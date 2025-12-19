Δυναμική Παρουσία του Ομίλου H Hotels Collection στα Βραβεία ICAP CRIF True Leaders 2025

Τα βραβεία True Leaders αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Ο Όμιλος H Hotels Collection έδωσε δυναμικό «παρών» στη λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων ICAP CRIF True Leaders 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στο εμβληματικό Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 400 υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε για 15η συνεχή χρονιά από την ICAP CRIF, τίμησε 105 Εταιρείες και 9 Ομίλους που ξεχώρισαν μέσα από ένα σύνολο 85.000 επιχειρήσεων, βάσει αυστηρών, μετρήσιμων και απολύτως αντικειμενικών κριτηρίων, αντλημένων αποκλειστικά από δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία.

Η παρουσία του Ομίλου H Hotels Collection σε έναν θεσμό υψηλού κύρους, που αναδεικνύει την υγιή επιχειρηματικότητα, την οικονομική ευρωστία, την ανάπτυξη της απασχόλησης και την αξιοπιστία, επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του ομίλου στον ελληνικό και διεθνή τουριστικό κλάδο. Μέσα από τη συνεχή επένδυση στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ανθρώπινο δυναμικό, ο Όμιλος H Hotels Collection συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας.

Τα βραβεία True Leaders αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, καθώς δεν βασίζονται σε υποκειμενικές αξιολογήσεις ή ψηφοφορίες, αλλά σε τέσσερα αυστηρά και διαφανή κριτήρια: υψηλή κερδοφορία (EBITDA), ενίσχυση της απασχόλησης, υψηλό ICAP CRIF Credit Score και ηγετική θέση στον κλάδο βάσει κύκλου εργασιών.

Ο Όμιλος H Hotels Collection συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές, ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας και στρατηγικές ανάπτυξης που δημιουργούν αξία για την κοινωνία, τους εργαζομένους και την ελληνική οικονομία συνολικά.

