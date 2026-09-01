Οι επαγγελματίες οργανωτές αποκαλύπτουν 7 αλλαγές στην κρεβατοκάμαρα που μπορούν να σε βοηθήσουν να κοιμάσαι καλύτερα αυτόν τον μήνα.

Τώρα που το καλοκαίρι έχει φύγει και ημερολογιακά, μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις αυτό το reset στην κρεβατοκάμαρα που τόσο αναβάλλεις; Το υπνοδωμάτιο χρειάζεται μια αλλαγή ενόψει και του φθινοπώρου και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή μιας και οι διακοπές και τα ταξίδια ολοκληρώθηκαν - για την ώρα.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκαθαρίσεις την κρεβατοκάμαρά σου: να αποχωριστείς ρούχα που δεν φοράς, σεντόνια που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους και προϊόντα που έχουν μείνει μισοτελειωμένα στο κομοδίνο. Όταν απομακρύνεις όσα πραγματικά δεν χρησιμοποιείς ή δεν αγαπάς, δημιουργείς χώρο όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά», λέει η Jenna Haefelin, ιδρύτρια της SPIFF.

Και επειδή το υπνοδωμάτιο είναι από τους χώρους του σπιτιού που περνάμε αρκετές ώρες και ίσως και τις βασικότερες, λόγω του ύπνου, πρέπει να είναι περιποιημένο και να προσφέρει αυτή την ηρεμία που χρειαζόμαστε. Άλλωστε πολλοί είναι αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν κοιμούνται καλά, με τους περισσότερους να αναφέρουν ότι ο βασικότερος λόγος είναι το ακατάστατο δωμάτιο.

«Ο εγκέφαλός σου επεξεργάζεται το περιβάλλον σου ακόμη και όταν κοιμάσαι. Επομένως, μια πιο ήρεμη και συνειδητά οργανωμένη κρεβατοκάμαρα μπορεί συχνά να οδηγήσει σε πιο βαθύ και σταθερό ύπνο», εξηγεί η Kenika Williams, ιδρύτρια του Tidied by K. «Σκέψου την κρεβατοκάμαρά σου λιγότερο ως αποθηκευτικό χώρο και περισσότερο ως μια ζώνη αποκατάστασης, σχεδιασμένη για να υποστηρίζει έναν ποιοτικό ύπνο».

Έτοιμη να υποδεχτείς τον νέο μήνα με μια πιο τακτοποιημένη κρεβατοκάμαρα και πιο ξεκούραστο ύπνο; Ξεκίνα με τις συμβουλές των επαγγελματιών οργανωτών.

1. Μην αγοράσεις τίποτα καινούργιο για την κρεβατοκάμαρα αυτόν τον μήνα

Τουλάχιστον όχι πριν κάνεις ένα καλό ξεκαθάρισμα. Κοίταξε τον χώρο σου και εντόπισε όσα αντικείμενα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, καθώς και όσα χρειάζονται οργάνωση. «Απομάκρυνε οτιδήποτε δεν σου προσφέρει κάτι στον συγκεκριμένο χώρο. Μερικές φορές υπάρχουν στην κρεβατοκάμαρα πράγματα που δεν ανήκουν εκεί. Μου έχει συμβεί, μάλιστα, όταν οργάνωνα σπίτια πελατών, να βρω ακόμη και μια κατσαρόλα από την κουζίνα! Γι’ αυτό ξεκαθάρισε τον χώρο και επέστρεψε κάθε αντικείμενο εκεί όπου πραγματικά ανήκει» λέει η Jessica Litman, ιδρύτρια του The Organized Mama.

2. Στρώσε το κρεβάτι σου κάθε πρωί

Αν δεν στρώνεις ήδη το κρεβάτι σου κάθε πρωί, ίσως ήρθε η ώρα να το κάνεις. Σύμφωνα με τη Litman, αυτή η απλή πρωινή συνήθεια θα σε βοηθήσει να μην αφήνεις πράγματα πάνω στο κρεβάτι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το να βλέπεις τακτοποιημένα σεντόνια και ένα αφράτο πάπλωμα μπορεί να σου δημιουργήσει μια ευχάριστη αίσθηση από νωρίς το πρωί. Και το βράδυ, όταν έρθει η ώρα να χαλαρώσεις, θα έχεις έναν καθαρό και περιποιημένο χώρο για να ξεκουραστείς.

3. Βρες ένα συγκεκριμένο σημείο για τα «φορεμένα αλλά όχι αρκετά βρώμικα» ρούχα

Όλες έχουμε βρεθεί μπροστά σε αυτό το δίλημμα: το πουλόβερ και το τζιν που φορέσαμε για λίγες ώρες είναι πολύ «χρησιμοποιημένα» για να επιστρέψουν στην ντουλάπα με τα καθαρά ρούχα, αλλά όχι αρκετά βρώμικα ώστε να μπουν στα άπλυτα. Έτσι, καταλήγουν συνήθως σε μια καρέκλα, πάνω στο ποδήλατο γυμναστικής ή σε μια πολυθρόνα της κρεβατοκάμαρας και μπορεί να παραμείνουν εκεί για μέρες.

«Οι καρέκλες, τα παγκάκια και οι γωνίες μπορούν να μετατραπούν σε μαγνήτες ρούχων. Οτιδήποτε είναι ορατό από το κρεβάτι στέλνει υποσυνείδητα στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι υπάρχουν εκκρεμότητες», εξηγεί η Williams.

Για να λύσεις το πρόβλημα, η Litman προτείνει ένα ξεχωριστό καλάθι για τα ρούχα που βρίσκονται σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση. Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσεις έναν γάντζο πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Έτσι, τα ρούχα δεν θα καταλήγουν στο πάτωμα ή πάνω στο κρεβάτι.

