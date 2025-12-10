Around the Table 2025: Η γαστρονομική πρωτοβουλία που μας επανασύστησε τις γεύσεις της Αθήνας

Συνέντευξη με τη Ματίνα Τζώρτζη, Head of Consumer Marketing & Communications της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα

Το Around the Table εξελίσσεται από έναν γαστρονομικό θεσμό σε έναν πρωτοποριακό τρόπο να ανακαλύψουμε την πόλη. Στην 4η χρονιά του, μας έδωσε την αφορμή να δοκιμάσουμε νέες γεύσεις, να γνωρίσουμε τη σύγχρονη Αθήνα και να μοιραστούμε στιγμές που είναι πραγματικά ανεκτίμητες. Την ίδια στιγμή μας «σύστησε» τη λογική του restaurant-hopping.

Ποιο είναι το όραμα πίσω από την πρωτοβουλία και τι σημαίνει για εσάς αυτό το «γαστρονομικό ταξίδι» στην πόλη;

«Το Around the Table ξεκίνησε ως μια δράση της Mastercard που ως στόχο είχε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από τη γαστρονομία και να αναδείξει την αξία της εμπειρίας να μοιράζεσαι στιγμές γύρω από ένα τραπέζι. Στη φετινή εκδοχή, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, επιχειρήσαμε να εισάγουμε τη λογική του restaurant-hopping και να δώσουμε στο κοινό την ευκαιρία να “συνδεθεί” ξανά με την πόλη μέσα από τις γεύσεις της.

Κάθε στάση, κάθε μενού, κάθε έξοδος έγινε μέρος ενός μεγαλύτερου ταξιδιού, με απώτερο σκοπό να ενώσει παρέες, στιγμές και διαφορετικές οπτικές της Αθήνας. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αναδείξουμε πως αυτή η πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο το φαγητό, αλλά τον τρόπο που ζεις την πόλη σου. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού μας χαροποίησε και αποτελεί κινητήρια δύναμη για να ανανεώσουμε το «ραντεβού» μας για το 2026.»

Γιατί η γαστρονομία έχει γίνει για τη Mastercard ένας σταθερός πυλώνας επικοινωνίας; Και πώς συνδέεται αυτή η επιλογή με τη στήριξη της τοπικής κουζίνας, των Ελλήνων παραγωγών και μιας πιο βιώσιμης, locavore προσέγγισης;

«Η γαστρονομία είναι μια παγκόσμια γλώσσα: δημιουργεί συνδέσεις, χτίζει κοινότητες, γεννά αναμνήσεις. Για τη Mastercard, αποτελεί έναν στρατηγικό πυλώνα γιατί απαντά ακριβώς σε αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε: εμπειρίες που έχουν πραγματική αξία.

Μέσα από το Around the Table στηρίζουμε διαχρονικά τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία, τους δημιουργούς της που την αναδεικνύουν, αλλά και τους παραγωγούς που δίνουν ποιότητα και αυθεντικότητα σε κάθε πιάτο. Η locavore φιλοσοφία δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια συνειδητή επιλογή: να προβάλλουμε προϊόντα και ανθρώπους που καλλιεργούν μια πιο βιώσιμη, ουσιαστική προσέγγιση στο φαγητό.»

Φέτος, το Around the Table «μίλησε» ακόμα πιο έντονα στο νεανικό κοινό, με προσιτά menus των 25€ και 50€ και pop χαρακτήρα. Τι θέλατε να νιώσει και να πάρει μαζί του κάποιος μέσα από αυτή την εμπειρία — ως έξοδο, ως τάση, ως τρόπο να ζήσει την Αθήνα;

«Η πόλη έχει μια εξαιρετική δυναμική στη σύγχρονη κουζίνα της — μια σκηνή που αξίζει να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις και η Mastercard επιδίωξε να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε αυτή η εμπειρία να γίνει πιο προσιτή και ελκυστική για το νεανικό κοινό. Με τα ειδικά menus των 25€ και 50€, δώσαμε τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους να δοκιμάσουν εστιατόρια που ίσως δεν θα επέλεγαν τόσο εύκολα, προσφέροντας μια curated γαστρονομική εμπειρία που κάνει την ποιοτική κουζίνα πιο ανοιχτή και προσβάσιμη.

Το Around the Table κατάφερε να γίνει η αφορμή για μια πιο αυθόρμητη, σύγχρονη και κοινωνική έξοδο· ένα pop, urban happening όπου κάθε παρέα μπορεί να επιλέξει το ύφος που της ταιριάζει, να ανακαλύψει νέα μέρη και να ζήσει την Αθήνα μέσα από τις γεύσεις της. Με αυτόν τον τρόπο, φέραμε τη γαστρονομία πιο κοντά στη νέα γενιά, απαντώντας σε μια πραγματική ανάγκη της πόλης: για δημιουργικές, προσιτές και ουσιαστικές εμπειρίες γύρω από το τραπέζι.»