ Λόπεζ, απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και πολλά δοκιμαστικά βαζάκια χρώματος», λέει η Fiona Duke, από το Fiona Duke Interiors. «Θέλεις μια απόχρωση που να σε κάνει να χαμογελάς κάθε φορά που μπαίνεις στην κουζίνα. Όταν καταλήξεις σε μία ή δύο επιλογές, βάψε ένα πορτάκι ή μια μεγάλη επιφάνεια δείγματος και δες το για λίγες μέρες πριν πάρεις την τελική απόφαση».

Unsplash/Caroline Badran

Κουζίνα: Ποια χρώματα ταιριάζουν με το σκούρο καφέ ξύλο;

Ανοιχτά ουδέτερα:

Κρεμ, απαλό μπεζ και ανοιχτό ταμπά αναδεικνύουν τα νερά του ξύλου και διατηρούν τον χώρο φωτεινό.

Ζεστές αποχρώσεις:

Τερακότα και θερμό γκρι συνδυάζονται όμορφα με ξύλα όπως καρυδιά και μαόνι, δημιουργώντας μια ζεστή, φθινοπωρινή ατμόσφαιρα.

Ψυχρές αντιθέσεις:

Σε καλά φωτισμένους χώρους, μπλε ή πράσινο του φασκόμηλου δίνουν φρεσκάδα και επιτρέπουν στα ντουλάπια να ξεχωρίσουν.

Μεταλλικές λεπτομέρειες:

Μπρούντζος, ορείχαλκος σε χερούλια και φωτιστικά ενισχύουν τη φινέτσα του σκούρου ξύλου και προσθέτουν λάμψη.

