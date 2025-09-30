Η Pharmasept γιόρτασε 30 χρόνια πορείας με μία ξεχωριστή βραδιά στην Αίγλη Ζαππείου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας στο χώρο της δερμοκαλλυντικής φροντίδας, η Pharmasept υποδέχθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου συνεργάτες και φίλους του brand σε μια λαμπερή εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φίλοι και συνεργάτες της Pharmasept, ανάμεσά τους η Κατερίνα Καινούριου, η Αναστασία Μαρινάκου, η Τζο Καλτσή, ο Γιάννης Δρυμωνάκος, η Νικολέττα Μαυρίδη και άλλοι, τιμώντας με την παρουσία τους τη μακρόχρονη πορεία και τις αξίες της εταιρείας. Η βραδιά πλαισιώθηκε από live εμφάνιση της Αντωνίας Καούρη και της μπάντας της, ενώ ακολούθησε μουσική από τον DJ Μιχάλη Κάρκα, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για τον εορτασμό.



ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ PHARMASEPT BUSINESS UNIT DIRECTOR, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ PHARMASEPT PRESIDENT, ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ PHARMASEPT BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Στην ομιλία της, η κα Βασιλική Μουρκάκου, Business Unit Director της PHARMASEPT, εξέφρασε τη συγκίνησή της για αυτή τη σημαντική στιγμή, ευχαρίστησε θερμά συνεργάτες και την ομάδα της εταιρείας για την αφοσίωση και τη στήριξη, και παρουσίασε τη νέα εταιρική ταυτότητα της Pharmasept. Όπως τόνισε: «Στην Pharmasept κάναμε το δέρμα επιστήμη μας. Με πυξίδα μας την ηθική, την καινοτομία και την επιστημονικότητα, δημιουργούμε λύσεις που απαντούντόσο στη καθημερινή φροντίδα, όσο και σε πιο εξειδικευμένες ανάγκες της επιδερμίδας.





Συνοψίζοντας την πορεία της εταιρείας, αναφέρθηκαν τα σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων τριών δεκαετιών: 30 χρόνια καινοτομίας, 76 κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας, περισσότερα από 100 δερματολογικά και υποαλλεργικά tests, 130 προϊόντα και δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ξεχωρίζουν στη διεθνή αγορά.



Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της Pharmasept, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, βιοδιασπώμενων συνθέσεων και eco–friendly συσκευασιών.



Η βραδιά κορυφώθηκε με την παρουσίαση του οράματος για το μέλλον της Pharmasept, που περιλαμβάνει περαιτέρω επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, νέες καινοτομίες στον τομέα των δερμοκαλλυντικών και επέκταση σε διεθνείς αγορές. Με όραμα, σταθερότητα και συνέπεια,η Pharmasept θα συνεχίσει να δημιουργεί προϊόντα που αγκαλιάζουν τον άνθρωπο σε κάθε στάδιο της ζωής του , από το βρεφικό δέρμα έως την ενήλικη καθημερινότητα πάντοτε με οδηγό τις αξίες της.