Από όλες τις αγορές που μπορείς να κάνεις στις εκπτώσεις, υπάρχει μία στις εκπτώσεις των Jysk που θα κάνει το σπίτι σου να δείχνει πιο φιλόξενο.

Οι εκπτώσεις είναι η καλύτερη περίοδος για να κάνεις αγορές που άλλες χρονικές περιόδους μπορεί να μην κάνεις. Από όλες τις αγορές που μπορείς να κάνεις τώρα, υπάρχει μία που θα κάνει το σπίτι σου να δείχνει αμέσως πιο προσεγμένο. Φυσικά μιλάμε για ένα χαλί στις σωστές διαστάσεις και στη σωστή απόχρωση. Και το VILLEPLE που θα βρεις στα Jysk είναι από εκείνες τις επιλογές που δύσκολα θα μετανιώσεις.

Το χαλί είναι από τα στοιχεία που «δένουν» τη διακόσμηση. Οριοθετεί τον χώρο, προσθέτει υφή και κάνει ακόμα και ένα λιτό δωμάτιο να δείχνει πιο φιλόξενο χωρίς να κάνεις κάποια μεγάλη αλλαγή ή ανακαίνιση. Ειδικά αν επιλέξεις μια ουδέτερη απόχρωση, όπως το μπεζ, έχεις ένα κομμάτι που δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα και μπορεί να συνδυαστεί με κάθε στιλ διακόσμησης. Είτε αγαπάς το minimal, είτε το πιο φυσικό, ένα μπεζ χαλί λειτουργεί σαν η ιδανική βάση για να «χτίσεις» πάνω της τον χώρο σου.

Jysk

Η αγορά που θα κάνεις στις εκπτώσεις και θα χαρείς για χρόνια

Το VILLEPLE ξεχωρίζει για την απαλή υφή του και τη διαχρονική αισθητική του. Διατίθεται σε περισσότερες από μία διαστάσεις, ώστε να μπορείς να βρεις εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στο σαλόνι, την τραπεζαρία ή την κρεβατοκάμαρά σου.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα, όμως, είναι ότι δεν πρόκειται για μια αγορά που θα κουραστείς να βλέπεις. Η ουδέτερη απόχρωσή του προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε αλλαγή που μπορεί να κάνεις στο σπίτι, είτε προσθέσεις νέα διακοσμητικά είτε αλλάξεις χρώματα ή έπιπλα στο μέλλον.

Τώρα είναι η σωστή στιγμή

Οι εκπτώσεις είναι η ιδανική περίοδος για να επενδύσεις σε αντικείμενα που χρησιμοποιείς καθημερινά και έχουν διάρκεια στον χρόνο. Ένα χαλί αυτής της κατηγορίας δεν είναι μια παρορμητική αγορά, αλλά μια επιλογή που θα αναβαθμίσει την εικόνα του σπιτιού σου από την πρώτη κιόλας ημέρα.

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Θα το βρεις εδώ!