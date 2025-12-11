Το WHEN Career Fair σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι

Το μεγάλο event ενδυνάμωσης γυναικών του WHEN έρχεται στις 24 Ιανουαρίου στο Μηχανουργείο, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για να σε προετοιμάσει για επαγγελματική επιτυχία.

WΗΕΝ Career Fair | Για να βρεις τη δουλειά που θέλεις και μπορείς



Στο WHEN Career Fair, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, από τις 9:00 έως τις 17:00 στην Τεχνόπολη Δήμου

Αθηναίων, θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με εταιρείες και οργανισμούς που επενδύουν

ουσιαστικά στην ανάπτυξη και προώθηση του γυναικείου δυναμικού τους, να λάβεις καθοδήγηση και

συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας από τις career coaches και τις μεντόρισσες του WHEN, να

ενδυναμωθείς επαγγελματικά και να λάβεις τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να διεκδικήσεις την καριέρα

που ονειρεύεσαι, αλλά και να γνωρίσεις την ομάδα μας – μαζί με μία δυναμική κοινότητα γυναικών που

θέλουν να κάνουν τη δουλειά ένα από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής τους.



Είτε αναζητάς την πρώτη σου δουλειά, είτε θέλεις να ανελιχθείς στον τομέα σου, είτε ξαναμπαίνεις μετά

από καιρό στην αγορά εργασίας, στο WHEN Career Fair:

● Τα Career Clinics θα σε προετοιμάσουν για όλα τα βήματα της εύρεσης εργασίας, με CV & coverletter

audit, career coaching, και mock interviews.

● Θα παρακολουθήσεις εργαστήρια για τα εργασιακά σου δικαιώματα, για πρακτικά εργαλεία

απασχολησιμότητας, και για τη μεταφορά δεξιοτήτων σε νέα επαγγελματικά πεδία.

● Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού θα είναι εκεί για να απαντήσουν στις πιο δύσκολες ερωτήσεις σου.

● Θα ακούσεις συζήτηση σε πάνελ για το πώς εξελισσόμαστε σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς.

● Στο photobooth θα βγάλεις φωτογραφία για κάθε επαγγελματική χρήση.

● Θα προσεγγίσεις τις εταιρείες και τους οργανισμούς που σε ενδιαφέρουν και θα τους γνωρίσεις από

κοντά, στις σύντομες συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στα Interview Stations.



- Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η προεγγραφή απαραίτητη.

- Στην εκδήλωση θα παρέχεται δημιουργική απασχόληση για παιδιά.

- Όλοι οι χώροι διεξαγωγής και οι τουαλέτες είναι πλήρως προσβάσιμοι και έχει προβλεφθεί χώρος στις

αίθουσες για θέσεις αναπηρικού αμαξιδίου.

- Θα υπάρχουν vegetarian, vegan & gluten free επιλογές στον μπουφέ.

