Το Radisson Hotel Group διπλασιάζει την παρουσία του στην Ελλάδα με νέα ανοίγματα

Η αλυσίδα φιλοξενίας ισχυροποιεί και επεκτείνει τη θέση της στη χώρα μας, με ξενοδοχεία σε Αττική, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, καθώς και σε άλλες περιοχές.

Το Radisson Hotel Group συνεχίζει την επέκταση του στην Ελλάδα, προγραμματίζοντας σημαντικά ανοίγματα που θα διπλασιάσουν το portfolio του στη χώρα μέχρι το 2026 -από 5 σε 10 ξενοδοχεία σε λειτουργία - και θα αναβαθμίσουν τη θέση του ως διακεκριμένος προορισμός φιλοξενίας. Η στρατηγική αυτή ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας με αστικά ξενοδοχεία, ενώ περιλαμβάνει πολυτελή resorts στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε εμβληματικούς νησιωτικούς προορισμούς, σε στρατηγική συνεργασία με κορυφαίους επενδυτές, προσφέροντας έτσι μοναδικές εμπειρίες σε κάθε κατηγορία ταξιδιώτη.

Πιο συγκεκριμένα, στην καρδιά της Αθήνας, ακριβώς δίπλα στη Μητρόπολη, το Radisson RED Mitropoleos Square Athens αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο του 2026, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand RED στην Ελλάδα. To ξενοδοχείο θα διαθέτει 109 δωμάτια, τρία εστιατόρια, ένα lobby bar, δύο rooftop terraces, καθώς και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο, ενσωματώνει την τολμηρή αισθητική της RED ταυτότητας με έντονα χρώματα και φωτισμό, συνδέοντας την πλούσια ιστορία της περιοχής με τη σύγχρονη αστική εμπειρία.

Μερικά βήματα πιο πέρα, το Radisson Theatrou Square Athens θα ανοίξει τις πύλες του τον Μάιο του 2026. Το ξενοδοχείο, με 173 δωμάτια, δύο εστιατόρια, ένα lobby bar, γυμναστήριο και spa, συνδυάζει την οικογενειακή φιλοξενία και την πολυετή ιστορία της πόλης με την υψηλή αισθητική.

Το κτίριο, όπου στεγαζόταν το πρώτο χειμερινό θέατρο της Αθήνας και η Διπλάρειος Σχολή, διατηρεί την αυθεντική αρχιτεκτονική του και την καλλιτεχνική φύση των πολλαπλών φάσεων που το χαρακτήρισαν, με υλικά όπως μάρμαρο, ξύλο, μέταλλο και γυαλί. Το Radisson Theatrou αποτελεί ένα all-year round city hotel, ιδανικό για οικογένειες και ταξιδιώτες κάθε τύπου, μόλις 45 λεπτά από το αεροδρόμιο της Αθήνας αλλά και το λιμάνι του Πειραιά, και θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Gnosis Investments.

Τα δύο ξενοδοχεία θα λειτουργούν υπό cluster management, με κοινή διοίκηση και τμήματα, υπογραμμίζοντας την καινοτομία του Ομίλου στη διαχείριση αστικών μονάδων στην Ελλάδα.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, το Radisson Blu Resort Mani, ένα νέο premium resort στο Γύθειο, ενισχύει τη Λακωνία ως ανερχόμενο πολυτελές προορισμό. Το resort θα προσφέρει κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας σε ένα μαγευτικό παράκτιο τοπίο, συνδυάζοντας πολυτέλεια, φυσική ομορφιά και χαλάρωση αποτελώντας έναν ξεχωριστό άξονα επικοινωνίας για το Radisson Hotel Group, ενισχύοντας τη στρατηγική τoυ ανάπτυξη σε ηπειρωτικούς προορισμούς υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, η παρουσία του Radisson Hotel Group στις Κυκλάδες ενισχύεται, με το επικείμενο άνοιγμα resort στην Πάρο, με το Radisson Hotel Group να γίνεται έτσι η μοναδική διεθνής μεγάλη αλυσίδα φιλοξενίας (hard brand) που δραστηριοποιείται σε όλα τα εμβληματικά νησιά των Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο), αλλά και στη Σκιάθο.

