Προστασία σπιτιού στις διακοπές - 7 έξυπνα βήματα για να φεύγεις με το κεφάλι σου ήσυχο

Πριν κλειδώσεις την εξώπορτα και ετοιμαστείς για το πλοίο, βεβαιώσου ότι έχεις εφαρμόσει αυτές τις ουσιαστικές κινήσεις ασφαλείας.

Η στιγμή που ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου, κλείνεις το φερμουάρ και ετοιμάζεσαι να αφήσεις πίσω σου την απαιτητική καθημερινότητα της πόλης είναι αναμφισβήτητα μία από τις ομορφότερες της χρονιάς. Η προσμονή για τις βουτιές, την ξεγνοιασιά και τα χαλαρά βράδια στο νησί σε γεμίζει ενθουσιασμό. Ωστόσο, για να μπορέσεις να απολαύσεις πραγματικά τις διακοπές σου, να αποσυνδεθείς από το άγχος και να ξεκουραστείς ουσιαστικά, υπάρχει μία απαραίτητη προϋπόθεση: να γνωρίζεις με βεβαιότητα ότι το σπίτι σου παραμένει απόλυτα ασφαλές και προστατευμένο όσο εσύ λείπεις.

Ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας που οι πόλεις αδειάζουν, γεγονός που μετατρέπει τα άδεια διαμερίσματα σε ελκυστικό στόχο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταληφθείς από πανικό ή να ξοδέψεις μια περιουσία σε εξειδικευμένα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Με μερικές έξυπνες, στοχευμένες και προνοητικές κινήσεις, μπορείς να οχυρώσεις αποτελεσματικά τον χώρο σου, εξασφαλίζοντας την απόλυτη συναισθηματική ηρεμία όσο θα απολαμβάνεις το καλοκαίρι σου.

Πώς να κρατήσεις το σπίτι σου ασφαλές όταν λείπεις διακοπές

Ακολουθεί η αναλυτική check-list ασφαλείας που αξίζει να ακολουθήσεις βήμα-βήμα πριν στρίψεις το κλειδί της εξώπορτας.

Ο χρυσός κανόνας των Social Media: Η τακτική «πost later»

Όσο κι αν θέλεις να μοιραστείς αμέσως με τους φίλους σου τη μαγευτική θέα από το δωμάτιο, το πρώτο σου κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα ή τη γραφική ταβέρνα δίπλα στο κύμα, προσπάθησε να αποφύγεις τη δημοσίευση φωτογραφιών και τοποθεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Τα δημόσια προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μια ανοιχτή διακήρυξη που ενημερώνει τους πάντες ότι το σπίτι σου είναι αυτή τη στιγμή άδειο. Μια πολύ πιο ασφαλής τακτική είναι να απολαμβάνεις τις στιγμές σου, να βγάζεις όσες φωτογραφίες επιθυμείς και να τις δημοσιεύεις συγκεντρωμένες αφού επιστρέψεις από τις διακοπές σου. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεις την ιδιωτικότητά σου χωρίς να στερείσαι τις αναμνήσεις σου.

Δημιούργησε την αίσθηση ότι το σπίτι κατοικείται

Ένα σπίτι που παραμένει βυθισμένο στο σκοτάδι για μέρες είναι η πιο ξεκάθαρη και εμφανής ένδειξη απουσίας για οποιονδήποτε παρατηρεί την πολυκατοικία. Ευτυχώς, η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει πανεύκολες, προσβάσιμες και ιδιαίτερα οικονομικές λύσεις για να δημιουργήσεις την ψευδαίσθηση της ανθρώπινης παρουσίας.

Μπορείς να προμηθευτείς έξυπνες πρίζες ή απλούς αναλογικούς χρονοδιακόπτες και να τους συνδέσεις με ένα ή δύο φωτιστικά στο σαλόνι ή την κουζίνα. Προγραμμάτισέ τα έτσι ώστε να ανάβουν αυτόματα μόλις σουρουπώσει και να σβήνουν αργά τη νύχτα, προσομοιώνοντας τις συνήθειες που έχεις όταν βρίσκεσαι στο σπίτι. Αν μάλιστα διαθέτεις έξυπνες λάμπες, μπορείς να αλλάζεις τις ώρες και την ένταση του φωτισμού ακόμα και απομακρυσμένα, απευθείας από τo smartphone σου.

Η ανεκτίμητη αξία του «καλού γείτονα»

Ένας έμπιστος γείτονας ή ένας κοντινός σου φίλος που μένει στην ίδια περιοχή είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχός σου για τις ημέρες που θα απουσιάζεις. Πριν αναχωρήσεις, φρόντισε να του εμπιστευτείς ένα ζευγάρι αντικλείδια και να του ζητήσεις μερικές απλές διευκολύνσεις.

