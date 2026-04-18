6 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις στο τζάκι, σύμφωνα με interior designers

Η τάση του "fireplace styling" είναι στα πάνω της, αλλά μερικά αντικείμενα μπορούν να καταστρέψουν εντελώς την αισθητική του σαλονιού σας.

Το τζάκι αποτελεί αναμφισβήτητα το κεντρικό σημείο αναφοράς σε κάθε καθιστικό. Είτε πρόκειται για ένα παραδοσιακό τζάκι που παραμένει σβηστό, είτε για ένα διακοσμητικό "faux" τζάκι, η εσωτερική του κοιλότητα προσφέρει έναν λευκό καμβά για δημιουργικότητα. Ωστόσο, η διακόσμηση αυτού του συγκεκριμένου σημείου κρύβει παγίδες.

Στην προσπάθειά μας να γεμίσουμε το κενό, συχνά καταφεύγουμε σε λύσεις που δείχνουν φθηνές, "ξένες" προς τον χώρο ή απλώς ακατάστατες. Οι ειδικοί του interior design προειδοποιούν: το γεγονός ότι κάτι χωράει μέσα στο τζάκι, δεν σημαίνει ότι πρέπει και να βρίσκεται εκεί. Ακολουθούν τα 6 συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφύγετε και οι κομψές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τον χώρο σας.

Λεπτά κεριά χωρίς βάση

Τα ψηλά, λεπτά κεριά είναι πανέμορφα πάνω σε μια τραπεζαρία, αλλά μέσα στην άδεια εστία ενός τζακιού δείχνουν εντελώς παράταιρα και δημιουργούν μια οπτική δυσαναλογία. Ο κενός χώρος γύρω τους τονίζει το μικρό τους μέγεθος, κάνοντας το τζάκι να μοιάζει άδειο και ημιτελές.

Η εναλλακτική: Αν θέλετε τη ζεστασιά της φλόγας, προτιμήστε μεγάλα κεριά-κολώνες (pillars) τοποθετημένα πάνω σε έναν στιβαρό δίσκο ή μια πέτρινη βάση. Αυτό θα γεμίσει τον όγκο της εστίας και θα δημιουργήσει μια πολυτελή, ατμοσφαιρική γωνιά.

Ψεύτικα φυτά με λεπτά φύλλα

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δίνουν ζωή, αλλά το εσωτερικό του τζακιού απαιτεί αντικείμενα με "βάρος". Τα φθηνά, πλαστικά φυτά με λεπτά κλαδάκια όχι μόνο δείχνουν ψεύτικα από μακριά, αλλά τείνουν να συγκεντρώνουν σκόνη και βρωμιά, χάνοντας γρήγορα τη λάμψη τους. Το τζάκι είναι ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που απαιτεί στιβαρότητα. Τα μικρά, "εύθραυστα" διακοσμητικά χάνονται μέσα στο βάθος του.

Η εναλλακτική: Επιλέξτε αληθινά φυτά που αντέχουν σε σκιερά μέρη, όπως η Σανσεβιέρια (Snake plant). Έχουν γλυπτικό σχήμα, έντονη παρουσία και δεν επηρεάζονται από την έλλειψη άμεσου φωτός.

Διακοσμητικά φανάρια με γυαλί

Μπορεί να φαίνεται η ιδανική rustic πινελιά, όμως τα γυάλινα φανάρια μέσα στο τζάκι είναι συχνά μια αισθητική παγίδα. Το γυαλί λερώνεται πολύ εύκολα από τη σκόνη που συσσωρεύεται στην εστία, ενώ οι αντανακλάσεις του συχνά τονίζουν το σκοτάδι και το κενό του εσωτερικού χώρου με τρόπο που δεν κολακεύει.

Η εναλλακτική: Αντικαταστήστε τα φανάρια με μεγάλα υφαντά καλάθια ή εντυπωσιακά κεραμικά βάζα. Αυτά τα υλικά προσθέτουν υφή και ζεστασιά, γεμίζοντας το κενό χωρίς να απαιτούν διαρκές καθάρισμα των γυάλινων επιφανειών.

Τέλεια κομμένα, στρογγυλά ξύλα

Για χρόνια, τα στοιβαγμένα, ολόστρογγυλα ξύλα που γέμιζαν το τζάκι από άκρη σε άκρη ήταν το σήμα κατατεθέν του Modern Farmhouse στυλ. Ωστόσο, οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η τάση αρχίζει να δείχνει ξεπερασμένη και υπερβολικά "στημένη".

Η εναλλακτική: Αντί για μια τέλεια γεωμετρική στοίβα, προτιμήστε μερικά φυσικά δέματα καυσόξυλων τοποθετημένα πιο χαλαρά. Η ανεπιτήδευτη εμφάνιση δίνει έναν πιο αυθεντικό και ρουστίκ τόνο, κάνοντας το τζάκι να μοιάζει λειτουργικό και "ζωντανό".

Η υπερβολή με τα εποχιακά διακοσμητικά

Όταν έρχονται οι γιορτές, η τάση είναι να γεμίζουμε κάθε γωνιά με χριστουγεννιάτικα στοιχεία. Ωστόσο, πολλές φορές "less is more". Το να γεμίζετε την εστία με τάρανδους, έλκηθρα και πολύχρωμες γιρλάντες μπορεί να δείχνει "παιδικό" ή πρόχειρο. Ακόμη, καλύτερα να αποφεύγετε τα κεριά με έντονα χρώματα (όπως κόκκινο ή πράσινο) μέσα στο τζάκι, καθώς αφαιρούν από την κλασική κομψότητα του χώρου.

Η εναλλακτική: Κρατήστε τη διακόσμηση minimal και κλασική. Μερικά λευκά κεριά και ίσως μια διακριτική φυσική πρασινάδα (όπως κλαδιά πεύκου) είναι αρκετά για να δώσουν το εορταστικό πνεύμα χωρίς να δημιουργήσουν οπτικό θόρυβο.

Τυχαία αντικείμενα από πολυκαταστήματα

Όλοι έχουμε μπει στον πειρασμό να αγοράσουμε ένα μεγάλο, "δήθεν" καλλιτεχνικό αντικείμενο από ένα μεγάλο κατάστημα ειδών σπιτιού απλώς και μόνο επειδή ήταν σε προσφορά ή έγραφε "decorative object". Αυτά τα αντικείμενα, όμως, στερούνται προσωπικότητας και συχνά δείχνουν "άψυχα".

Η εναλλακτική: Αναζητήστε αντικείμενα με ιστορία. Ένα ζευγάρι vintage μπρούτζινα κηροπήγια, ένα χειροποίητο κεραμικό βάζο ή ένα ιδιαίτερο αντικείμενο που βρήκατε σε κάποιο ταξίδι σας, θα δώσουν στο τζάκι σας (και στο σαλόνι σας) έναν χαρακτήρα που κανένα έτοιμο διακοσμητικό δεν μπορεί να αντιγράψει.