H Lapin House στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος για έναν πολύ όμορφο σκοπό

Share a Dream, Make One Come True!

Φέτος τα Χριστούγεννα, η Lapin House στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος για έναν πολύ όμορφο σκοπό.

Με την αγορά μίας ευχετήριας κάρτας από οποιοδήποτε κατάστημα Lapin House ή το lapinkids.com, προσκαλούμε τους μικρούς μας φίλους να ζωγραφίσουν το δικό τους όνειρο και να το χαρίσουν σε κάποιον που αγαπούν. Μια μικρή πράξη που κρύβει πολλή αγάπη.

Όλα τα καθαρά κέρδη από την πώληση κάθε κάρτας διατίθενται για τη στήριξη του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που νοσεί σοβαρά.

Μια πράξη αγάπης από παιδιά, για παιδιά.

Οι κάρτες διατίθενται στα παρακάτω καταστήματα Lapin House:

LAPIN MAGICLAND ΚΗΦΙΣΙΑΣ

LAPIN MAGICLAND ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

LAPIN HOUSE ΧΑΛΑΝΔΡΙ

LAPIN HOUSE MALL

LAPIN HOUSE ΕΡΜΟΥ

LAPIN HOUSE ΓΛΥΦΑΔΑ

LAPIN HOUSE ΚΗΦΙΣΙΑ

LAPIN HOUSE ΚΟΛΩΝΑΚΙ

LAPIN HOUSE GOLDEN HALL

LAPIN HOUSE COSMOS ΘΕΣ/ΚΗ

LAPIN HOUSE ΠΕΙΡΑΙΑΣ

LAPIN HOUSE Ν. ΣΜΥΡΝΗ

LAPIN HOUSE ΧΑΝΙΑ

LAPIN BEBE COSMOS

LAPIN HOUSE ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

LAPIN BEBE GOLDEN HALL

LAPIN HOUSE ΨΥΧΙΚΟ

LAPIN HOUSE ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ESHOP lapinkids.com

