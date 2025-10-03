Tesori d’Oriente: your Sensory Escape

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας υπόσχεται το Tesori d’Oriente μέσα από αφρόλουτρα, κρέμες σώματος και Eau de Parfum!

Το Tesori d’Oriente, η μάρκα που όραμά της έχει να μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας σε ένα υπέροχο ταξίδι απόλαυσης, χαράς και ευεξίας μέσω των αισθήσεων, μαγεύει με τους Θησαυρούς της Ανατολής που προσφέρει, βοηθώντας τον εσωτερικό μας κόσμο να ισορροπεί και να ακτινοβολεί προς τα έξω όλη τη λάμψη και την ομορφιά του!

Εφτά υπέροχες σειρές από φανταστικά αρώματα και ιδιαίτερα συστατικά που εμπνέονται από τη φύση της Ανατολής και τον θαυμαστό κόσμο των τελετουργιών, της μαγείας και του κάρμα! Εφτά μοναδικά rituals που αποτελούνται από κρεμώδη Αφρόλουτρα με σπάνια έλαια όπως το Argan, το έλαιο Μυρτιάς και άλλους ενυδατικούς παράγοντες, από βελούδινες Κρέμες ή Λοσιόν Σώματος που χαρίζουν ελαστικότητα και σφριγηλότητα στην επιδερμίδα, αλλά και από συναρπαστικά Eau de Parfum Αρώματα που ‘κλειδώνουν’ με τον καλύτερο τρόπο τη συνολική αρωματική εμπειρία!

Ανακαλύψτε το ασημένιο White Musk με το φίνο άρωμα του Λευκού Μόσχου και του Τριαντάφυλλου που θυμίζει φυσικό τοπίο ή εάν προτιμάτε κάτι πιο φρουτώδες δοκιμάστε το πορτοκαλί, ζωηρό Karma που χαρίζει άρωμα χαράς από Γάλα Καρύδας και Λεμόνι. Εάν πάλι θέλετε κάτι πιο αισθησιακό αφεθείτε στο άρωμα του Πικραμύγδαλου και του Υλάνγκ-Υλάνγκ με το κατακόκκινο Dragon Flower, ενώ εάν αποζητάτε κάτι αναζωογονητικό υπάρχει το Hammam στις μαύρες-bronze συσκευασίες με Άνθη Εσπεριδοειδών και γλυκό Γιασεμί! Η μάρκα Tesori ταξιδεύει και στο αυτοκρατορικό Bυζάντιο προσφέροντας το Byzantium με ένα πολυδιάστατο άρωμα Κανέλας και Λάβδανου, του μύρου της Ανατολής, σε μπεζ συσκευασίες με ανάγλυφα ψηφιδωτά, ενώ χαρίζει και το μυστηριακό Royal Oud σε χρυσές πολυτελείς συσκευασίες με το σπάνιο Ξύλο Αγάρ που ενώνεται αρμονικά με Κάρδαμο και Ροζ Πιπέρι! Πρόσφατα η μάρκα Tesori πρόσθεσε στο σεντούκι των θησαυρών της και το Vanilla & Ginger, που όπως προδίδει το όνομά του είναι ένα άρωμα γλυκιάς Βανίλιας Μαδαγασκάρης & πικάντικου Ginger που έρχεται να αφυπνίσει τις αισθήσεις, σε γλυκές συσκευασίες στο χρώμα της βανίλιας.

Όπου και εάν αποφασίσουμε να ταξιδέψουμε νοερά, οι εφτά σειρές είναι εκεί όπως τα εφτά θαύματα του κόσμου για να μας μαγέψουν, να μας ξελογιάσουν, να μας θυμίσουν πως ο χρόνος για τον εαυτό μας είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός και να μας βοηθήσουν να ξεκλειδώσουμε τα πιο πολυπόθητα μυστικά ευεξίας που αποτελούνται από φυσικά συστατικά, συνθέσεις που ακολουθούν τις νεότερες τάσεις της κοσμετολογίας και υπέροχες πολυτελείς συσκευασίες που όλοι θα θέλαμε στο μπάνιο μας.

Οι σειρές Tesori d’Oriente υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα καλλυντικών και σε επιλεγμένα Super-Markets. Aναζητήστε τα Αφρόλουτρα στα ράφια με τα Αφρόλουτρα και Αφροντούς, τις Κρέμες και Λοσιόν Σώματος στα ράφια με προϊόντα Ενυδάτωσης Σώματος και τα EaudeParfum στα ράφια με όλα τα αρώματα.

Η μάρκα Tesori d’Oriente προσφέρει για την περίοδο των εορτών και πανέμορφες κασετίνες με διάφορους συνδυασμούς προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν είτε ως δώρο στον εαυτό μας είτε στους αγαπημένους μας!