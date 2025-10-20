Μια βραδιά αφιερωμένη στη γεύση: Η Knorr παρουσίασε τους νέους Σπιτικούς Ζωμούς με εκχύλισμα κρασιού

Μια βραδιά που απέδειξε πως η καθημερινή μαγειρική μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα fine dining, εύκολα και γρήγορα!

Με κεντρικό μήνυμα «Για γεύση που σε πάει… αλλού», οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία αλλά και να απολαύσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε ο βραβευμένος σεφ Αθηναγόρας Κωστάκος, ο οποίος δημιούργησε ένα απολαυστικό μενού εμπνευσμένο από αγαπημένες γεύσεις, δείχνοντας πώς μια απλή συνταγή μπορεί να αναβαθμιστεί, χάρη στους νέους Σπιτικούς Ζωμούς από την Knorr.

Η βραδιά συνδύαζε κομψότητα και ζεστή φιλοξενία, με θεματικές γωνιές που ενθάρρυναν τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή των καλεσμένων. Σε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα συναρπαστικό γευστικό ταξίδι και να ανακαλύψουν πώς οι νέοι Σπιτικοί Ζωμοί Knorr μπορούν να απογειώσουν ακόμα και τις πιο απλές συνταγές, δίνοντας βάθος, άρωμα και μια ιδιαίτερη gourmet πινελιά.

Θέλεις να κάνεις κι εσύ τη διαφορά στην κουζίνα σου;

Φαντάσου να μπορούσες να δώσεις στα μαγειρευτά σου το άρωμα του κόκκινου κρασιού χωρίς να χρειαστεί να ανοίξεις μπουκάλι κρασί ή να ετοιμάζεις ένα κρεμώδες ριζότο με την ισορροπία και τη φρεσκάδα του λευκού κρασιού. Αυτό ακριβώς προσφέρουν οι νέοι Σπιτικοί Ζωμοί Knorr!

Ο Σπιτικός Ζωμός με εκχύλισμα κόκκινου κρασιού ταιριάζει ιδανικά σε μαγειρευτά και κοκκινιστά κατσαρόλας. Χαρίζει πλούσια γεύση, ένταση και το χαρακτηριστικό άρωμα του κόκκινου κρασιού, κάνοντας κάθε μπουκιά πιο γεμάτη και αυθεντική. Αν αγαπάς το ριζότο ή τις πιο ανάλαφρες δημιουργίες, ο Σπιτικός Ζωμός με εκχύλισμα λευκού κρασιού είναι η ιδανική επιλογή για εσένα, αφού δίνει φρεσκάδα και ισορροπία, μεταμορφώνοντας τα καθημερινά πιάτα σε απολαυστικές δημιουργίες.

Ανακάλυψε τις λαχταριστές συνταγές με τους νέους Σπιτικούς Ζωμούς Knorr με εκχύλισμα κόκκινου και λευκού κρασιού στο www.knorr.gr και ετοιμάσου να δημιουργήσεις γεύσεις που θα σε πάνε… αλλού!