Η πιο σημαντική είναι να μαζεύει τα διαφημιστικά φυλλάδια, τους λογαριασμούς και την αλληλογραφία από το γραμματοκιβώτιο ή την είσοδο του διαμερίσματος, καθώς η συσσώρευση εντύπων είναι το πρώτο πράγμα που προδίδει πολυήμερη απουσία. Παράλληλα, μπορεί να μπει για λίγα λεπτά στο σπίτι ώστε να ανεβάσει ή να κατεβάσει τα ρολά σε διαφορετικές ώρες, να ποτίσει τα φυτά σου και να ρίξει μια ματιά στον χώρο αν παρατηρήσει οτιδήποτε ασυνήθιστο στην πολυκατοικία.

Πρόληψη για τεχνικές βλάβες και οικιακά ατυχήματα

Η ολοκληρωμένη προστασία του σπιτιού δεν αφορά αποκλειστικά την αποτροπή μιας παραβίασης, αλλά και την πρόληψη σοβαρών τεχνικών βλαβών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στην περιουσία σου όσο λείπεις.

Παροχή Νερού: Θυμήσου να κλείσεις την κεντρική παροχή νερού του διαμερίσματος. Μια ξαφνική διαρροή, ένα σπασμένο σωληνάκι στο πλυντήριο ή ένα καζανάκι που τρέχει μπορεί να πλημμυρίσει το σπίτι σου μέσα σε λίγες ώρες.

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Αποσύνδεσε από την πρίζα όλες τις μη απαραίτητες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις, υπολογιστές, καφετιέρες, μικροσυσκευές). Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεις τις ευαίσθητες πλακέτες τους από πιθανές αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος λόγω θερινών καταιγίδων, ενώ παράλληλα εξοικονομείς ενέργεια εξαλείφοντας την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής.

Διπλό κλείδωμα σε μπαλκόνια, παράθυρα και ευάλωτα σημεία

Πριν κλείσεις οριστικά την εξώπορτα, αφιέρωσε λίγα λεπτά για να κάνεις μια σχολαστική βόλτα σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού και να ελέγξεις κάθε πιθανό σημείο πρόσβασης. Κλείδωσε προσεκτικά όλες τις μπαλκονόπορτες, τα παράθυρα και τους φεγγίτες, ακόμα κι αν διαμένεις σε υψηλό όροφο, καθώς η πρόσβαση από ταράτσες ή γειτονικά μπαλκόνια είναι συχνά εφικτή. Επιπλέον, φρόντισε να μην αφήνεις στο μπαλκόνι ή την αυλή σου αντικείμενα όπως σκάλες, ψηλά έπιπλα κήπου ή εργαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αναρρίχηση κάποιου. Τέλος, βεβαιώσου ότι η κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας ή της πυλωτής παραμένει πάντα κλειστή.

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Έξυπνη απόκρυψη κοσμημάτων σε «μη αναμενόμενα» σημεία

Αν επιλέγεις να διατηρείς στο σπίτι αντικείμενα μεγάλης αξίας, οικογενειακά κειμήλια, κοσμήματα ή μετρητά, είναι απαραίτητο να αποφύγεις τα προφανή σημεία απόκρυψης. Τα συρτάρια της κρεβατοκάμαρας, οι ντουλάπες, τα κομοδίνα και τα ντουλάπια του μπάνιου είναι τα πρώτα μέρη που ελέγχονται σε μια παραβίαση.

Αναζήτησε απρόσμενες κρυψώνες σε χώρους που δεν προσελκύουν την προσοχή, όπως ανάμεσα σε κουτιά στην αποθήκη ή στο πατάρι. Αν πρόκειται για αντικείμενα πολύ μεγάλης συναισθηματικής ή οικονομικής αξίας, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να τα μεταφέρεις προσωρινά σε μια τραπεζική θυρίδα ασφαλείας. Παράλληλα, φρόντισε να μην αφήνεις σε εμφανή σημεία εφεδρικά κλειδιά αυτοκινήτων ή σημαντικά προσωπικά έγγραφα.

Ολοκληρωμένος έλεγχος στα συστήματα ασφαλείας

Στην περίπτωση που το σπίτι σου διαθέτει σύστημα συναγερμού ή κάμερες παρακολούθησης, βεβαιώσου ότι βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα πριν αναχωρήσεις. Επιβεβαίωσε ότι η συνδρομή σου στην εταιρεία security είναι ενεργή και ότι τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που έχουν στη διάθεσή τους είναι επικαιροποιημένα. Καθάρισε προσεκτικά τους φακούς των εξωτερικών καμερών από σκόνη ή ιστούς αράχνης και βεβαιώσου ότι οι αισθητήρες κίνησης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν εμποδίζονται από κουρτίνες που κινούνται ή από μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου.

Η προετοιμασία του σπιτιού πριν τις διακοπές δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε μια διαδικασία άγχους. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να εφαρμόσεις αυτή την απλή check-list, εξασφαλίζεις ότι η επιστροφή σου στην πόλη θα είναι όσο ήρεμη, όμορφη και αναζωογονητική ήταν και οι μέρες που πέρασες μακριά της. Κλείδωσε την εξώπορτα, πάρε μια βαθιά ανάσα και ετοιμάσου να ζήσεις το καλοκαίρι σου στο έπακρο!