Helenvita: Τρία προϊόντα από τη σειρά Acnormal για ακόμα πιο ακραία αυτοπεποίθηση!

Η HELENVITΑ, πρωτοπόρος στην επιστημονική δερμοκαλλυντική φροντίδα και ειδικός στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ακμής, παρουσιάζει τρία προϊόντα ολιστικής αντιμετώπισης των ατελειών του δέρματος της σειράς ACNORMAL… τον εξειδικευμένο σας σύμμαχο για «ΑΚΡΑΙΑ Αυτοπεποίθηση»!

Η σειρά ACNORMAL είναι ειδικά σχεδιασμένη για την καθημερινή φροντίδα της λιπαρής και με τάση ακμής επιδερμίδας και προσφέρει τετραπλή δράση για ορατά πιο καθαρή και υγιή επιδερμίδα:

Ρύθμιση της υπερπαραγωγής σμήγματος

Μείωση της ερυθρότητας της επιδερμίδας

Διόρθωση των ατελειών

Προστασία της φυσιολογικής χλωρίδας της επιδερμίδας

Τα προϊόντα ACNORMAL συνδυάζουν την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας ασφαλή, αποτελεσματική και στοχευμένη φροντίδα για όσους αντιμετωπίζουν προκλήσεις με την ακμή.



Ανακαλύψτε τα must have προϊόντα ACNORMAL για την καθημερινή skin care routine.

ACNORMAL Cleansing Gel | Γιατί η αντιμετώπιση της ακμής ξεκινά από τον καθαρισμό!



Gel με σαλικυλικό οξύ, για βαθύ καθαρισμό σε πρόσωπο, στέρνο και πλάτη, με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που απομακρύνουν αποτελεσματικά το σμήγμα και τους ρύπους, χωρίς να ξηραίνουν την επιδερμίδα. Αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη σωστή φροντίδα της επιδερμίδας με τάση ακμής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόστε μικρή ποσότητα πρωί ή/και βράδυ σε βρεγμένο δέρμα και κάνετε απαλό μασάζ. Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό.



ACNORMAL Hydra Boost |Εξειδικευμένη φροντίδα προσώπου για ορατά αποτελέσματα



Eνυδατική κρέμα ελαφριάς υφής για πρόσωπο και λαιμό, χωρίς σαλικυλικό οξύ. Ενυδατική και καταπραϋντική σύνθεση με Ολιγοσακχαρίτες και Αμινοξέα, Πανθενόλη και Υαλουρονικό οξύ, η οποία βελτιώνει τη συνολική εικόνα του δέρματος, μειώνοντας ερεθισμούς και αυξάνοντας την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Ιδανική για αφυδατωμένη επιδερμίδα από φαρμακευτικές αγωγές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόστε πρωί ή/και βράδυ σε καθαρό και στεγνό δέρμα. ¬Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.



ACNORMAL Anti-Blemish Patches | Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη μείωση των ατελειών



Διάφανα αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή. Μειώνουν αποδεδειγμένα τα σπυράκια και τις ατέλειες μέσα σε 6 ώρες και ταυτόχρονα λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας από ρύπους. Είναι εμπoτισμένα με Σαλικυλικό οξύ που έχει κερατολυτική δράση και εκχύλισμα πράσινου τσαγιού που καταπραΰνει την επιδερμίδα. Η σύνθεσή τους ενισχύεται από τους Πολυσακχαρίτες φυκιών που ρυθμίζουν την παραγωγή σμήγματος, ενώ παράλληλα ενυδατώνουν το δέρμα και επιταχύνουν την επούλωση.

85% όσων τα δοκίμασαν παρατήρησαν ορατή μείωση ατελειών σε 6 ώρες

Tip! Τα ACNORMAL Anti-Blemish Patches είναι ιδανικά για χρήση σε κρίσιμες στιγμές, καθώς δρουν γρήγορα και διακριτικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Αφαιρέστε το επίθεμα από τη βάση και εφαρμόστε το σε καθαρό και στεγνό δέρμα στο σημείο που επιθυμείτε. Αφήστε το να δράσει για 6 έως 12 ώρες.

Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία και την επόμενη μέρα.

Αποφύγετε την περιοχή των ματιών. Κάθε επίθεμα είναι για μία χρήση.

Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά.