Ξέχασε το γκλίτερ: Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη τάση νυχιών του 2026

Το trend που πρέπει να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Μήπως μετά από τόσα χριστουγεννιάτικα parties, γιορτινά καλέσματα και full glam makeup tutorials, έπαθες glitter overdose; Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Αν θέλεις ωστόσο να διατηρήσεις λίγη από τη λάμψη των γιορτών στην καθημερινότητά σου, αλλά σε μια πιο... ελεγχόμενη δόση, τότε τα stardust nails, η πρώτη μεγάλη τάση στα νύχια 2026, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Νύχια 2026: Η πρώτη μεγάλη τάση της χρονιάς

Τι είναι τα Stardust nails;

Η έντονη, «βαριά» υφή του γκλίτερ στα νύχια αντικαθίσταται με νεραϊδόσκονη, μια λεπτόκκοκη σκόνη με υπέρλεπτα σωματίδια που δημιουργούν ένα διάφανο -σχεδόν ρευστό- πέπλο λάμψης πάνω στο μανικιούρ, το οποίο αντί για over the top δείχνει fashion forward.

Αν και μπορείς να υιοθετήσεις την τάση, βάφοντας τα νύχια σου σε οποιοδήποτε χρώμα επιθυμείς, πριν περάσεις το topper, το πλέον ιδανικό είναι ένα γαλακτερό λευκό ή ένα ημιδιάφανο ροζ, καθώς έτσι αναδεικνύεται καλύτερα η λάμψη των stardust nails. Η τάση άλλωστε ταιριάζει απόλυτα με το frosted makeup και την opalescent αισθητική που σύμφωνα με το Pinterest Predicts 2026 θα κυριαρχήσουν φέτος.

Το συγκεκριμένο μανικιούρ ταιριάζει τόσο σε κοντά, όσο και σε πιο μακριά νύχια, με το πλέον ιδανικό combo να είναι το μακρύ μήκος και το αμυγδαλωτό σχήμα. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα low maintenance look, καθώς τόσο το απαλό χρώμα της βάσης, όσο και η ιριδίζουσα λάμψη του topper καμουφλάρει τις ατέλειες, ενώ ευνοεί τις «κοπάνες» από το nail salon για touch ups.