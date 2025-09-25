Xiaomi 15T Series & νέες συσκευές Mijia: Όλες οι καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στο Μόναχο

Πώς σου ακούγεται η offline επικοινωνία όταν δεν έχεις σήμα ή wifi;

Η Xiaomi αποκάλυψε σε μια εντυπωσιακή παρουσίαση στο Μόναχο τα νέα της smartphones αλλά και μια σειρά από έξυπνες συσκευές για το σπίτι. Η σειρά Xiaomi 15T έρχεται για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία των flagship κινητών, ενώ οι νέες συσκευές Mijia – από ψυγεία και πλυντήρια μέχρι κλιματιστικά και wearables – δείχνουν την κατεύθυνση της εταιρείας: Μια πλήρης οικολογία τεχνολογίας που αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.

Αν είσαι από αυτούς που παρακολουθούν τις εξελίξεις στα smartphones, ή απλώς θέλεις ένα πιο έξυπνο και άνετο σπίτι, αξίζει να δεις τι φέρνει η Xiaomi το επόμενο διάστημα.

Xiaomi 15T Series: Smartphones που ανεβάζουν τον πήχη

Κάμερες Leica και εμπειρία δημιουργού

Το Xiaomi 15T Pro είναι το πιο δυνατό χαρτί της σειράς, με τηλεφακό Leica 5x Pro και ζουμ έως 20x. Ο νέος αισθητήρας Light Fusion 900 αποτυπώνει περισσότερη λεπτομέρεια και φυσικά χρώματα, ενώ η δυνατότητα για εγγραφή βίντεο σε 4K 120fps ανοίγει δρόμο σε όσους θέλουν κινηματογραφική ποιότητα στο κινητό τους. Η συνεργασία με τη Leica δεν είναι απλώς branding: Οι φακοί και τα προφίλ εικόνας έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν πιο «φιλμικό» αποτέλεσμα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το Xiaomi AISP 2.0, το σύστημα επεξεργασίας εικόνας που υπόσχεται πιο ρεαλιστικές φωτογραφίες και βελτιωμένο HDR.

Οθόνη που τραβάει το βλέμμα

Η σειρά 15T διαθέτει οθόνη 6,83’’ με φωτεινότητα έως 3200 nits, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και στον ήλιο βλέπεις ξεκάθαρα το περιεχόμενο. Ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει τα 144Hz, ιδανικός για gaming και social media, ενώ στο Pro τα bezels έχουν μειωθεί μόλις στα 1,5 mm – κάτι που δίνει την αίσθηση ότι κρατάς στα χέρια σου μια full-screen εμπειρία.

Απόδοση και μπαταρία χωρίς άγχος

Και τα δύο μοντέλα έρχονται με νέους επεξεργαστές MediaTek Dimensity, οι οποίοι υπόσχονται κορυφαία απόδοση σε multitasking και gaming. Η μπαταρία των 5500 mAh δίνει άνεση μιας ολόκληρης μέρας, ενώ η φόρτιση HyperCharge στα 90W ενσύρματα και 50W ασύρματα στο Pro σημαίνει ότι γεμίζεις ενέργεια μέσα σε λίγα λεπτά.

Offline επικοινωνία με το Xiaomi Astral Communication

Η πιο εντυπωσιακή ίσως καινοτομία είναι το Xiaomi Astral Communication. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει offline επικοινωνία σε απόσταση έως 1,9 χλμ., χωρίς δίκτυο ή Wi-Fi. Φαντάσου το σε φεστιβάλ, σε εκδρομές ή ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης – είναι μια δυνατότητα που πραγματικά ξεχωρίζει.

Mijia Smart Home: Όταν η τεχνολογία μπαίνει στο σπίτι

Η Xiaomi δεν σταματά στα smartphones. Με το brand Mijia επεκτείνει συνεχώς τις λύσεις για το σπίτι, δίνοντας έμφαση σε εξοικονόμηση ενέργειας, ευκολία και συνδεσιμότητα.

