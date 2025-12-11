Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στη Βαμβακού και στο Vamvakou Santa School

Όλον τον Δεκέμβριο, έως και 06/01/2026, σας περιμένουμε στη Βαμβακού Λακωνίας.

Ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι ξεκίνησε το Σάββατο 29/11 στο χωριό της Βαμβακούς, στον Πάρνωνα. Το μοναδικό σχολείο του Άγιου Βασίλη, το Vamvakou Santa School, άνοιξε τις πόρτες του: μία ζεστή φωλιά παραμυθιών ζωντάνεψε, τα πολύχρωμα αλογάκια του carousel ξεκίνησαν τις αέναες βόλτες τους, οι roller skaters εντυπωσίασαν με τις φιγούρες τους, ενώ οι επίδοξοι ακροβάτες δοκίμασαν θεαματικά άλματα στο bunjee trampoline. Ολόκληρο το χωριό ντύθηκε στα γιορτινά του και χιλιάδες λαμπιόνια άρχισαν να φωτίζουν την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου!

Για ακόμη μία χρονιά, η Βαμβακού μεταμορφώθηκε στον πιο αστραφτερό, ζεστό και όμορφο χριστουγεννιάτικο προορισμό και μας προσκαλεί να ζήσουμε μαζί στροβιλίσματα, κόλπα και χοροπηδητά, παιχνίδι και δημιουργία, γράμματα στον Άι Βασίλη, θέατρο, μουσική, ταινίες, αλλά και γιορτινές μυρωδιές και γεύσεις. Ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων γεμίζει κάθε ημέρα του Vamvakou Santa School με ξεχωριστές εμπειρίες έως και τις 06/01/2026.

Το Vamvakou Santa School και οι εορταστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιούνται από τη Vamvakou Revival, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).



Χριστούγεννα… όπως τα ονειρεύτηκες στο Vamvakou Santa School | 29/11/2025 – 06/01/2026

Το σχολείο της Βαμβακούς ντύνεται ξανά με την πιο ζεστή και μαγική χριστουγεννιάτικη αύρα! Κάθε του γωνιά μεταμορφώνεται και κάθε αίθουσα γίνεται ένας ξεχωριστός κόσμος παιχνιδιού και φαντασίας, όπου γεννιούνται τα πιο γιορτινά όνειρα. Μία βόλτα στο παραμυθένιο carousel δεν είναι ποτέ αρκετή, ενώ τα rollers και τα άλματα στο bungee trampoline γίνονται εύκολα εθιστικά! Το ίδιο ισχύει και για τα λαχταριστά ροφήματα και τις λιχουδιές που μπορείς να απολαύσεις ακούγοντας ιστορίες στην πιο ζεστή «παραμυθοφωλιά». Τριγύρω θα ανακαλύψεις στολισμένες γωνιές γεμάτες υλικά για να δημιουργήσεις και να ζωγραφίσεις, να αφήσεις το γράμμα σου στον Άι Βασίλη ή απλώς να χαλαρώσεις παίζοντας με Lego, επιτραπέζια ή εμπειρίες Virtual Reality. Στο Vamvakou Santa School, κάθε μέρα μοιάζει με μια μικρή γιορτή και, στο τέλος, ένα είναι σίγουρο: οι μαγικές στιγμές που θα ζήσεις θα σε συντροφεύουν τουλάχιστον μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα.



Η γιορτινή μαγεία θα βρίσκεται στη Βαμβακού μέχρι τις 06/01/26

Κι αν νόμιζες ότι είναι μόνο αυτά, περίμενε να δεις ολόκληρο το εορταστικό πρόγραμμα του Vamvakou Santa School! Θα κεντήσουμε στολίδια, θα φτιάξουμε κεριά, γιρλάντες, γιορτινές κάλτσες και μια γιγάντια κάρτα ευχών. Με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς «Βαμβακιά» θα φτιάξουμε κουραμπιέδες και παστέλι με χριστουγεννιάτικο twist και θα γεμίσουμε τον Πάρνωνα με αρώματα πορτοκαλόπιτας και…«vamvacookies». Στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF) θα προγραμματίσουμε έξυπνα ρομποτάκια με χριστουγεννιάτικο σκοπό και θα εξερευνήσουμε τα φαινόμενα του φωτός. Ακόμη, όλη η οικογένεια θα διασκεδάσει με μία πρωτότυπη μια μουσικοθεατρική παράσταση από την ομάδα Τικ Τακ Ντο, διαδραστικές αφηγήσεις παραμυθιών, και φυσικά μαραθώνιους χριστουγεννιάτικων κλασικών ταινιών.

Και επειδή γιορτές χωρίς μουσική δεν γίνονται, θα τραγουδήσουμε κάλαντα, θα ξεφαντώσουμε με live karaoke και θα απολαύσουμε early drinks και ζεστά ροφήματα σε ένα γιορτινό DJ set. Κι αν χρειαστείτε μία ανάσα από όλα αυτά, ένα μασάζ από εξειδικευμένους θεραπευτές θα σας επαναφέρει στη γιορτινή ηρεμία.



Τι λέτε; Βάζουμε τη μαγεία, το στόλισμα και το εορταστικό πρόγραμμα, βάζετε τα χαμόγελα και την πιο καλή σας διάθεση; Η Βαμβακού σας περιμένει και αυτά τα Χριστούγεννα!



