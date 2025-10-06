Η M&S παρουσιάζει τη νέα συλλογή FW25

Αυτή τη σεζόν, η M&S παρουσιάζει τη νέα φθινοπωρινή συλλογή, που αποτυπώνει την ουσία της σύγχρονης θηλυκότητας, συνδυάζοντας διαχρονικά κομμάτια-κλειδιά της γκαρνταρόμπας με φρέσκες, fashion-forward επιλογές.

Καθώς ο καιρός αλλάζει και οι εποχές εναλλάσσονται, η συλλογή προσκαλεί να ανακαλύψετε εντυπωσιακά πανωφόρια, πλεκτά και καθημερινά denim, σχεδιασμένα όχι μόνο για να ανταποκρίνονται στον τρόπο ζωής σας, αλλά και να τον αναβαθμίζουν. Κάθε κομμάτι ξεχωρίζει για το στιλ, την ποιότητα και την άνεση που προσφέρει.

Η χρωματική παλέτα της σεζόν είναι πλούσια και φθινοπωρινή, με αποχρώσεις του denim μπλε, βαθύ καφέ σοκολάτας και σκούρο κόκκινο. Τα μονοχρωματικά patterns δημιουργούν έντονη οπτική ταυτότητα, ενώ τα ανάλαφρα florals και τα playful prints κρατούν τη συλλογή συνδεδεμένη με τη θηλυκότητα και το fun στοιχείο.

Στη σειρά The Edit, ξεχωρίζει μια επιμελημένη συλλογή από hero pieces που ισορροπούν δομή και κομψότητα: συνδυαστικά σετ, δερμάτινες φούστες σε γραμμή Α, trench coats και γιλέκα με θηλυκές σιλουέτες και φινιρίσματα υψηλής αισθητικής. Key items αποτελούν τα PU barrel-leg παντελόνια και το Croc Trench Coat. Jacquards και tweeds δίνουν βάθος στα πανωφόρια και το tailoring, ενώ οι γυαλιστερές υφές, το embossed leather, τα animal prints και το βελούδο προσθέτουν πολυτέλεια στο καθημερινό ντύσιμο.

Στο Casual Edit, το καθημερινό styling γίνεται πιο polished από ποτέ: knitted waistcoat για layering, midaxi φούστες, sleeveless tops, A-line φορέματα και tailored σορτς, σε βαμβάκι, λινό, ποπλίνα, jersey και denim. Τα crafted prints και οι διακριτικές κεντημένες λεπτομέρειες αναβαθμίζουν το casual look.

Αυτή τη σεζόν στη M&S, η γυναικεία συλλογή Autumn Winter Style 2025 φέρνει στο προσκήνιο essentials με αναβαθμισμένο χαρακτήρα, προσεγμένες λεπτομέρειες και λειτουργική κομψότητα.





