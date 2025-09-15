Ένα μαγικό Χειμωνιάτικο Παραμύθι ζωντανεύει στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη
JTeam
15 Σεπτεμβρίου 2025
«ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»
Ένα έργο πλούσιο σε συναισθήματα, το οποίο θα συναρπάσει τα παιδιά, θα τα κάνει να διασκεδάσουν, να ονειρευτούν, να συγκινηθούν, να γελάσουν, να περάσουν όμορφα.
Η ιστορία διαδραματίζεται αρχικά στη μυθική Σικελία όπου ο Βασιλιάς Λεόντιος φιλοξενεί στο παλάτι του τον παιδικό του φίλο Πολύξενο.
Όλα περνούν πολύ όμορφα έως ότου εμφανιστεί η κακιά ώρα. Τότε θα συμβεί κάτι...!!!
που θα αλλάξει την ζωή των ηρώων του έργου αλλά και των παιδιών τους!
Στο δεύτερο μέρος του έργου, στη μακρινή Βοημία,
πατρίδα του Πολύξενου, έρχεται η λύση... μετά από πολλές περιπέτειες.
Όλα έχουν ένα απρόσμενα ευτυχισμένο τέλος.
Συντελεστές της παράστασης είναι καλλιτέχνες καταξιωμένοι στον τομέα τους:
Διασκευή: Σίσσυ Αλατά και Τούλα Ζαχαριουδάκη
Σκηνοθεσία: Τούλα Ζαχαριουδάκη
Μουσική: Σάκης Τσιλίκης,
Σκηνικά: Παύλος Καρακασίδης
Κοστούμια: Βεστιάριο της ονειροπόλησης
Χορογραφίες: Έλλη Λορέντη
Επιμέλεια video Κοσμάς Φιλιούσης
Στην παράσταση θα υπάρχουν και κινηματογραφημένες σκηνές καθώς το θέατρο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό!
Παίζουν οι ηθοποιοί
Αντιγόνη Γλυκού – Μαρτίνος Παντελής - Τσιάκος Κωνσταντίνος – Πρωτογεράκης Δημήτρης - Αλέξαντρος Κουκ – Δήμητρα Δερζέκου και η Τούλα Ζαχαριουδάκη
Έναρξη παραστάσεων Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
Διάρκεια παράστασης 100 λεπτά με 10 λεπτά διάλειμμα
Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών
Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ
(Ειδικές τιμές για ομαδικά)
Παραστάσεις Κάθε Κυριακή 11.15 & 15.00
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
Link: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/xeimoniatiko-paramythi-1