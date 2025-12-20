5 χρώματα που οι interior designers μετανιώνουν κάθε φορά που χρησιμοποιούν στις διακοσμήσεις τους

Η διακόσμηση ενός σπιτιού είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία και η επιλογή χρώματος μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρέπει να πάρεις.

Ποιος είπε ότι οι interior designers δεν κάνουν λάθη; Καθώς η διακόσμηση ενός σπιτιού αποτελεί - πέρα από δημιουργική - και μια πολύπλοκη διαδικασία, είναι πιθανό να κάνουμε σφάλματα, είτε αυτά σχετίζονται με τη χρωματική παλέτα, είτε με τα έπιπλα που έχουμε επιλέξει να προσθέσουμε στους χώρους μας. Κι ενώ αυτό μπορείς να το καταλάβεις - τις περισσότερες φορές τουλάχιστον - αφού ξεκινήσεις να ζεις μέσα στο σπίτι, οι επαγγελματίες διακοσμητές έρχονται να μας παρηγορήσουν, αφού παραδέχονται πως και εκείνοι υποπίπτουν σε λάθη.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: κάθε φορά που ένας interior designer εισέρχεται σε έναν χώρο, καλείται να επιλέξει από τον τρόπο διαρρύθμισης μέχρι τα έπιπλα, τα χρώματα, τις υφές, τα διακοσμητικά κ.α.. Και εντάξει, συνήθως το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις, που και οι ίδιοι οι διακοσμητές έχουν μετανιώσει για επιλογές τους, αφού δεν κατάφεραν να αναδείξουν τον οικιακό χώρο, όπως επιθυμούσαν. Οι συγκεκριμένες επιλογές αφορούν κυρίως στα χρώματα - καθώς κάθε απόχρωση μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση στον χώρο. Συνεπώς, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε προβλέψιμο.

Σύμφωνα με επιτυχημένους interior designers, υπάρχουν πέντε χρωματικές επιλογές, τις οποίες 8 στις 10 φορές μετανιώνουν για την απόφασή τους. Και μπορεί για εμάς να φαίνονται προφανείς, ωστόσο - όπως επισημαίνουν - δεν είναι, τελικά, καθόλου λειτουργικές και πρακτικές για τον χώρο.

5 χρώματα που ένας interior designer συνήθως μετανιώνει για την επιλογή του

Λευκό

Ενώ το λευκό είναι μια κλασική και διαχρονική επιλογή, οι ειδικοί πιστεύουν πως είναι σχεδόν ανέφικτο να εντοπίσεις ποια απόχρωση ταιριάζει κάθε φορά στον εκάστοτε χώρο. «Η επιλογή του λευκού είναι ρίσκο, διότι ο τρόπος που “διαβάζεται” σε ένα δωμάτιο, είναι εντελώς διαφορετικός από τον τρόπο που μπορεί να δείξει σε ένα άλλο», υποστηρίζει η Adrianne Bugg, συνιδρύτρια της Pillar & Peacock.

Από την πλευρά της, η Rachel Brown, ιδρύτρια της RB Interiors, θεωρεί πως το λευκό είναι μια θεωρητικά εύκολη επιλογή, ωστόσο συχνά απογοητεύει τους υποστηρικτές του. «Το λευκό είναι μια ασφαλής επιλογή μέχρι απλώς να μην είναι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να επιλέξεις αυτό που πιστεύεις πως θα δείχνει καθαρό και κομψό στο σπίτι σου και, τελικά, να μετατρέψει τον χώρο σε κρέμα ζαχαροπλαστικής», αναφέρει.

Γκρι

Το γκρι ανήκει στην κατηγορία των ψυχρών χρωμάτων και σύμφωνα με την Taylor Johnson, ιδρύτρια της Taylor Johnson Interiors, τις περισσότερες φορές που το έχει χρησιμοποιήσει, το έχει μετανιώσει. «Υπάρχουν τόσες άλλες επιλογές, που μπορούν να χαρίσουν μια νότα χρώματος στο δωμάτιο, χωρίς να είναι τόσο δεσμευτικές», δηλώνει. Από την πλευρά της, η Rachel Brown υποστηρίζει πως η περίοδος του γκρι έχει ξεθωριάσει, συνεπώς υπάρχουν τόσα άλλα χρώματα για να βάλει κανείς στο σπίτι του. Από το 2010 μέχρι το 2020 «φορέθηκε» πολύ, όμως έφτασε η στιγμή να κάνουμε ένα διάλειμμα.

Εκρού

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες διακοσμητές, όσοι απορρίπτουν την επιλογή του γκρι, καταφεύγουν στο εκρού. Ο λόγος; Θεωρείται safe επιλογή, αφού μπορεί να δέσει με τα χρώματα του υπόλοιπου χώρου, ωστόσο οι ειδικοί υπογραμμίζουν, πως αν το επιλέξεις, θα πρέπει συνεχώς να κυνηγάς το «τέλειο φως». Μπορεί να φαίνεται πρακτικό και εύκολο στη διαχείριση, όμως δεν είναι. Όπως αναφέρει η Chelsey Hartnett, ιδρύτρια της Chelsey Hartnett Interior Design, φαίνεται κάθε γρατζουνιά και λεκές, συνεπώς δεν είναι μια πρόταση που θα υιοθετούσε ξανά.

Γαλαζοπράσινο

Οι απαλές αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου έχουν τη δύναμη να προσδώσουν μια ζωντάνια και μια θετική ενέργεια στον χώρο. Παρά το γεγονός, ότι φέρνουν νότες της φύσης στο κάθε δωμάτιο, είναι αρκετά δεσμευτικές και κατά κάποιον τρόπο ορίζουν τη διακόσμηση που θα επιλεχθεί. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως το φως του ήλιου ή η απουσία του, μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα που έχουμε για τον χώρο, μετατρέποντάς το άλλες φορές σε ένα διαμπερές δωμάτιο κι άλλες σε ένα μουντό και σκοτεινό.

Καφέ

Μπορεί το καφέ (και όλες οι αποχρώσεις του) να αποτελούν το χρώμα της σεζόν, ωστόσο αυτή η τάση καλό είναι να περιοριστεί στα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ. Οι interior designers είναι ξεκάθαροι: όσο κομψές κι αν είναι ορισμένες αποχρώσεις του, δεν αποτελούν σωστή επιλογή για το βάψιμο ενός χώρου. Είναι σκοτεινό, καταθλιπτικό και αρκετά μουντό, συνεπώς δύσκολα θα αναδείξει ένα δωμάτιο. Αντί για καφέ, μπορείς να επιλέξεις ένα ζεστό nude.