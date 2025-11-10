Το αρχιτεκτονικό γραφείο "Space is around us" ανανέωσε ένα παλιό διαμέρισμα 75τμ και εμείς κερδίσαμε την έμπνευση που χρειαζόμασταν για τα δικά μας σπίτια

Πώς μπορείς να κάνεις οικονομική ανακαίνιση στο σπίτι σου; Να μια ερώτηση που έχει σίγουρα ταλαιπωρήσει πολλούς από εμάς στο παρελθόν. Μερικές φορές η αλλαγή δεν χρειάζεται γκρέμισμα τοίχων και καινούργιες ντουλάπες που μπορεί να εκτοξεύσουν το κόστος μιας ανακαίνισης. Πολλές φορές η ανανέωση κρύβεται στις λεπτομέρειες, στην έμπνευση, στο συνδυασμό νέων χρωμάτων, σε μερικά ιδιαίτερα διακοσμητικά αντικείμενα. Το αρχιτεκτονικό γραφείο "Space is around us" πραγματοποίησε μια τέτοια ανακαίνιση με χαμηλό budget σε ένα διαμέρισμα 75τμ στην Κυψέλη και πιστεύουμε ότι είναι το inspo που χρειαζόσουν και για το δικό σου διαμέρισμα.

© Space is around us

«Στην περιοχή της Κυψέλης, στην οδό Φαέθοντος, από όπου προέρχεται και το όνομα του διαμερίσματος ‘Phae’ μας ζητήθηκε να επανασχεδιάσουμε και να αλλάξουμε ριζικά την αισθητική ταυτότητα ενός διαμερίσματος 70τμ σε μια πολυκατοικία του 2000.

Λόγω της χρονολογίας ανέγερσης της πολυκατοικίας, το διαμέρισμα δεν διέθετε ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία έχρηζαν ανάδειξης οπότε στην ουσία διαχειριστήκαμε το διαμέρισμα σαν έναν καμβά ο οποίος μας παρείχε άπλετη σχεδιαστική ελευθερία ενώ ταυτόχρονα κληθήκαμε να βρούμε έξυπνους τρόπους να ‘καλύψουμε’ τις αισθητικές αδυναμίες με σχεδιαστικά τρικς.

Λόγω του περιορισμένου budget του έργου η σχεδιαστική μας παρέμβαση άφησε άθικτη τόσο την κάτοψη όσο και τα υπάρχοντα υλικά των χώρων. Παίξαμε λοιπόν με υφές, χρώματα, υφάσματα, το φυσικό φως και τις αισθήσεις του χρήστη. Παρόλους τους περιορισμούς του budget στόχος μας σε κάθε περίπτωση ήταν η διατήρηση της αισθητικής και των χωρικών ποιοτήτων σε υψηλό επίπεδο.

© Space is around us

Η δύναμη του χρώματος: Dusty Pink & Πράσινο της Ελιάς

Το brief του ιδιοκτήτη αναζητούσε μια ζεστή οικεία ατμόσφαιρα με διακριτή ταυτότητα για αυτό και κινηθήκαμε στους τόνους του dusty pink και του πράσινου της ελιάς. Οι κουρτίνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον ορισμό της ταυτότητας των χώρων καθώς θέλαμε το κάθε υπνοδωμάτιο να διαθέτει το δικό του διακριτό χαρακτήρα. Οι κουρτινες λειτουργούν σαν φίλτρο διαφορετικών διαβαθμίσεων από το αστικό περιβάλλον για αυτό και τοποθετήσαμε σε κάθε δωμάτιο ένα ζεύγος κουρτινών συσκότισης και ένα διαφανές.

"Κρύβοντας" το πάτωμα: Χαλιά για ηρεμία

Καθότι δεν μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το γυαλιστερό πλακάκι των δαπέδων προτιμήσαμε να καλυφθεί με μεγάλα χαλιά σε χαμηλή πλέξη και ήπιους μπεζ τόνους για να προσδώσουμε ηρεμία στο χώρο.

Στην είσοδο που λειτουργεί σαν κατώφλι για το χρήση προτείναμε ένα κάθισμα με ολόσωμο καθρέφτη και προσθέσαμε κάποια στρογγυλά πόμολα στον τοίχο ώστε να μπορεί κανείς να κάνει μία στάση προετοιμασίας κατά την είσοδο και έξοδό του από το διαμέρισμα.

Στη θέση που αρχικά υπήρχε ένα ογκώδες και δύσχρηστο έπιπλο μπουφέ τοποθετήσαμε ένα compact dining τραπέζι που μπορεί κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθεί και σαν επιφάνεια εργασίας με laptop. Μία στρογγυλή minimal απλίκα τοίχου σηματοδοτεί το χώρο του φαγητού.

© Space is around us

Το καθιστικό: Πώς "μετριάζεις" έναν μακρόστενο χώρο

Στο καθιστικό επιλέχθηκε γωνιακός καναπές για να οριοθετεί νοητα το χώρο του καθιστικού από το χώρο τραπεζαρίας και την είσοδο και να οδηγεί το βλέμμα του χρήστη προς το μεγάλο άνοιγμα προς τη βεράντα από όπου έρχεται και το φυσικό φως. Καθότι ο χώρος έχει αρκετά μακρόστενο σχήμα θέλαμε να μετριάσουμε την έντονη επιμήκη διάσταση των τοίχων καθώς και να δώσουμε κάποιο ενδιαφέρον και χαρακτήρα τοποθετώντας επίτοιχους καμβάδες.

© Space is around us

Τα υπνοδωμάτια: Το "εικονικό κεφαλάρι"

Στα υπνοδωμάτια στο πλαίσιο της ιδιαίτερης χρωματικής ταυτότητας κάθε δωματίου προτείναμε ένα ‘εικονικό κεφαλάρι’ σε χρώμα ίδιο με αυτό των κουρτινών συσκότισης.

Τέλος το φυσικό στοιχείο αποτελεί πάντα στα έργα μας βασικό κομμάτι για αυτό και προσθέσαμε φυτά εσωτερικού χώρου τόσο στο καθιστικό όσο και στα υπνοδωμάτια».

© Space is around us

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Έλλη Αθανασιάδου (Αρχιτέκτονας),

Αρχιτεκτονικό γραφείο: Space is around us, IG: @spaceisaroundus,

Ιστοσελίδα: https://www.spaceisaroundus.com/ , Mail: [email protected]

Κατασκευή: Έλλη Αθανασιάδου (IG: @ellie_ath)

Φωτογραφία: Βάσω Παράσχη (IG: @vassoparaschi), Φωτογράφος

Set styling: Έλλη Αθανασιάδου

Styling props: Myran (IG: @myrandesign)

Τοποθεσία: Κυψέλη, Αθήνα, Ελλάδα

Πελάτης: Ιδιωτική ανάθεση

Χρονολογία έργου: 2025