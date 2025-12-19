Σου βρήκαμε το πιο hot trend για να ζεστάνεις τους εξωτερικούς χώρους γρήγορα και οικονομικά: Φιλοξενία και coziness σε άλλο επίπεδο

Engasco Fire Tables: Ζεστασιά και άνεση για απολαυστικές στιγμές στην καρδιά του χειμώνα.

Φανταστείτε τον εξωτερικό χώρο του καταστήματός σας γεμάτο πελάτες, ακόμα και το χειμώνα. Φανταστείτε τους πελάτες σας να απολαμβάνουν τη ζεστασιά, το φως και την ατμόσφαιρα που μόνο μια εστία μπορεί να προσφέρει. Μπορείτε να τους προσφέρετε αυτή την εμπειρία!

Με τα Engasco Fire Tables, ο εξωτερικός σας χώρος μπορεί να γίνει το σημείο συνάντησης που κανείς δεν θέλει να αποχωριστεί. Ο εξωτερικός σας χώρος δε χρειάζεται να είναι κενός το χειμώνα ή όταν πέφτει η θερμοκρασία. Τα Engasco Fire Tables προσφέρουν ζεστασιά και άνεση, επιτρέποντας στους πελάτες σας να απολαμβάνουν τη στιγμή είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας.

Αυτό δεν είναι απλά θέρμανση.

Είναι φιλοξενία σε άλλο επίπεδο.

Κάντε τους πελάτες σας να νιώσουν ευπρόσδεκτοι κάθε εποχή του χρόνου.

Τα Engasco Fire Tables προσφέρουν περισσότερα από ζεστασιά.

Δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που αναδεικνύει τις στιγμές.

Σκεφτείτε ένα ζευγάρι να απολαμβάνει ρομαντικό δείπνο δίπλα από τη φλόγα.

Ή μια παρέα φίλων να γελά και να μοιράζεται ιστορίες γύρω από τη φωτιά.

Αυτές είναι οι στιγμές που θα φέρουν τους πελάτες σας ξανά και ξανά στον χώρο σας.

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από το Instagram και το TikTok, η ατμόσφαιρα του χώρου σας μπορεί να γίνει το κλειδί για περισσότερους πελάτες.

Τα Engasco Fire Tables θα κάνουν τον εξωτερικό σας χώρο το νέο hot spot που όλοι θα θέλουν να φωτογραφηθούν και να μοιραστούν στα κοινωνικά δίκτυα.

Φανταστείτε τον χώρο σας γεμάτο selfies και stories από τους πελάτες σας, που δεν θα μπορούν να αντισταθούν στο να μοιραστούν την όμορφη, ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργείτε.

Κάθε post είναι δωρεάν διαφήμιση για εσάς, προσελκύοντας νέους επισκέπτες και φέρνοντας περισσότερες καλές κριτικές για την εμπειρία που προσφέρετε.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα Engasco Fire Tables ως ένα εργαλείο μάρκετινγκ που θα ενισχύσει το προφίλ του χώρου σας στα social media και θα κάνει τους πελάτες σας τους καλύτερους πρεσβευτές της επιχείρησής σας.

Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι οι καπνιστές πελάτες σας να αισθάνονται την ίδια φροντίδα με τους μη καπνιστές.

Πλέον, οι καπνιστές μπορούν να απολαμβάνουν την ίδια ζεστασιά στον εξωτερικό χώρο, χωρίς να θυσιάζουν την άνεσή τους για μια συνήθεια.

Με τα Engasco Fire Tables, όλοι οι πελάτες σας θα νιώσουν την ίδια φροντίδα και προσοχή, ανεξάρτητα από το πού κάθονται.

Αυτό είναι η ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας που όλοι αναζητούν.

Τα Engasco Fire Tables προσθέτουν μια αίσθηση πολυτέλειας στον χώρο σας, χωρίς να απαιτούν υπερβολικά έξοδα ή αλλαγές.

Είναι μια προσιτή, αλλά εντυπωσιακή λύση που δείχνει στους πελάτες σας ότι ενδιαφέρεστε για κάθε λεπτομέρεια της εμπειρίας τους.

Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να προσθέσετε αυτή την πολυτέλεια στον χώρο σας και να μετατρέψετε ακόμα και τον πιο απλό εξωτερικό χώρο σε έναν ελκυστικό προορισμό.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Τα Engasco Fire Tables δεν προσφέρουν μόνο εξαιρετική αισθητική και άνεση, αλλά έρχονται και με εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση:

Εμβέλεια θέρμανσης:

Η θέρμανση καλύπτει περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα, δημιουργώντας έναν ζεστό χώρο που θα κρατήσει τους πελάτες σας άνετους ακόμα και σε μεγάλα εξωτερικά τμήματα. Χρησιμοποιήστε 2 ή 3 τραπέζια για να καλύψετε περιοχές 60–70 τετραγωνικών μέτρων, προσφέροντας άνεση σε μεγάλες παρέες.

Κατανάλωση:

Με κατανάλωση μόλις 0,40 κιλά αερίου ανά ώρα, τα Engasco Fire Tables είναι οικονομικά στην κατανάλωση και προσφέρουν αποδοτική θέρμανση. Η χωρητικότητα της φιάλης φτάνει τα 15 κιλά, δίνοντάς σας μεγάλη αυτονομία και μειώνοντας τις συχνές αλλαγές.

Επιλογές επιφανειών HPL compact σε 4 μοναδικές υφές και χρώματα που ταιριάζουν με κάθε διακόσμηση:

• Όψη τσιμέντου

• Όψη μαρμάρου

• Rusty Brown (σκουριασμένο καφέ)

• Ανθρακί

Αυτές οι επιφάνειες θα ενσωματωθούν αρμονικά στον χώρο σας, χωρίς να φαίνονται «ξένες».

Το αποτέλεσμα;

Ένας χώρος που αναβαθμίζεται αισθητικά και πρακτικά, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε μεγάλες αλλαγές στη διακόσμηση.

Διάφοροι τύποι τραπεζιών:

Προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές για να ταιριάξουν στις ανάγκες του χώρου σας:

• Τραπέζια φαγητού, για κλασική τραπεζαρία εξωτερικού χώρου, ιδανικά για παρέες.

• Ψηλά τραπέζια τύπου μπαρ, ιδανικά για μια πιο casual ατμόσφαιρα, ιδανική για μπαρ και χαλαρά μέρη.

Οι επιλογές στις διαστάσεις επιφάνειας καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και είναι διαθέσιμες σε:

• 90×90 εκ. μπορεί να φιλοξενήσει άνετα έως 4 άτομα.

• 100×100 εκ. μπορεί να φιλοξενήσει άνετα έως 6 άτομα, δημιουργώντας έναν άνετο και λειτουργικό χώρο για παρέες.

• 120×120 εκ. μπορεί να φιλοξενήσει άνετα έως 6 άτομα, δημιουργώντας έναν άνετο και λειτουργικό χώρο για παρέες.

Mε τέτοιες επιλογές προσαρμογής και τεχνικές δυνατότητες, τα Engasco Fire Tables προσφέρουν μια εξατομικευμένη λύση για κάθε τύπο επιχείρησης φιλοξενίας. Δεν είναι όχι μόνο μια λύση θέρμανσης, αλλά και μια επένδυση που θα αναβαθμίσει το brand σας και θα αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών σας.

Αναβαθμίστε τον χώρο σας σήμερα. Δημιουργήστε έναν χώρο που οι πελάτες σας θα θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Ανακαλύψτε τα τραπέζια με εστία φωτιάς