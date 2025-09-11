Guess Iconic fragrance for Men: Ένα νέο άρωμα για τον Iconic Traveler

Με τις ρίζες των κλασικών αξιών της Guess για τη φρεσκάδα της νεότητας και το διαχρονικό και χαρισματικό lifestyle, το Guess Iconic for Men σε προσκαλεί να ενσαρκώσεις τον αυθορμητισμό και να αναζητήσεις μια συναρπαστική περιπέτεια κάθε μέρα

Συνόδευσε τον άνδρα Guess, καθώς ξεκινά μια νέα περιπέτεια με το Guess Iconic for Men, το νέο άρωμα και άλλο μισό του Guess Iconic for Women που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024. Με τις ρίζες των κλασικών αξιών της Guess για τη φρεσκάδα της νεότητας και το διαχρονικό και χαρισματικό lifestyle, το Guess Iconic for Men σε προσκαλεί να ενσαρκώσεις τον αυθορμητισμό και να αναζητήσεις μια συναρπαστική περιπέτεια κάθε μέρα. Το Guess Iconic for Men ενστερνίζεται αβίαστα το απρόβλεπτο της ζωής με τη sexy γοητεία του, αφήνοντας τους πάντες αιχμαλωτισμένους από τo αδικαιολόγητο πάθος του να ζει την κάθε στιγμή.

ΤΟ ΑΡΩΜΑ:

Πάρε τον έλεγχο με το Guess Iconic for Men, ένα ακαταμάχητο αρωματικό fougere που ενισχύει την ισχυρή, μαγνητική και ελεύθερη διάθεση αυτού που το φορά.

Μια πικάντικη εισαγωγή από πιπέρι Sichuan, μαύρο πιπέρι και μανταρίνι τραβά αμέσως την προσοχή. Οι αρωματικές πράσινες νότες πλέκονται στην καρδιά με συναρπαστικό φασκόμηλο και γεράνι, προσδίδοντας μια φρεσκάδα.

Μια συναρπαστική ισορροπία από γήινο vetiver, ζεστό λάβδανο και suede νότες δημιουργεί μία βάση με μεγάλη διάρκεια για να συμπληρώσει το ταξίδι…

ΤΟ DESIGN:

Το Guess Iconic for Men εναρμονίζεται με τα κλασικά στοιχεία σχεδίασης της Guess fashion και του Guess Iconic for Women.

Το ανδρικό μπουκάλι ενσωματώνει ένα αρρενωπό καφέ δέρμα, σαν ζώνη γύρω από το μπουκάλι και το καπάκι και εξαιρετικές περίπλοκες λεπτομέρειες με ραφές στο χέρι.

Τα μοντέρνα λογότυπα G και Guess κοσμούν το κεντρικό σημείο εστίασης της ζώνης, καθώς και το πάνω μέρος του καπακιού.

Έτοιμο για την επόμενη περιπέτεια, το άρωμα περικλείεται όμορφα μέσα σε ένα καφέ, δερμάτινο ανάγλυφο κουτί με το εντυπωσιακό χρυσό σύμβολο G και το ανδρικό λογότυπο Guess Iconic.

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ:

Το μοντέλο της καμπάνιας είναι ο Matteo Bocelli, διεθνώς αναγνωρισμένος τενόρος, αλλά και μοντέλο.