Mijia Cross Door 502L

Ένα ψυγείο που συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα με έξυπνες λειτουργίες. Με 502 λίτρα, πολλαπλές ζώνες θερμοκρασίας και τεχνολογία Ag+ για μεγαλύτερη φρεσκάδα, γίνεται το κέντρο της κουζίνας. Οι λειτουργίες Super Cool και Super Freeze προσαρμόζονται στις ανάγκες σου, ενώ μέσω Wi-Fi και της εφαρμογής Xiaomi Home μπορείς να ελέγχεις τα πάντα από το κινητό σου.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg

Για όσους θέλουν λύσεις δύο σε ένα, το νέο πλυντήριο–στεγνωτήριο είναι η απάντηση. Με χωρητικότητα 9 κιλών, τεχνολογίες Power Wash και Smart Infusion για καλύτερο καθαρισμό, και το Dual Auto Dosing που ρυθμίζει αυτόματα το απορρυπαντικό, κάνει την καθημερινότητα πιο απλή. Ο ατμοκαθαρισμός βοηθά στην υγιεινή, ενώ τα γρήγορα προγράμματα και ο έξυπνος έλεγχος στεγνώματος εξοικονομούν χρόνο.

Mijia Air Conditioner Pro Eco

Η σειρά κλιματιστικών της Xiaomi δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς πιο «πράσινη» τεχνολογία. Με ενεργειακή κλάση A+++, υπόσχεται εξοικονόμηση έως 27% χάρη στο AI Energy Saving. Η λειτουργία Turbo δροσίζει ή ζεσταίνει τον χώρο σε ελάχιστο χρόνο, ενώ ο έλεγχος μέσω εφαρμογής ή με φωνητικές εντολές δίνει μια πιο future–proof εμπειρία.

Νέα wearables και gadgets που δεν πρέπει να χάσεις

Xiaomi Watch S4: Wearable με στυλ και περιεχόμενο

Το νέο Xiaomi Watch S4 (41mm) έρχεται με AMOLED οθόνη 1,32’’ στα 1500 nits, λεπτό σχεδιασμό και βάρος που δεν κουράζει. Εκτός από την κλασική παρακολούθηση καρδιακών παλμών, ύπνου και άσκησης, διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες ευεξίας και φυσικά συμβατότητα με ειδοποιήσεις και εφαρμογές. Είναι wearable αλλά και fashion accessory, με επιλογές σε κομψά χρώματα και λουράκια που προσαρμόζονται στο στυλ σου.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Με AMOLED 1,72’’, 150+ αθλητικές λειτουργίες και μπαταρία που διαρκεί έως 21 ημέρες. Παρακολουθεί ύπνο, καρδιακούς παλμούς και προσφέρει εξελιγμένες δυνατότητες ευεξίας.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro

Ασύρματα ακουστικά ανοιχτού τύπου με πενταπλό σύστημα οδηγών, μείωση διαρροής ήχου και αυτονομία έως 38 ώρες με τη θήκη φόρτισης. Ιδανικά για αθλητικές δραστηριότητες ή καθημερινή χρήση.

Xiaomi Robot Vacuum 5 / 5 Pro

Ρομποτική σκούπα με αναρρόφηση έως 23.000Pa, αυτόματη εκκένωση κάδου και χαρτογράφηση πολλών επιπέδων. Αναγνωρίζει διαφορετικές επιφάνειες για βέλτιστο καθαρισμό.

Xiaomi Smart Camera C701

Κάμερα ασφαλείας με 4K UHD ανάλυση, ανίχνευση ανθρώπινης κίνησης μέσω AI και Wi-Fi/Bluetooth σύνδεση, ιδανική για παρακολούθηση σπιτιού ή γραφείου.

Γιατί όλα αυτά έχουν σημασία

Η Xiaomi δεν παρουσίασε απλώς ένα νέο smartphone. Παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Από τα Xiaomi 15T smartphones που επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει mobile εμπειρία, μέχρι τις Mijia συσκευές που κάνουν το σπίτι πιο έξυπνο και το Watch S4 που μπαίνει στην καθημερινή ρουτίνα υγείας και fitness, η εταιρεία δείχνει ότι θέλει να καλύψει κάθε ανάγκη τεχνολογίας. Για τον χρήστη, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, καλύτερη απόδοση και πιο βιώσιμες λύσεις στην καθημερινή ζωή. Και κάπως έτσι, η Xiaomi συνεχίζει να χτίζει τη φήμη της ως brand που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις οδηγεί.

Η σειρά Xiaomi 15T και τα Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Openwear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition και Xiaomi Smart Camera C701 θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από τις 25 Σεπτεμβρίου.