bofrost: Η γαστρονομική εμπειρία συνεχίζεται με τον νέο κατάλογο

Η bofrost*, η κορυφαία εταιρεία διανομής κατεψυγμένων τροφίμων υψηλής ποιότητας κατ’ οίκον, παρουσιάζει με υπερηφάνεια τον νέο της κατάλογο για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-2026.

Ο νέος κατάλογος, μια πραγματική γαστρονομική περιπέτεια, προσφέρει πάνω από 300 μοναδικές σπεσιαλιτέ που καλύπτουν κάθε γευστική προτίμηση και περίσταση. Η bofrost* συνεχίζει να καινοτομεί, εμπλουτίζοντας τη συλλογή της με 15 νέα προϊόντα, σχεδιασμένα για να κάνουν την καθημερινότητα πιο νόστιμη και εύκολη. Από εκλεκτά ορεκτικά και έτοιμα γεύματα, μέχρι ζυμαρικά, πίτσες, ψάρια, κρέατα, γλυκά και μια ευρεία γκάμα βιολογικών προϊόντων, ο κατάλογος είναι ένας ύμνος στην ποιότητα και την ποικιλία.

«Με τον νέο μας κατάλογο, στόχος μας είναι να φέρουμε τη ζεστασιά και τη θαλπωρή του σπιτικού φαγητού σε κάθε τραπέζι», δήλωσε ο κος. Ιωάννης Αναιρούσης, εμπορικός διευθυντής της bofrost* Ελλάδος. «Κάθε προϊόν μας είναι επιλεγμένο με τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι φτάνει στον καταναλωτή με όλα του τα θρεπτικά συστατικά και την αυθεντική του γεύση, διατηρώντας την αδιάκοπη αλυσίδα ψύξης μέχρι την πόρτα του σπιτιού του. Θέλουμε κάθε μας πιάτο να ξυπνά αναμνήσεις και να δημιουργεί νέες, γεμίζοντας το σπίτι με αγάπη και φαντασία».

Πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο παράδοσης κατ’ οίκον, η bofrost* κάνει ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στον καταναλωτή. Πλέον, επιλεγμένα προϊόντα του καταλόγου είναι διαθέσιμα σε ράφια μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως Μασούτης, Γαλαξίας, My Market, Θανόπουλος, καθώς και στο online supermarket e-fresh.gr. Αυτή η διεύρυνση της διανομής δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα ακόμα πιο εύκολα, συνδυάζοντας την ποιότητα bofrost* με την άνεση των καθημερινών τους αγορών.