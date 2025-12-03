Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Family Sports Park 2025 στο Ελληνικό

Το Family Sports Park 2025 ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή, πλούσιες αθλητικές δράσεις, παραστάσεις και δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες και συλλόγους.

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και αδιάκοπη ροή δράσεων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου το Family Sports Park 2025 στην Πλατεία Σουρμένων, όπου η Liquid Media,με το Gazzetta σε συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, δημιούργησε ένα ζωντανό σκηνικό για οικογένειες, παιδιά και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. Από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, ο χώρος γέμισε με χιλιάδες επισκέπτες που συμμετείχαν σε αθλήματα, παραστάσεις και διαδραστικές εμπειρίες, διαμορφώνοντας μια ατμόσφαιρα συνεχούς ενέργειας και συμμετοχής.

Δυναμική εκκίνηση με επιδείξεις και συμμετοχή συλλόγων

Οι πρώτες επιδείξεις Judo από τον Α.Ο.Ν.Α. και οι τεχνικές Tang Soo Do & Soo Bahk Do του Αθλητικού Συλλόγου Άθλος έθεσαν από νωρίς τον τόνο της ημέρας. Στο ίδιο κλίμα, ο Ερμής Α.Ο. Νέας Αλεξάνδρειας και ο Αθλητικός Σύλλογος Ηλεκτρουπόλεως- Ελληνικού έδωσαν παλμό στα γήπεδα με δράσεις μπάσκετ, ενώ ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών παρουσίασε βιωματικές δραστηριότητες κωπηλασίας που προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους.

Δίπλα τους, το κοινό δοκίμασε τις δεξιότητές του στο Darts Academy, ενώ η Α.Σ. Άρτεμις Ελληνικού πρόσφερε ανταγωνισμό και ταχύτητα μέσω επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με mini tennis από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης και μια κομψή παρουσίαση ξιφασκίας από τον Όμιλο Ξιφασκίας Γλυφάδας & Νοτίων Προαστίων.



Μεσημβρινή κορύφωση με πολεμικές τέχνες και ποδόσφαιρο

Λίγο πριν το μεσημέρι, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε ξανά στο κεντρικό τατάμι, όπου Α.Γ.Σ. Δαίδαλος, Α.Σ. Αριστόμαχος και η Ακαδημία Judo Danro παρουσίασαν συνδυασμούς Taekwondo, Kick Boxing, Πυγμαχίας και Judo, προσφέροντας ένα δυνατό block επιδείξεων. Στο γήπεδο, ο Α.Σ. Σουρμένα κράτησε τα παιδιά σε συνεχή δράση με τρίωρο πρόγραμμα ποδοσφαίρου γεμάτο πάθος, συνεργασίες και υψηλό ενθουσιασμό.

Απογευματινό φινάλε επιδείξεων

Οι αθλητικές δράσεις ολοκληρώθηκαν από τις 15:00 έως τις 16:00 με δύο ιδιαίτερα απαιτητικές παρουσιάσεις: η Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών Αθηνών και ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Η Ταν Η Επί Τάς» παρουσίασαν προγράμματα υψηλής τεχνικής, ακρίβειας και αθλητικού ήθους. Το κοινό ανταποκρίθηκε με θερμό χειροκρότημα, επιβραβεύοντας το επίπεδο και τον δυναμισμό των ομάδων.

Ένα πάρκο γεμάτο παιχνίδι, χρώμα και δράση

Παράλληλα με το αθλητικό πρόγραμμα, η Πλατεία Σουρμένων φιλοξένησε δραστηριότητες όπως: Aθλητικό τραμπολίνο, bowling, mini golf και μια μεγάλη πίστα Survivor, που κράτησαν τα παιδιά σε συνεχή κίνηση και γεμάτα ενέργεια. Η ενέργεια αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, αφού ο ΗΡΩΝ ήταν εκεί με το ΗΡΩΝ Energy Spot. Ένας Τροχός της Τύχης γεμάτος δώρα και εκπλήξεις και ένα virtual reality παιχνίδι, ήταν ο απόλυτος συνδυασμός παιχνιδιού και εμπειρίας.

Μασκότ, καλλιτέχνες σε ξυλοπόδαρα και δημιουργικές γωνιές. Ανάμεσα στη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό της ημέρας, η γωνιά της FREZYDERM ξεχώρισε για έναν διαφορετικό λόγο: ήταν ο χώρος όπου οι μικροί επισκέπτες χαλάρωσαν, πήραν χρώματα στα χέρια και άφησαν τη φαντασία τους να ταξιδέψει. Οι γονείς μείωσαν για λίγο τον ρυθμό της ημέρας και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα εξειδικευμένα προϊόντα καθημερινής φροντίδας της κανονικής ή και ευαίσθητης παιδικής επιδερμίδας που συστήνουν παιδίατροι και φαρμακοποιοί.

Λίγο πιο κάτω υπήρχε Face Painting, το οποίο έγινε σημείο αναφοράς, με πολλούς φίλους να σταματούν για μια πολύχρωμη πινελιά.

Θέαμα που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους

Οι θεατρικές παραστάσεις συγκέντρωσαν δεκάδες οικογένειες γύρω από τη σκηνή:

το Puppet Show, το Magic Show και το Bubble Show δημιούργησαν στιγμές θαυμασμού, γέλιου και φαντασίας, ολοκληρώνοντας ιδανικά το ψυχαγωγικό κομμάτι του event.

Δώρα & εμπειρίες από συνεργαζόμενες εταιρείες

Οι επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τα προϊόντα LIPIKAR και CICAPLAST μέσω της La Roche-Posay, η οποία διένειμε ενημερωτικό υλικό και δείγματα, προσφέροντας μια ευχάριστη εμπειρία φροντίδας στις οικογένειες που συμμετείχαν.

Το Family Sports Park 2025 ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της ανοιχτής πρόσβασης σε ποιοτικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Η επιτυχημένη συνεργασία της Liquid Media με τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης δημιούργησε ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε τη συμμετοχή, την κίνηση και το παιχνίδι, χτίζοντας δεσμούς μέσα στην τοπική κοινωνία. Με άριστη οργάνωση, μεγάλη προσέλευση και πλούσιο πρόγραμμα, η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την αίσθηση ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή.