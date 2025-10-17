Η Marks & Spencer αναβαθμίζει την εμπειρία στα καταστήματά της στην Ελλάδα με στοχευμένες επενδύσεις υψηλής αισθητικής

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης που υλοποιεί για τη διατήρηση της ισχυρής παρουσίας της στην Ελλάδα και την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης της με το σύγχρονο κοινό, η M&S προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε σειρά επενδύσεων ανανέωσης στα καταστήματά της σε όλη τη χώρα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε κομβικά σημεία του καταστήματος, όπως οι βιτρίνες, οι Event Zones και τα in-store touchpoints, με στόχο την ανανέωση της ατμόσφαιρας, την προσθήκη ζεστασιάς και μοντέρνας αισθητικής, και τη διασφάλιση της συνεχούς επικαιρότητας του brand στο high street περιβάλλον.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμισμένες βιτρίνες και εισόδους, νέους εξοπλισμούς, φωτιζόμενες εσωτερικές σήμανσεις και ψηφιακά επικοινωνιακά υλικά, δημιουργώντας μια σύγχρονη και ελκυστική εμπειρία για τον πελάτη.

Η επένδυση υλοποιήθηκε σε επιλεγμένα καταστήματα, μεταξύ των οποίων τα Smart Park, Γλυφάδα, Πειραιάς, Νέα Σμύρνη, Βριλήσσια, Χανιά και Πάτρα, προσφέροντας έναν πιο ζεστό, εμπνευσμένο και λειτουργικό χώρο για τις αγορές των πελατών.

Ο Αλέξανδρος Τσάμης, Retail & Marketing Manager της M&S στην Ελλάδα, δήλωσε:



«Στόχος μας είναι η Marks & Spencer να παραμένει σύγχρονη και να εμπνέει τους πελάτες μας. Μέσα από αυτές τις στοχευμένες ανανεώσεις, ενισχύουμε την εμπειρία αγορών με έναν τρόπο που συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με τη ζεστασιά και την αυθεντικότητα του brand. Πρόκειται για μια συνεχή εξέλιξη – επενδύουμε έξυπνα στα καταστήματά μας, αναδεικνύοντας την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή της M&S.»

Η Marks & Spencer συνεχίζει έτσι τη στρατηγική της πορεία προς ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και εμπνευσμένο retail περιβάλλον, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά.