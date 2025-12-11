H Lapin House στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος για έναν πολύ όμορφο σκοπό
JTeam
11 Δεκεμβρίου 2025
Φέτος τα Χριστούγεννα, η Lapin House στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος για έναν πολύ όμορφο σκοπό.
Με την αγορά μίας ευχετήριας κάρτας από οποιοδήποτε κατάστημα Lapin House ή το lapinkids.com, προσκαλούμε τους μικρούς μας φίλους να ζωγραφίσουν το δικό τους όνειρο και να το χαρίσουν σε κάποιον που αγαπούν. Μια μικρή πράξη που κρύβει πολλή αγάπη.
Όλα τα καθαρά κέρδη από την πώληση κάθε κάρτας διατίθενται για τη στήριξη του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που νοσεί σοβαρά.
Μια πράξη αγάπης από παιδιά, για παιδιά.
Οι κάρτες διατίθενται στα παρακάτω καταστήματα Lapin House:
LAPIN MAGICLAND ΚΗΦΙΣΙΑΣ
LAPIN MAGICLAND ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
LAPIN HOUSE ΧΑΛΑΝΔΡΙ
LAPIN HOUSE MALL
LAPIN HOUSE ΕΡΜΟΥ
LAPIN HOUSE ΓΛΥΦΑΔΑ
LAPIN HOUSE ΚΗΦΙΣΙΑ
LAPIN HOUSE ΚΟΛΩΝΑΚΙ
LAPIN HOUSE GOLDEN HALL
LAPIN HOUSE COSMOS ΘΕΣ/ΚΗ
LAPIN HOUSE ΠΕΙΡΑΙΑΣ
LAPIN HOUSE Ν. ΣΜΥΡΝΗ
LAPIN HOUSE ΧΑΝΙΑ
LAPIN BEBE COSMOS
LAPIN HOUSE ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
LAPIN BEBE GOLDEN HALL
LAPIN HOUSE ΨΥΧΙΚΟ
LAPIN HOUSE ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ESHOP lapinkids.com