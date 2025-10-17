Nevronas FESTival School Edition 2025: Ένα σχολείο για όλους

Το Nevronas FESTival School Edition αποτελεί παρακλάδι του βραβευμένου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Nevronas FESTival - Φεστιβάλ Συμπεριληπτικών Παραστατικών και Εικαστικών Τεχνών.

Το Nevronas FESTival School Edition 2025: «Συμμαθητές στη Ζωή!», έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 & 23 Οκτωβρίου, με στόχο να αναδείξει την αξία της συμπερίληψης και της αποδοχής μέσα στα σχολεία, τους χώρους όπου μαθαίνουμε όχι μόνο γράμματα, αλλά και να ζούμε μαζί. Προσκαλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς, τυπικής και ειδικής αγωγής, να γιορτάσουν τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη στο σχολικό περιβάλλον.



Με οδηγό την Τέχνη, τον αθλητισμό και τα παιχνίδια δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να βιώσουν σε πραγματικό χρόνο, και όχι θεωρητικά, το τι σημαίνει Συμπερίληψη.



Θεματική 2025: «Συμμαθητές στη Ζωή»



Η θεματική μας καλεί να δούμε τους συμμαθητές μας, όποια και αν είναι η διαφορετικότητά τους, όχι απλώς ως παρόντες στην ίδια αίθουσα, αλλά ως συνοδοιπόρους σε μια κοινή διαδρομή ζωής, σε ένα σχολείο για όλους.



Για αυτό το σχολείο που μας χωράει όλους, που δεν αποκλείει και δεν διαχωρίζει, αλλά προάγει την προσβασιμότητα και την συνύπαρξη, θα έχουμε μαζί μας δύο καινοτόμα συμπεριληπτικά προγράμματα που υλοποιούνται από την ΑΜΚΕ Together for Autism, με ιδρυτή τον Δημήτρη Παπανικολάου, και τον οργανισμό Nevronas:



Ένα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα που ενώνει την τυπική και την ειδική εκπαίδευση μέσα από την τέχνη, τον αθλητισμό και τη βιωματική μάθηση - δίνοντας σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να συμμετέχει, να εκφράζεται και να συνδημιουργεί.



Sports 4All - Παίζουμε μπάσκετ με τον Δημήτρη Παπανικολάου και τον Γιώργο Καντζίκη (Αθλητής με Αναπηρία στο Καθιστό θαλάσσιο Σκι – Wakeboard και στο Κανόε Καγιάκ).



Παίζουμε COLPBOL με την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», ένα ομαδικό, συνεκπαιδευτικό, χωρίς αποκλεισμούς άθλημα. Quilling Art Project - Εργαστήρι χαρτοπλεκτικής με τον αυτιστικό αυτοδίδακτο καλλιτέχνη του Quilling Αντώνη Εξαρχόπουλο.



Η Τέχνη Γεφυρώνει - Εργαστήρι ζωγραφικής με την κωφή εικαστικό Μελίνα Κωνσταντίνου και γνωριμία με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. VR Autism Spot - Μαθαίνουμε για τον αυτισμό με την βοήθεια της Τεχνολογίας.



Ο Γύρος του Κόσμου με ένα Ξυλόφωνο - Μουσική Performance από τον μουσικό στο φάσμα του αυτισμού Νικόλα Τσιγάντες. Μια Ζωγραφιά… Ζωντανεύει – Εργαστήρι χορού με την Βαρβάρα Κυπαρίσση και τον χορευτή με σύνδρομο Down Κυριάκο Φριλίγκο.



Επιτραπέζια για Όλους - Κλασικά επιτραπέζια συμπεριληπτικά παιχνίδια για τυφλούς και βλέποντες από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας.



Μια διαφορετική Yoga ιστορία – Φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι με πόζες Yoga.



Lights Out, All In! (Με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας)



Ένα πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών και δράσεων για την αναπηρία και τη συμπερίληψη, με ambassador τη νεαρή Άρια Παπανικολάου, κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις:



● Cinematherapy by ΕΚΚΟΜΕΔ με την Ψυχοθεραπεύτρια και Υπεύθυνη του προγράμματος Ντενίς Νικολάκου (με Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την HandsUp).



● CINEDU - εθνικής εμβέλειας πλατφόρμα streaming ταινιών του ΕΚΚΟΜΕΔ - Creative Greece για τα σχολεία (με Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την HandsUp).



● Flamenco για Όλους - Εργαστήρι χορού με την Escuela de Arte Flamenco Stefania Maria.

Επιπλέον, στο Nevronas FESTival School Edition, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις θεατρικές συμπεριληπτικές ομάδες:



● ΘΕΑΜΑ με την παράσταση “Η τελίτσα και το σύμπαν” (με Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και Ακουστική Περιγραφή, από την ATLAS E.P.) και



● Θεατροπαιχνιδίσματα με την παράσταση “Λήδα η Φυσαλίδα” (με Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την HandsUp). Και να συμμετέχουν σε:



● Ομαδικά action games - Gameland



● Συλλογικά υπαίθρια έργα - Art Stripes “Ο Τείχος της Συμπερίληψης” by SIXT Η SIXT Greece, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ως επίσημος υποστηρικτής του Nevronas FESTival School Edition 2025, θα βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, αποτελώντας ένα ορατό σύμβολο κινητικότητας, φροντίδας και ασφάλειας. Η συμμετοχή του brand εντάσσεται στον ευρύτερο πυλώνα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Drive Safety” του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που προωθεί δράσεις με επίκεντρο την ασφαλή, συμπεριληπτική και ανθρώπινη κινητικότητα.



● Memory Photo Booth - Αναμνηστικό σημείο φωτογραφιών.



● Συμμαθητές στη Ζωή - Συζήτηση & ηχογράφηση εμπειριών.



● “Σειρά Σου” - Καμπάνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αόρατη αναπηρία. Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Open School Days, του οργανισμού Nevronas και της ΑμκΕ Brainshot.



Το Nevronas FESTival School Edition στοχεύει:

