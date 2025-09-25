Catrice Espresso Yourself: Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

Πλούσιο, ζεστό, εκλεπτυσμένο - το νέο Limited Edition ESPRESSO YOURSELF φέρνει espresso-inspired αποχρώσεις σε μάτια και χείλη

Σκέψου απαλούς τόνους του καφέ, smokey βάθος και διακριτική κομψότητα που ταιριάζει απόλυτα με το φθινοπωρινό mood της μόδας.



Το highlight της συλλογής: η Eyeshadow Quattro με τέσσερις αποχρώσεις ιδανικά συνδυασμένες – από απαλό taupe έως βαθύ mocha. Οι βελούδινες υφές αναμειγνύονται πανεύκολα, για διακριτικό καθημερινό αποτέλεσμα ή έντονο glam.





Το look ολοκληρώνεται με τα High Shine Gloss Lipsticks σε τρεις κολακευτικές αποχρώσεις. Λαμπερά, μη κολλώδη, ενυδατικά – με διακριτικό άρωμα καραμέλας–espresso για μια δόση απόλαυσης.





Αβίαστα κομψό και απόλυτα wearable – το ESPRESSO YOURSELF είναι το

beauty statement της σεζόν.