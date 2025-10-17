Nasco: Πρόλαβε Ανακαίνιση Κουζίνας από 3.000€ μόνο για τον Οκτώβριο!

Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος μαγειρικής. Είναι ο χώρος που ενώνει την οικογένεια, φιλοξενεί στιγμές και αναμνήσεις και δίνει ρυθμό στην καθημερινότητα.

Μια λειτουργική κουζίνα εξοικονομεί χρόνο, μειώνει το άγχος της καθημερινότητας και αυξάνει την αξία του σπιτιού σου!

Αυτόν τον Οκτώβριο, η NasCo παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ανακαίνισης κουζίνας με ειδική προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις.

Η NasCo αναλαμβάνει κάθε στάδιο της ανακαίνισης με διαφάνεια, συνέπεια και υλικά που αντέχουν στον χρόνο.

Από τον πρώτο σχεδιασμό και το 3D preview, μέχρι την τελική τοποθέτηση, όλα γίνονται με οργάνωση και επαγγελματισμό.

Τι περιλαμβάνει η προσφορά:

Μοντέρνα ντουλάπια σειράς ECO σε 16 χρώματα

Συνθετικός πάγκος πάχους 4cm

Νεροχύτης & μπαταρία Pyramis

Απορροφητήρας Pyramis

Κουταλοθήκη – Πιατοθήκη – Κάδος απορριμμάτων

Πλήρης τοποθέτηση και όλες οι απαραίτητες εργασίες

Όλα αυτά σε ειδική τιμή μόνο 3.000€

Με εμπειρία 15+ ετών και πάνω από 3.000 έργα, η NasCo παραδίδει έργα με διαφάνεια, αξιοπιστία και φροντίδα για κάθε λεπτομέρεια.

Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα στο 210 66 57 792 και ξεκίνα την ανανέωση που αξίζεις! www.nasco.gr

Η Nasco είναι δίπλα σας από τη μελέτη έως την εγκατάσταση!

Επισκεφτείτε το κατάστημά μας!

Λεωφόρος Μεσογείων 482, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15342

