23 Δεκεμβρίου 2025

Λύσεις Θέρμανσης στη LEROY MERLIN: Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Προσφορές για το Σπίτι σου
Ο χειμώνας έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο την ανάγκη για θέρμανση και ένα ζεστό, άνετο και ενεργειακά αποδοτικό σπίτι

Η LEROY MERLIN βρίσκεται σταθερά δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που κάνουν τη θέρμανση του σπιτιού εύκολη, προσιτή και αξιόπιστη — από την πλούσια γκάμα προϊόντων έως τις υπηρεσίες εγκατάστασης και τις δυνατές εποχικές προσφορές.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την τοποθέτηση βασικού εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, σόμπες pellet, ξυλόσομπες, καλοριφέρ και θερμοσίφωνες, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους τεχνικούς και 2 χρόνια εγγύηση τοποθέτησης. Έτσι, κάθε έργο ολοκληρώνεται με ασφάλεια, ποιότητα και τη σιγουριά μιας αξιόπιστης υπηρεσίας.

Παράλληλα, η φετινή περίοδος θέρμανσης συνοδεύεται από δυνατές προσφορές που κάνουν τη ζεστασιά ακόμα πιο προσιτή:

  • Με αγορά τζακιού ή ξυλόσομπας άνω των 350€, δώρο 210 κιλά μπρικέτες Ταγκλής.
  • Έως - 30% σε επιλεγμένα είδη θέρμανσης.

Η LEROY MERLIN παραμένει ο απόλυτος προορισμός για ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη και στυλ:

  • Ξυλόσομπες & σόμπες pellet
  • Τζάκια & κλιματιστικά
  • Αφυγραντήρες & ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης
  • Καλοριφέρ & λέβητες
  • Καύσιμα & χαλιά για αίσθηση πλήρους άνεσης

Ανακαλύψτε όλες τις λύσεις θέρμανσης σπιτιού online και σε όλα τα φυσικά καταστήματα LEROY MERLIN.

