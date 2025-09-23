Wine and Balance: Το κρασί ως πολιτισμός, ποιότητα και υπευθυνότητα

Με ξεχωριστή επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα Wine and Balance, μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κορινθίας που υλοποιείται στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π2 58.4 – Ενημέρωση για την Υπεύθυνη Κατανάλωση Οίνων και το Ενωσιακό Καθεστώς των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και η ανάδειξη των οίνων ΠΟΠ Νεμέας και ΠΓΕ Κορινθίας, δύο εκφράσεις του ελληνικού αμπελώνα που συνδυάζουν παράδοση, αυθεντικότητα και υψηλή ποιότητα.

Η εκκίνηση του Wine and Balance σηματοδοτήθηκε από δύο εκδηλώσεις με ισχυρό μήνυμα υπευθυνότητας, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025. Στη Θεσσαλονίκη, οι καλεσμένοι συναντήθηκαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο «Ο Στάβλος» (Κωνσταντίνου Μελενίκου 30Α), όπου τα αρώματα και οι γεύσεις της Νεμέας και της Κορινθίας συνδυάστηκαν με τη φιλοξενία και τη γαστρονομία της πόλης. Λίγες ημέρες αργότερα, στη Βαρσοβία, το «Mykonos Greek Restaurant & Bar» (Grzybowska 62) γέμισε με ελληνικές φωνές, γεύσεις και οινικές εμπειρίες, προσελκύοντας τοπικό κοινό, επαγγελματίες και εκπροσώπους θεσμών.

από αριστερά προς τα δεξιά:

κ. Δημήτρης Σουφρίλας, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κα Νίκη Καμπά, Πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία, κος Δημήτρης Καρούσης διαφημιστής, κος Ted Lelekas ειδικός δημοσιογράφος οίνου

Κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων ήταν η υπεύθυνη κατανάλωση οίνου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για απλές αλλά καθοριστικές αρχές, όπως: να αποφεύγεται η υπερβολή, να καταναλώνεται το κρασί μαζί με φαγητό, να συνδυάζεται με νερό για ενυδάτωση και, βέβαια, να μην προηγείται ποτέ της οδήγησης. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα οποία διασφαλίζουν αυθεντικότητα και προστασία της γεωγραφικής προέλευσης.

Στη Θεσσαλονίκη, ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η κα Κική Εμμανουηλίδου, γευσιγνώστρια, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας, ο κ. Παναγιώτης Λουζιώτης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, και ο κ. Δημήτρης Μανωλάκης, οινοποιός, που έδωσαν στο κοινό τη δική τους ματιά γύρω από τον πολιτισμό του κρασιού.

Στη Βαρσοβία, στο πλευρό του ελληνικού κρασιού στάθηκε ο κ. Ted Lelekas, αναγνωρισμένος δημοσιογράφος και Wine Communicator με διεθνή εμπειρία, που έχει συνεργαστεί με κορυφαία μέσα και διοργανώσεις παγκοσμίως και δραστηριοποιείται ενεργά στην εκπαίδευση και την προώθηση της ελληνικής οινικής κουλτούρας. Μαζί του μίλησε ο κ. Δημήτρης Σουφρίλας, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία εκπροσώπων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Πολωνία, καθώς στην εκδήλωση παρευρέθηκε η κα Νίκη Καμπά, Πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία, ο κ. Σπύρος Βούρτσης, Πρόξενος της Ελλάδας στη Βαρσοβία, και η κα Σοφία Μπαγατέλα, Εμπορική Ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Πολωνία. Με τις τοποθετήσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία των ενεργειών εξωστρέφειας του ελληνικού κρασιού και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

κος Παναγιώτης Λουζιώτης, πρόεδρος του επιμελητηρίου Κορινθίας

Το Wine and Balance δεν περιορίζεται μόνο σε φυσικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε η σειρά podcast με τον Ted Lelekas, όπου λειτουργεί ως οικοδεσπότης και συνομιλητής, ανοίγοντας διαλόγους γύρω από τον οινικό πολιτισμό, την αειφορία και την υπεύθυνη κατανάλωση. Τα επεισόδια, διαθέσιμα στα κοινωνικά δίκτυα του προγράμματος, προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία σε κάθε καταναλωτή να γνωρίσει σε βάθος τον κόσμο των οίνων ΠΟΠ Νεμέας και ΠΓΕ Κορινθίας.

Η πρωτοβουλία Wine and Balance συνεχίζει δυναμικά το έργο της, προάγοντας την απόλαυση του κρασιού ως πολιτιστικό αγαθό, με γνώμονα το μέτρο και την υπευθυνότητα. Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Πολωνία – τις χώρες-στόχους του – το πρόγραμμα αποδεικνύει ότι η ποιότητα θέλει ισορροπία και ότι το κρασί, όταν απολαμβάνεται με σεβασμό, γίνεται πηγή πολιτισμού, γεύσης και υγείας.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα wineandbalance.eu και στα social media του Wine and Balance.