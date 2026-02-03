Η Estée Lauder αποκαλύπτει τη νέα εποχή του εμβληματικού της makeup

Η Estée Lauder, ηγέτιδα στον χώρο του makeup με υψηλή απόδοση, παρουσιάζει το ΝΕΟ Double Wear Stay-in-Place Makeup.

Εδώ και δεκαετίες, το Double Wear έχει καθορίσει την κατηγορία makeup, θέτοντας τα πρότυπα για υψηλή απόδοση, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως. Σήμερα, το Double Wear Stay-in-Place δημιουργείται ξανά. Καθώς οι ανάγκες των καταναλωτών αλλάζουν και η επιστήμη εξελίσσεται, η Estée Lauder συνεχίζει να προσδιορίζει τι πραγματικά μπορεί να είναι ένα makeup υψηλής απόδοσης. Το Νέο Double Wear είναι όλα όσα αγαπάτε, τώρα με ακόμα περισσότερα οφέλη για την επιδερμίδα.

Νέο αψεγάδιαστο, ματ αποτέλεσμα γεμάτο ζωντάνια. Αυτό το makeup είναι δημιουργημένο για ακόμα περισσότερα καθώς έχει ανάλαφρη αίσθηση, με περισσότερες επιλογές κάλυψης και μεγάλη διάρκεια. 36 ώρες αναλλοίωτο αποτέλεσμα. Εξισορροπεί την επιδερμίδα με έλεγχο λιπαρότητας και ενυδάτωση. Ακόμα πιο ιδανικές αποχρώσεις – μια δημιουργημένη για εσάς.

ΑΝΑΛΑΦΡΗ ΑΙΣΘΗΣΗ + ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Το νέο Double Wear Stay-in-Place χαρίζει ματ αποτέλεσμα γεμάτο ζωντάνια, με χαμηλή έως υψηλή κάλυψη, ανάλαφρη αίσθηση, ομοιόμορφο χρωματικό τόνο που καλύπτει τις ατέλειες ενώ μειώνει την όψη των πόρων. Πιο λεπτόρρευστο, εφαρμόζεται πιο εύκολα και δίνει περισσότερες επιλογές κάλυψης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Double Wear Stay-in-Place τώρα διαρκεί ακόμα περισσότερο. Αναλλοίωτο αποτέλεσμα για έως και 36 ώρες. Η σύνθεσή του ενισχύεται από τη ΝΕΑ Τεχνολογία Polymer Mesh Matrix, ένα σύστημα πολυμερών που συμπεριφέρεται σαν ένα αόρατο πλέγμα και επιτρέπει στη σύνθεση να κινείται μαζί με την επιδερμίδα. Εξαιρετικά άνετο αποτέλεσμα που δε μεταφέρεται, με αντοχή στο νερό, στον ιδρώτα, στις καιρικές συνθήκες και στην υγρασία.

Κάθε σταγόνα περιλαμβάνει 20 τρισεκατομμύρια μικροχρωστικές που είναι απόλυτα οξειδωμένες και σταθεροποιημένες ώστε να παρέχουν ομοιόμορφη κάλυψη. Αποχρώσεις που ταιριάζουν με τον φυσικό χρωματικό τόνο της επιδερμίδας που δεν αλλοιώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Το νέο Double Wear άμεσα εξισορροπεί την επιδερμίδα με έλεγχο λιπαρότητας και ενυδάτωση. Ελέγχει για 36 ώρες τη λιπαρότητα και επιπλέον διατηρεί την ενυδάτωσή της για 72 ώρες. Η παραγωγή λιπαρότητας μειώνεται σε μόλις 4 εβδομάδες.

Το Σύμπλοκο Διπλής Εξισορρόπησης της Estée Lauder με AlgaNiacin™ εξισορροπεί τη λιπαρότητα με την ενυδάτωση, ενώ με την πάροδο του χρόνου μειώνει την παραγωγή λιπαρότητας της επιδερμίδας. Περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:

• Γλυκερίνη & Υαλουρονικό Οξύ: ο συνδυασμός αυτός χαρίζει άμεσα ενυδάτωση και διατηρεί τα επίπεδά της μακροπρόθεσμα.

• Νιασιναμίδη: βοηθά στη μείωση παραγωγής σμήγματος μακροπρόθεσμα.

• Εκχύλισμα Καφέ Άλγης: βοηθά στη μείωση παραγωγής λιπαρότητας μακροπρόθεσμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Τώρα ακόμα πιο ιδανικές αποχρώσεις, δημιουργημένες με βάση την προηγμένη τεχνογνωσία της Estée Lauder στον τόνο της επιδερμίδας και περισσότερα από 15 χρόνια Tεχνολογίας Color Capture. Μια δημιουργημένη για εσάς. Οι ίδιες αποχρώσεις που ταιριάζουν με τον φυσικό χρωματικό τόνο της επιδερμίδας, τώρα ενισχυμένες με μικροχρωστικές για ένα ματ αποτέλεσμα γεμάτο ζωντάνια.

• 15 Χρόνια Tεχνολογίας Color Capture: ένας κατοχυρωμένος αλγόριθμος της Estée Lauder που χαρτογραφεί τα δεδομένα από μετρήσεις του τόνου επιδερμίδας και τα ταυτοποιεί με την αντίστοιχη απόχρωση.

• Ενταντική Έρευνα και Μελέτη: πολλαπλοί κύκλοι μελετών σε παραγματικούς καταναλωτές σε μεγάλο εύρος και βάθος αποχρώσεων και υποτόνου. Πάνω από 14,000 μετρήσεις τόνων επιδερμίδας από χιλιάδες ανθρώπους στις πέντε ηπείρους, ταυτοποιώντας κάθε απόχρωση πάνω σε φυσική επιδερμίδα.

• Αριστοτεχνία: 50 ώρες δημιουργίας κάθε απόχρωσης στο χέρι, με τους επιστήμονες να βαθμονομούν με αριστοτεχνία την ακριβή ισορροπία των χρωστικών ώστε να ταιριάζει σε κάθε μέτρηση τόνου επιδερμίδας.

Το νέο Double Wear Stay-in-Place διατίθεται σε 55 αποχρώσεις, σε 9 επίπεδα έντασης και 3 υποτόνους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

• Oil free

• Δερματολογικά ελεγμένο

• Οφθαλμολογικά ελεγμένο

• Δε προκαλεί μαύρα στίγματα, δε φράσσει τους πόρους

• Χωρίς: Αλκοόλη, Έλαιο, SLS/SLES, Θειικά Άλατα

ΝΕΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το εμβληματικό, ανακυκλώσιμο γυάλινο μπουκάλι αποκτά ανανεωμένη εμφάνιση. Ένας πιο μίνιμαλ, κομψός και πολυδιάστατος σχεδιασμός, εμπνευσμένος από το νέο, ζωνταντό ματ αποτέλεσμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

• ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ: Τοποθετήστε το δείκτη στο πάνω μέρος της συσκευασίας και ανακινήστε καλά, συλλέγοντας μία μικρή ποσότητα.

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ: Τοποθετήστε κουκκίδες στις περιοχές που χρειάζονται περισσότερη κάλυψη.

• ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ: Εφαρμόστε στην επιδερμίδα σας χρησιμοποιώντας τα ακροδάχτυλα, το πινέλο ή το σφουγγαράκι σας. Δημιουργήστε την κάλυψη που εσείς επιθυμείτε. Αφήστε λίγο χρόνο για να στεγνώσει το foundation, μεταξύ των εφαρμογών.



