La Roche-Posay & Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» στηρίζουν το Pink October

Και αν ένα άγγιγμα μπορεί να κάνει τη διαφορά;

Με αφορμή τον Οκτώβριο, τον μήνα αφιερωμένο στον αγώνα κατά του καρκίνου, και γιορτάζοντας 50 χρόνια δερματολογικής καινοτομίας, η La Roche-Posay, σε συνεργασία με τον Όμιλο Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», συνεχίζει να στηρίζει τους ογκολογικούς ασθενείς, υπενθυμίζοντας πως κανείς δεν πρέπει να αγωνίζεται μόνος του κατά του καρκίνου.

Μέσα από το παγκόσμιο πρόγραμμα “Fight with Care”, η La Roche-Posay έχει ήδη προσφέρει υποστήριξη σε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους από το 2021, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

Η πλατφόρμα www.cancer-support.com/el προσφέρει ενημέρωση και καθοδήγηση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, με ενότητες γύρω από τη φροντίδα δέρματος, την ψυχική ευεξία, τον πόνο και την κόπωση, καθώς και τη διατροφή.

Κάθε ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην πλατφόρμα ισοδυναμεί με μια πράξη στήριξης: η La Roche-Posay προσφέρει 10.000€ στον Όμιλο «ΑγκαλιάΖΩ», ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του.



Ένα άγγιγμα έχει τη δύναμη να ηρεμεί, να παρηγορεί και να εκφράζει όσα τα λόγια δεν μπορούν — η La Roche-Posay υπενθυμίζει τη δύναμη της φροντίδας και της ανθρώπινης επαφής.