Η ισχυρή νησιωτική παρουσία επιτρέπει στο Group να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ταξιδιωτών για «island hopping», προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία, το premium design, την ποιοτική γαστρονομία και τα παγκόσμια standards ευζωίας.

Στο στάδιο των τελικών υπογραφών βρίσκεται νέο ξενοδοχειακό project μεγάλης έκτασης, στην ηπειρωτική χώρα, σε όμορο νομό της Αττικής.



Ο Elie Milky, Chief Development Officer του Ομίλου, για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοανατολική Αφρική, τόνισε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή μας στην Ελλάδα. Τα ανοίγματα στην Αθήνα, την Πελοπόννησο, τα νησιά και αλλού αναδεικνύουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ποιοτικά ακίνητα για τους συνεργάτες μας στην αγορά, καθώς και υψηλής ποιότητας εμπειρίες φιλοξενίας για τους επισκέπτες μας, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζουν το ελληνικό μας portfolio, εδραιώνοντας τη μοναδική παρουσία του Radisson Hotel Group στη χώρα».

Με αυτές τις κινήσεις και τη διαφοροποιημένη προσέγγιση σε πόλη, νησιά και ηπειρωτικά resorts, το Radisson Hotel Group επιβεβαιώνει τη στρατηγική του δέσμευση να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες φιλοξενίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Radisson περιλαμβάνει τα εξής brands: Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson και Prize by Radisson, τα οποία συνδέονται κάτω από την εμπορική ομπρέλα του Radisson Hotels.

Το Radisson Rewards απoτελεί το πρόγραμμα επιβράβευσης του Ομίλου, το οποίο προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία, κάνοντας "Κάθε Στιγμή να Μετράει". Διαθέτει πάνω από 17 εκατομμύρια μέλη και είναι το πιο απλό και ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευσης στον κλάδο, παρέχοντας μοναδικά προνόμια στους επισκέπτες από την πρώτη κιόλας μέρα της συμμετοχής τους. Τα μέλη απολαμβάνουν προνόμια σε ένα ευρύ δίκτυο ξενοδοχείων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Το πρόγραμμα Radisson Meetings προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για κάθε είδους εκδήλωση ή επαγγελματική συνάντηση, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών λύσεων που τοποθετούν τις ανάγκες των πελατών στο επίκεντρο. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις βασικές δεσμεύσεις εξυπηρέτησης: Προσωπική, Επαγγελματική, Αξέχαστη εμπειρία. Όλες οι συναντήσεις του Radisson Meetings είναι 100% Carbon Neutral, συνδυάζοντας κορυφαία εξυπηρέτηση με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Στο Radisson Hotel Group, νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τον πλανήτη. Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε Net Zero έως το 2050, ακολουθώντας εγκεκριμένους στόχους βασισμένους στην επιστήμη (Science Based Targets).

Με καινοτόμες λύσεις όπως τα 100% Carbon Neutral Radisson Meetings, προσφέρουμε βιώσιμες διαμονές. Παράλληλα, όλα τα ξενοδοχεία μας λαμβάνουν πιστοποίηση Hotel Sustainability Basics, διευκολύνοντας τους επισκέπτες να επιλέγουν οικολογικά υπεύθυνες ταξιδιωτικές επιλογές.

Η υγεία και η ασφάλεια των επισκεπτών και των ομάδων μας παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα για το Radisson Hotel Group. Όλα τα ξενοδοχεία του Ομίλου τηρούν αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι προσφέρουμε πάντα φροντίδα και προστασία στους επισκέπτες και το προσωπικό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη εταιρική ιστοσελίδα μας ή συνδεθείτε με τα Radisson Hotels στα κοινωνικά δίκτυα.