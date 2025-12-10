Γιορτές στο εστιατόριο COLONIAL στο γκολφ της Γλυφάδας

Οι γιορτές πλησιάζουν και το Colonial φοράει τα καλά του, έτοιμο να γίνει το σκηνικό των πιο όμορφων στιγμών της χρονιάς.

Tο κομψό περιβάλλον του εστιατορίου περιτριγυρισμένου από το καταπράσινο τοπίο του γηπέδου, δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για να μοιραστείτε γεύσεις, μουσική και ζεστές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα δημιουργικά πιάτα του executive σεφ Ηλία Μιχαλόπουλου, ο οποίος υπογράφει τα ειδικά γιορτινά μενού, σχεδιασμένα για να ολοκληρώσουν την εμπειρία με κομψότητα και γαστρονομικό χαρακτήρα.

Το γιορτινό πρόγραμμα

Παραμονή Χριστουγέννων – 24/12

Η μαγεία της παραμονής πλαισιώνεται από τις εκλεκτές ερμηνείες της Νάγιας Δούκα και τους ζεστούς, ατμοσφαιρικούς ήχους του σαξοφώνου του Γιάννη Καρανάσιου.



Μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και την αίσθηση των πραγματικών Χριστουγέννων.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς – 31/12

Από τις 22:00, υποδεχόμαστε τον νέο χρόνο με ένα κομψό, εορταστικό δείπνο.

Η Νάγια Δούκα και ο Μιχάλης Ζέης σε ένα live performance δημιουργούν το ιδανικό μουσικό υπόβαθρο για την αντίστροφη μέτρηση και την πιο λαμπερή είσοδο στο 2026.

Brunch Πρωτοχρονιάς – 1/1

Την πρώτη ημέρα του νέου έτους, το αγαπημένο buffet brunch του Colonial στρώνεται ξανά για να προσφέρει γεύση, χαλαρή διάθεση και την πιο ευχάριστη αρχή για το 2026.

Στο Colonial κάθε λεπτομέρεια της γιορτινής περιόδου έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την αίσθηση της κοινής απόλαυσης και της χαράς των γιορτών. Η μουσική, οι γεύσεις και η φροντίδα των καλεσμένων δημιουργούν στιγμές που αποκτούν αυθεντική αξία.