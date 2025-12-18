Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development

Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, αναζητούμε εκείνο το ξεχωριστό δώρο που θα φωτίσει το πρόσωπο των αγαπημένων μας και θα γίνει αφορμή για αξέχαστες στιγμές.

Και φέτος, ο απόλυτος προορισμός για να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία είναι τα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development. Τα The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Αthens και Mediterranean Cosmos, μας υποδέχονται, καθημερινά, σε ένα μαγικό σκηνικό, γεμάτο αμέτρητες επιλογές για δώρα και πολλές εκπλήξεις για όλους.

Η εορταστική ατμόσφαιρα ζωντανεύει σε κάθε γωνιά: από μουσικά live και θεατρικές παραστάσεις, μέχρι δημιουργικά εργαστήρια και θεματικά χριστουγεννιάτικα happenings.

Στο The Mall Athens, οι γιορτές είναι γεμάτες φαντασία. Στην πιο παραμυθένια εκδοχή τους, το εντυπωσιακό εργαστήριο σοκολάτας, η επιβλητική Βασίλισσα της Μαγείας και ο αγαπημένος Σκρουτζ καλωσορίζουν μικρούς και μεγάλους.



Στο Golden Hall, κάθε δώρο αναδεικνύεται με την exclusive υπηρεσία gift wrapping. Η λαμπερή ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από υπέροχα μουσικά live, ενώ τα συναρπαστικά παιδικά εργαστήρια εικονογράφησης με τον Γιώργο Σγουρό προσκαλούν τους μικρούς μας φίλους σε ένα δημιουργικό ταξίδι. Επιπλέον, το XPLORE παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για ατελείωτο παιχνίδι και μαγικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Στο Designer Outlet Athens, το χριστουγεννιάτικο τρενάκι, οι θεατρικές παραστάσεις, το παιδικό εργαστήρι και το γιορτινό face painting μεταμορφώνουν το εκπτωτικό χωριό σε ένα παραμυθένιο εορταστικό προορισμό με την ιδανική ατμόσφαιρα για βόλτες και τις πιο χαρούμενες στιγμές για όλη την οικογένεια.

Στο Mediterranean Cosmos, η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Εντυπωσιακά magic shows και μουσικά live δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα για όλους, ενώ θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά workshops και παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων προσφέρουν στα παιδιά στιγμές χαράς, φαντασίας και παιχνιδιού.

Δώρα που ξεχωρίζουν και εμπειρίες που μένουν. Αυτές τις γιορτές, ζούμε τις πιο ξεχωριστές, μαγικές χριστουγεννιάτικες στιγμές με τους αγαπημένους μας στα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development.

Για ακόμη περισσότερη μαγεία των Χριστουγέννων, τα The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και Mediterranean Cosmos, θα παραμείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές 21/12 και 28/12 από τις 11:00 έως τις 20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τα:

www.themallathens.gr, www.goldenhall.gr, www.designeroutletathens.gr, www.meditteraneancosmos.gr.