Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κορυφαίο ηλεκτρονικό μουσικό γεγονός του φθινοπώρου

Το NEPENTHE παρουσιάζει, 3 Years Anniversary με τους MIND AGAINST

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, το NEPENTHE γιορτάζει τα τρία του χρόνια με ένα επετειακό open-air showcase στο εμβληματικό Θέατρο Λυκαβηττού, Save the date!

Οι Mind Against, το διεθνώς καταξιωμένο δίδυμο από το Βερολίνο, φημίζονται για το ιδιαίτερο melodic techno και house ύφος τους, που συνδυάζει βαθιά συναισθηματικά στοιχεία με εκστατική ενέργεια. Με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και clubs παγκοσμίως, θεωρούνται από τα πιο σημαντικά acts της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Μαζί τους, ένα ισχυρό line-up: BRB, Evanjelia, Pablo Nuevo και Friez που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα απόγευμα γεμάτο ρυθμό, ένταση και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα.

Ώρες: 17:30 – 23:30

Dress Code: #SOMETHINGWHITE

Εισιτήρια εδώ