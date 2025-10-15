Το Saskeptism Festival στο ρυθμό του Bacardi - Μια νύχτα «10 με Τόνο»

Φώτα, beat, ενέργεια, Bacardi & Cola και μια ατμόσφαιρα που δεν ήθελες να τελειώσει

Το Saskeptism Festival μετατράπηκε στο πιο πολυσυζητημένο μουσικό event της χρονιάς, με τον Saske να αποδεικνύει γιατί έχει καθιερωθεί ένας από τους πιο δυναμικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, χιλιάδες fans τραγουδούσαν δυνατά και χόρευαν στο ρυθμό. Ήταν, όπως λέει και o στίχος, μια εμπειρία «10 με Τόνο».

Η ενέργεια κορυφώθηκε με τις συμμετοχές κορυφαίων καλλιτεχνών όπως της Ελένης Φουρέιρα, της Μαρίνας Σάττι, της Τάμτα, του Mente Fuerte, του Sidarta, και του διάσημου Βρετανού ράπερ Giggs, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που έμοιαζε περισσότερο με φεστιβάλ διεθνούς κλίμακας παρά με συναυλία. Ανάμεσα στα beats και τα φώτα, ήταν το ρούμι Bacardi που έδωσε τον παλμό και έκανε τη διαφορά.

Τα μπαρ Bacardi με το χαρακτηριστικό Caribbean spirit, έγιναν το σημείο συνάντησης κάθε παρέας: γέλια, selfies στο photobooth, μουσική, και φυσικά... Bacardi & Cola στα ποτήρια - το mix που δεν λείπει ποτέ από μια αξέχαστη νύχτα. Η δροσιά, ο ρυθμός και η αυθεντικότητα του Bacardi Rum έγιναν ένα με τη μουσική - κάθε γουλιά ήταν «fotia»!

Το Bacardi δεν είναι απλώς ένα ρούμι, είναι συνώνυμο του high energy και της ελευθερίας του να κάνεις ότι σε παρακινεί -Do What Moves You. Όποιος ήταν εκεί, το ένιωσε: αυτή η νύχτα είχε κάτι το διαφορετικό.

Ανάμεσα στο κοινό, βρέθηκαν πολλά Gen Z icons, όπως ο Χρήστος Καρακατσάνης, η Νικολίνα Νικολούζου και η Μαλβίνα Παυλοπούλου, που μοιράστηκαν στα social media στιγμές από τη συναυλία με το αγαπημένο τους Bacardi & Cola, κάνοντας τη βραδιά ακόμη πιο viral.

Το Saskeptism Festival απέδειξε πως η διασκέδαση χτίζεται πάνω σε αυθεντικότητα, ρυθμό και κοινή εμπειρία. Και το ρούμι Bacardi ήταν εκεί - δίνοντας το δικό του beat, τη δική του ξεχωριστή γεύση και το δικό του στυλ σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη!

