Η METRO Energy Efficient Company of the Year!

Με την κορυφαία διάκριση και 23 ακόμα βραβεία στα Energy Efficiency Awards 2025, η METRO επιβεβαιώνει τη σταθερή της πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον!

Η METRO (My market και METRO Cash & Carry) διακρίθηκε με 23 βραβεία στα Energy Efficiency Awards 2025, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση του θεσμού, Energy Efficient Company of the Year.

Με 12 Gold, 9 Silver και 2 Bronze βραβεία, η METRO ξεχώρισε ως κορυφαία εταιρεία στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική και τη δέσμευσή της για ένα μέλλον με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καινοτόμες πρακτικές και πράσινες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Με 24 διακρίσεις συνολικά, η METRO ενισχύει τη θέση της ως πρωταγωνιστής, στον κλάδο του λιανεμπορίου, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, τους πελάτες και τους εργαζόμενους της.

Με GOLD διακρίθηκαν:

• «Εταιρικός Ενεργειακός Σχεδιασμός METRO - Δράσεις και Αποτελέσματα» στην κατηγορία Retail and Supermarkets

• «Δράσεις της METRO για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της» στην κατηγορία Energy Efficiency

• «Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου για ψύξη-θέρμανση και αύξηση βαθμού απόδοσης ψυκτικής εγκατάστασης καταστημάτων της METRO» στην κατηγορία Water Efficiency

• «Έργα και Επενδύσεις της METRO για την Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας» στην κατηγορία Renewable Energy Implementation

• «Βελτίωση ενεργειακού αποτυπώματος της METRO μέσα από δράσεις αναβάθμισης φωτισμού» στην κατηγορία Lighting Retrofit

• «Σύναψη συμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ψυκτικών εγκαταστάσεων - Ένα καθοριστικό βήμα στη μείωση των ενεργειακών δαπανών» στην κατηγορία Energy Savings Performance Contract

• «Καταγραφή και εποπτεία ενεργειακών καταναλώσεων καταστημάτων της METRO - Ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης και βελτιστοποίησης» στην κατηγορία Energy Monitoring Technologies

• «Εφαρμογή αλγορίθμων βελτιστοποίησης λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων METRO» στην κατηγορία Energy Intelligence Software

• «Ψηφιακές εφαρμογές συντονισμού υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης & βελτιστοποίησης εξοπλισμού εγκαταστάσεων της METRO» στην κατηγορία Mobile app σε συνεργασία με τη Schneider Electric

• «Υλικά αλλαγής φάσης (PCM) - Μια καινοτόμα εφαρμογή σε ψυγεία supermarket METRO» στην κατηγορία Energy Storage Innovation

• «Πρωτοπόρες δράσεις της METRO - Δυναμικός συνδυασμός καινοτομίας και ενεργειακού οφέλους» στην κατηγορία Energy Innovation

• «Πρακτικές Αξιοποίησης Καθαρής Ενέργειας και Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος από τη METRO» στην κατηγορία Energy Revolution

Με SILVER διακρίθηκαν:

• «Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης ΗΜ Εγκαταστάσεων στα Καταστήματα της METRO» στην κατηγορία BEMS

• «Αυτοκατανάλωση πράσινης ενέργειας από την Metro – Επικύρωση σχεδίου μείωσης εκπομπών GHG από την Eurocert» στην κατηγορία Reduction / Minimization Emissions

• «Εγκατάσταση έξυπνων μετρητικών συστημάτων στη METRO PME σε συνεργασία με τη Schneider Electric» στην κατηγορία Smart Metering Technology

• «Δίκτυο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στα καταστήματα της METRO σε συνεργασία με nrg και το incharge» στην κατηγορία Green Energy EV Charging Management

• «Επιτυχής επαναπιστοποίηση ISO 50001:2018 για έκτη συνεχόμενη χρονιά - METRO» στην κατηγορία ISO EN 50001 Certification

• «Δράσεις της ΜΕΤΡΟ προς την ηλεκτροκίνηση και την μείωση κατανάλωσης καυσίμων του στόλου οχημάτων» στην κατηγορία Innovations for Energy Optimization

• «Καινοτομία και ενεργειακή στρατηγική στις ψυκτικές εγκαταστάσεις – από τον σχεδιασμό έως τη βιώσιμη λειτουργία» στην κατηγορία Energy Storage Innovation

• «Εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας και μείωση της κατανάλωσης των εγκαταστάσεων της METRO» στην κατηγορία Energy Conservation

• «Βιώσιμες «συνήθειες» μέσω δράσεων της METRO» στην κατηγορία Energy Engagement

Με BRONZE διακρίθηκαν:

• «Το καινοτόμο ενεργειακό οικοσύστημα της METRO» στην κατηγορία Energy Transition Leadership

• «Ενεργειακή ουδετερότητα της METRO AEBE έως το 2027 σε συνεργασία με τη Metro Energy» στην κατηγορία Energy Efficiency Program