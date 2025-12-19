Μια κομψή, Pre-Christmas, βραδιά με την Cincoro Tequila στο νέο Onuki

Το ιδανικό σκηνικό ένα αξέχαστο festive cocktail party

Σε έντονα εορταστική και ατμοσφαιρική διάθεση, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας μια ξεχωριστή Pre-Christmas βραδιά αφιερωμένη στην ultra-premium tequila Cincoro, δίνοντας τον τόνο για μια εμπειρία που τείνει να εξελιχθεί σε ετήσιο σημείο αναφοράς της εορταστικής περιόδου.

Η βραδιά φιλοξενήθηκε στο ολοκαίνουριο Onuki, τη νέα άφιξη στο συγκρότημα The Ilisian, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Hilton Αθηνών. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του χώρου, σε συνδυασμό με το Black Tie dress code και τη διακριτικά festive ατμόσφαιρα, δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό ένα αξέχαστο festive cocktail party.

Εκπρόσωποι των media, του επιχειρηματικού κόσμου και της δημιουργικής βιομηχανίας έδωσαν το παρών σε μια βραδιά που λειτούργησε ως έναρξη χριστουγεννιάτικης σεζόν, με την Cincoro να υπογράφει μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας.

Ραφαεήλια Ζυγκιρίδη & Χαρά Παππά

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η εμπειρία της Cincoro Tequila. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ολόκληρη τη συλλογή — Blanco, Reposado, Añejo και Extra Añejo — τόσο μέσα από επιλεγμένα signature cocktails όσο και στο πλαίσιο μιας private κάθετης γευσιγνωσίας, ανακαλύπτοντας τις διαφορετικές εκφράσεις και τη φιλοσοφία του brand.

Η Cincoro παράγεται από 100% Blue Weber Agave, καλλιεργημένη στα Highlands και τα Lowlands του Jalisco στο Μεξικό. Η παραγωγή σε μικρές παρτίδες και η παλαίωση σε βαρέλια Tennessee whiskey προσδίδουν στην τεκίλα απαλότητα, βάθος και μακρά επίγευση, στοιχεία που τη διακρίνουν στην κατηγορία των ultra-premium spirits.

Αναστάσιος Νταρλαγιάννης & Michaela Kravarik

Το brand δημιουργήθηκε το 2016 από πέντε θρύλους του NBA — τον Michael Jordan, τη Jeanie Buss, τον Wes Edens, τον Wyc Grousbeck και την Emilia Fazzalari — οι οποίοι αφιέρωσαν περισσότερα από τρία χρόνια στην ανάπτυξη και τελειοποίηση της Cincoro, δοκιμάζοντας πάνω από 1.000 διαφορετικά δείγματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα προφίλ που έχει αποσπάσει περισσότερα από 29 διεθνή βραβεία.

Η χαρακτηριστική φιάλη της Cincoro, με τις πέντε γωνίες της, συμβολίζει την πεντάδα των ιδρυτών, ενώ το όνομα του brand προκύπτει από τις λέξεις Cinco και Oro, εκφράζοντας τη φιλοσοφία του γύρω από την ποιότητα, τη λεπτομέρεια και τη διαχρονικότητα.

Φαίη Σκορδά

Την παρουσία και επικοινωνία της Cincoro στην ελληνική αγορά υποστηρίζει η Β.Σ. Καρούλιας, κορυφαία εταιρεία διανομής ultra-premium spirits.