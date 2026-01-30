Μετά το μεγάλο event στον Λόφο του Λυκαβηττού το NEPENTHE ανεβαίνει σε ακόμα μεγαλύτερο υψόμετρο, στον Παρνασσό

Το NEPENTHE παρουσιάζει: "Après Ski" | S04E01 Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 | Fterolaka Chalet, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Το NEPENTHE επιστρέφει με το πρώτο χειμερινό daytime episode της 4ης σεζόν, σε ένα μοναδικό alpine σκηνικό στον Παρνασσό, σε υψόμετρο 1.860 μέτρων. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 από τις 10.30 μέχρι τις 18.00, το Open Air του Fterolaka Chalet μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για house μουσική, ενέργεια και τη signature multisensory εμπειρία του NEPENTHE.

Theme: Funky Beanie

𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 (a-z) BRB| CHRIS IDH | CJ Jeff | Evanjelia| Pablo Nuevo

Πρόσβαση & Parking

Η πρόσβαση στον χώρο είναι εύκολη με αυτοκίνητο, χωρίς ανάγκη χρήσης lift, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο διατίθεται δωρεάν parking για όλους τους επισκέπτες. Παράλληλα, θα υπάρχει οργανωμένη μεταφορά με λεωφορεία από Αθήνα προς τη Φτερόλακκα και επιστροφή την ίδια ημέρα.

Meeting Point για την μεταφορά: Συγγρού – Φιξ

Αναχώρηση: 08:00

Επιστροφή: 18:15 (την ίδια ημέρα)

Drinks & Experience:

Τα ποτά της ημέρας φέρουν την υπογραφή του Husky Bar, ένα από τα πιο Iconic Après Ski σημεία της περιοχής. Η εμπειρία περιλαμβάνει επιλεγμένα premium spirits και υψηλής ποιότητας service, σχεδιασμένα ώστε να δένουν απόλυτα με το NEPENTHE vibe και το ορεινό περιβάλλον.

Τι είναι το NEPENTHE:

Το NEPENTHE είναι ένα πρωτοποριακό Project που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της ηλεκτρονικής μουσικής. Εμπνευσμένο από την ανάγκη για “Forgetfulness", ξεκίνησε το 2022 και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη διασκέδαση στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας curated events σε μοναδικά locations.

Περισσότερο από μουσική:

Το NEPENTHE συνδυάζει τη μουσική με την τέχνη, τη μόδα και το mixology, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία:

• Art Installations

• Fashion και Style στοιχεία

• Curated cocktails και Mixology Showcases

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο πολιτισμικό event που μένει αξέχαστο σε κάθε επισκέπτη.

Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες: https://moodtix.link/nepenthe8FP

Υποστηρικτές: Εlit Vodka | Green Cola | Mythos

Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Για περισσότερες πληροφορίες και χορηγικές συνεργασίες:

Άγγελος Μπιρμπάκος - 6973651104