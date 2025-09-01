Η ΙΚΕΑ εστιάζει στον πιο ζωντανό χώρο του σπιτιού και στηρίζει κάθε νέο ξεκίνημα.

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του ομίλου Fourlis, στρέφει το βλέμμα της στην καρδιά του σπιτιού, στον χώρο όπου ξετυλίγεται η καθημερινή μας ζωή — εκεί όπου γεννιούνται ιδέες, ξεκινούν όνειρα και μοιραζόμαστε τις πιο αυθεντικές στιγμές της ζωής μας: την κουζίνα.

Σήμερα, το 54% των ανθρώπων δηλώνει ότι μαγειρεύει περισσότερο στο σπίτι, κάτι που δημιουργεί την απαίτηση για έναν χώρο που να καλύπτει τις ανάγκες τους αλλά και να αγκαλιάζει σημαντικές στιγμές τους. Ένας χώρος όπου πάντα αναζητάς περισσότερα και ποτέ δεν είναι αρκετά αυτά που έχεις.

Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο. Είναι ο χώρος όπου συμβαίνουν όλα όσα έχουν σημασία. Ό,τι και αν κάνουμε, είτε εργαζόμαστε, γιορτάζουμε, σχεδιάζουμε, συζητάμε ή ονειρευόμαστε… Ό,τι και αν «μαγειρεύεται», ξεκινάει από την κουζίνα.

Στην κουζίνα ξεκινούν αλλαγές, παίρνονται μικρές και μεγάλες αποφάσεις, γεννιούνται φιλοδοξίες και χτίζονται όνειρα. Η κουζίνα είναι ο χώρος όπου χτίζονται αναμνήσεις – είναι ένα σημείο που φιλοξενεί το παρελθόν, ζει το παρόν και προετοιμάζει το μέλλον. Από τα μαγνητάκια στο ψυγείο, μέχρι τις ζωγραφιές των παιδιών και τα σημειώματα με υπενθυμίσεις, η κουζίνα κρατά τις ιστορίες ζωντανές.

Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και ενασχόλησης με την κουζίνα, στην ΙΚΕΑ μάθαμε ότι μία όμορφη και λειτουργική κουζίνα μας κάνει ευτυχισμένους, και το φαγητό είναι αυτό που μας συνδέει μέσα από έξι συστατικά:

Προετοιμασία: Στην ΙΚΕΑ προτείνουμε λύσεις που βοηθούν όλη τη ροή μέσα στην κουζίνα, από τη στιγμή που αγοράζεις τα πράγματα και τα φέρνεις σπίτι μέχρι τη στιγμή που αρχίζεις να μαγειρεύεις.

Μαγείρεμα: Στόχος της ΙΚΕΑ είναι να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία μαγειρικής – εκείνη που μετατρέπει τα όνειρα της κουζίνας σε πραγματικότητα, με ολοκληρωμένες λύσεις για την κουζίνα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη μαγειρικής και, φυσικά, πολλή αγάπη.

Σερβίρισμα: Η ΙΚΕΑ διαθέτει τα πάντα για το στρώσιμο του τραπεζιού και το σερβίρισμα. Από τον πάγκο της κουζίνας και τα έπιπλα τραπεζαρίας, μέχρι και τις πιατέλες και τα σερβίτσια που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Φαγητό: Στην ΙΚΕΑ πιστεύουμε ότι η ώρα του φαγητού είναι η καρδιά και η ψυχή της καθημερινής ζωής. Γι’ αυτό και προσφέρουμε όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργηθεί η σωστή ατμόσφαιρα: φωτισμό, μουσική, σχέδια, χρώματα και συνδυασμούς που ταιριάζουν σε κάθε εποχή, μαζί με έξυπνες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε κάθε στιγμή.

Πλύσιμο: Στην ΙΚΕΑ υπάρχουν όλες οι λύσεις για την καθαριότητα της κουζίνας, αλλά και για την πρόληψη. Από τους κάδους ανακύκλωσης που βοηθούν στο διαχωρισμό των απορριμμάτων, μέχρι τα είδη πλυσίματος και τα χαλιά που προφυλάσσουν από τις σταγόνες που πέφτουν. Είναι ο έξυπνος τρόπος να οργανώνουμε το ψυγείο ώστε να μη χάνεται τίποτα, τα σουπλά που κρατούν τη βρωμιά μακριά από το τραπέζι, αλλά και τα ειδικά μπολ που κρατιούνται άνετα με το ένα χέρι όταν χαλαρώνεις στον καναπέ βλέποντας την αγαπημένη σου σειρά — χωρίς τον φόβο να λερωθείς.

Οργάνωση και αποθήκευση: Τα πάντα ξεκινούν από τον σωστό σχεδιασμό της ίδιας της κουζίνας που καθορίζει τη ροή και την άνεση στον χώρο. Στην ΙΚΕΑ διαθέτουμε βαθιά γνώση και εξειδικευμένους σχεδιαστές για να εξυπηρετήσουμε την κάθε ανάγκη, ενώ τη λειτουργικότητα της κουζίνας συμπληρώνουν βάζα αποθήκευσης, χρωματιστά δοχεία και πρακτικά ένθετα για τα ντουλάπια, που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και οργανωμένη.

Η ΙΚΕΑ, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για προσιτές και έξυπνες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή στο σπίτι, είναι ο ειδικός που βρίσκεται δίπλα σε κάθε στάδιο της δημιουργίας της ιδανικής κουζίνας. Διαθέτει ολοκληρωμένες κουζίνες και είδη για την κουζίνα και παρέχει δωρεάν σχεδιασμό, σε φυσικά καταστήματα και online ή μέσω σχεδιαστικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, παρέχει και υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και αποξήλωσης, αλλά και 25 χρόνια δωρεάν εγγύηση στις κουζίνες METOD.

Όλα τα παραπάνω επικοινωνούνται στη νέα 360° καμπάνια της ΙΚΕΑ, σε concept της The Newtons Laboratory, παραγωγή της Picky Productions και σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη. Με έμπνευση και ευαισθησία, η καμπάνια αποτυπώνει το ταξίδι στο χρόνο μέσα σε μια κουζίνα ΙΚΕΑ. Μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών, ξεκινά από το παρόν και μας μεταφέρει στο παρελθόν, αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις στιγμές που διαμορφώνουν τη ζωή μας – και που, φυσικά, συμβαίνουν στην κουζίνα.

Η κουζίνα αποκτά νέο νόημα μέσα από τη ματιά της ΙΚΕΑ — όχι ως ένα απλό δωμάτιο, αλλά ως ο ζωντανός πυρήνας του σπιτιού, εκεί όπου γεννιούνται οι στιγμές της καθημερινής ζωής.



