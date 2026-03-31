Τα μικρά δωμάτια δεν αποτελούν πρόβλημα

Ένα μικρό μπάνιο μπορεί να σε περιορίσει ωστόσο τα δωμάτια λίγων τετραγωνικών μέτρων δεν αποτελούν πια πρόβλημα αφού με διακοσμητικά τρικ και «έξυπνα» έπιπλα μπορείς να οργανώσεις τον χώρο και να αξιοποιήσεις και το τελευταίο τετραγωνικό, χωρίς να περιορίζεσαι καθόλου.

Στην περίπτωση του μπάνιου, υπάρχουν πολλά έπιπλα και ραφιέρες που μπορούν να προσαρμοστούν και στο πιο στενό, μικρό μπάνιο, και, όχι μονάχα να το οργανώσουν αλλά και να του δώσουν μια νότα σύγχρονου design.

Η μεταλλική ραφιέρα από τα Praktiker που χωράει και στο πιο μικρό μπάνιο – Δεν πιάνει καθόλου χώρο, σαν να μην υπάρχει

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε μια ραφιέρα στα Praktiker η οποία εφαρμόζει πάνω από τη λεκάνη εξοικονομώντας χώρο. Πρόκειται για μια ραφιέρα σε λευκό χρώμα, με τρία ράφια και πλαϊνές μεταλλικές υποδοχές στις οποίες μπορείς να κρεμάσεις από πετσέτες μέχρι και ό,τι άλλο χρειαστείς.

Στη μεταλλική ραφιέρα μπορείς να οργανώσεις όλα σου τα απαραίτητα αντικείμενα, από είδη υγιεινής μέχρι καλλυντικά και διακοσμητικά items τα οποία απογειώνουν το design του μπάνιου.

Χάρη στον σχεδιασμό και στις διαστάσεις της καθίσταται ιδανική και για το πιο μικρό μπάνιο ενώ η μεταλλική κατασκευή της, προσφέρει ανθεκτικότητα στη χρήση και στον χρόνο, καθώς και στην υγρασία, ώστε να παραμείνει αναλλοίωτη.