Unsplash

4. Απομάκρυνε από την κρεβατοκάμαρα ό,τι σου θυμίζει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις

Τι θεωρείται «αντικείμενο ημέρας»; Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να είναι οτιδήποτε συνδέεται με δουλειά ή υποχρεώσεις: laptops και κινητά, στοίβες βιβλίων, έγγραφα, κουτιά στο πάτωμα ή ακόμη και παιδικά παιχνίδια που βρέθηκαν μυστηριωδώς πάνω στο μαξιλάρι σου.«Η κρεβατοκάμαρα θα πρέπει να σου δημιουργεί την αίσθηση της χαλάρωσης και όχι της ευθύνης», λέει η Williams.

Η Laura Ellis, ιδρύτρια του Organized by Ellis, σημειώνει επίσης ότι η φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών δίπλα στο κρεβάτι μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο του ύπνου. Για αυτόν τον λόγο, προσπάθησε να μεταφέρεις τις συσκευές πιο μακριά από το κρεβάτι ή, αν γίνεται, να τις αφήνεις εντελώς έξω από την κρεβατοκάμαρα.

5. Τακτοποίησε το κομοδίνο ή τη συρταριέρα σου

Οι επιφάνειες αυτών των επίπλων καταλήγουν εύκολα να γίνονται το σημείο όπου αφήνουμε τα πάντα: από σκουλαρίκια και κρέμες μέχρι λαστιχάκια μαλλιών και μικροαντικείμενα.

«Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις κάθε πρωί και το τελευταίο που βλέπεις πριν κοιμηθείς. Θα πρέπει να σου προσφέρει ηρεμία και τάξη, όχι άγχος», λέει η Janelle Lam, ιδρύτρια των Straighten Up by Janelle και Straighten Up Home.

Η συμβουλή της είναι να αδειάσεις εντελώς το κομοδίνο ή τη συρταριέρα, να προσθέσεις διαχωριστικά ή μικρά καλάθια, ανάλογα με τη διαμόρφωση του επίπλου, και στη συνέχεια να επιστρέψεις μόνο όσα πραγματικά χρειάζεσαι.

«Κράτησε μόνο όσα χρησιμοποιείς πραγματικά το βράδυ: ένα βιβλίο, μια καλή μάσκα ύπνου, ωτοασπίδες και ένα σπρέι λεβάντας είναι μερικές από τις βασικές επιλογές για μια πιο ξεκούραστη νύχτα», προσθέτει η Ellis.

Αν θέλεις να κρατάς τα αρώματα και τα καθημερινά σου αξεσουάρ στη συρταριέρα, η Haefelin προτείνει να χρησιμοποιήσεις έναν όμορφο δίσκο. «Ένας απλός δίσκος μπορεί να αναβαθμίσει αισθητικά τον χώρο και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως αποθηκευτικός χώρος», εξηγεί.

6. Αξιοποίησε τον χώρο κάτω από το κρεβάτι

Μπορεί οι ειδικοί να προτείνουν να διατηρείς το πάτωμα καθαρό και να απομακρύνεις από την κρεβατοκάμαρα όσα δεν σχετίζονται με τον ύπνο, όμως όταν ο αποθηκευτικός χώρος στο σπίτι είναι περιορισμένος, κάθε διαθέσιμο εκατοστό μετράει. Και αυτό περιλαμβάνει τον χώρο κάτω από το κρεβάτι.

Αν έχεις τη δυνατότητα, προτίμησε ένα κρεβάτι με ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο. Διαφορετικά, η Haefelin προτείνει να επενδύσεις σε κομψά κουτιά ή θήκες αποθήκευσης που χωρούν κάτω από το κρεβάτι. «Έτσι κρατάς τα εποχιακά αντικείμενα μακριά από το οπτικό πεδίο, αλλά ταυτόχρονα όμορφα οργανωμένα, δημιουργώντας αμέσως μια αίσθηση περισσότερου χώρου», λέει.

Unsplash

7. Αφιέρωσε πέντε λεπτά κάθε βράδυ στην τακτοποίηση

Η πρωινή βιασύνη είναι πραγματικότητα. Αν, λοιπόν, η κρεβατοκάμαρά σου έχει αναστατωθεί μέσα στην ημέρα, αφιέρωσε λίγα λεπτά μετά το βραδινό για να την επαναφέρεις σε τάξη. «Η πεντάλεπτη τακτοποίηση της κρεβατοκάμαρας μετατρέπει ξανά τον χώρο σε ένα ήρεμο καταφύγιο, έτοιμο για ύπνο. Αυτό το μικρό reset δημιουργεί μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα και στέλνει στον εγκέφαλό σου το μήνυμα ότι αυτός ο χώρος προορίζεται για ξεκούραση», λέει η Ellis.

Η συγκεκριμένη συνήθεια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και όταν η κρεβατοκάμαρα έχει αρχίσει να δείχνει λίγο πιο ακατάστατη μετά από μία ή δύο εβδομάδες χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Και ναι, αυτό συμβαίνει σε όλους.

Αντί να νιώθεις ότι χρειάζεσαι ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο για να οργανώσεις τα πάντα, αφιέρωσε μόλις πέντε λεπτά κάθε βράδυ. Μπορεί να είναι τόσο απλό όσο το να διπλώσεις τα καθαρά ρούχα που έχουν μείνει στο καλάθι των απλύτων, να επιστρέψεις τη βαλίτσα στη θέση της, να βάλεις για δωρεά εκείνη τη σακούλα με τα ρούχα που βρίσκεται στη γωνία ή ακόμη και να μεταφέρεις τη θήκη των φακών επαφής πίσω στο μπάνιο.