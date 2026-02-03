GARDEN × SOUROTI: Η δύναμη του Ιαματικού νερού...συναντά την καλλυντική επιστήμη!

Η GARDEN και η SOUROTI παρουσιάζουν το πρώτο ελληνικό Facial Water Spray με νερό από την Ιαματική πηγή Σουρωτή.

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, σε ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Αθήνας το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση ενός νέου, μοναδικού ελληνικού προϊόντος περιποίησης: του GARDEN x SOUROTI Thermal Spring Water, Facial Spray.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διοικητικά στελέχη και συνεργάτες των δύο εταιρειών, εκπρόσωποι των media και επαγγελματίες του χώρου της ομορφιάς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιστορικής σύμπραξης.

Δύο δυνάμεις από τη Βόρεια Ελλάδα η GARDEN και η SOUROTI ενώνουν τη γνώση, την εμπειρία και τη βαθιά τους σχέση με τη φύση, δημιουργώντας κάτι πραγματικά πρωτοποριακό: Το πρώτο και μοναδικό προϊόν ομορφιάς από ελληνική ιαματική πηγή που μεταφέρει την καθαρότητα και τη δύναμη της ελληνικής γης απευθείας στην επιδερμίδα.

Η μοναδικότητα του νερού της Ιαματικής πηγής Σουρωτή

Το ιστορικό νερό της ιαματικής πηγής Σουρωτή φιλτράρεται φυσικά μέσα από τα στρώματα της γης και εμπλουτίζεται με πολύτιμα στοιχεία, όπως ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και όξινα ανθρακικά (HCO₃). Σε μεγαλύτερα βάθη έρχεται σε επαφή με γεωθερμικά ρευστά και εμπλουτίζεται περαιτέρω με πυριτικά (SiO₂) και λίθιο (Li), αποκτώντας τη μοναδική του σύσταση.

Το εμφιαλωτήριο της SOUROTI, η οποία φέτος γιορτάζει 110 χρόνια λειτουργίας, βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από την ιαματική πηγή διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ενώ ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται συστηματικά σε όλα τα στάδια υδροληψίας και εμφιάλωσης.

Η καλλυντική τεχνογνωσία της GARDEN

Η επιστημονική ομάδα της GARDEN με πολυετή εμπειρία στη δημιουργία καλλυντικών, τα οποία διατίθενται σε φαρμακεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναγνώρισε τη μοναδικότητα αυτού του ιαματικού νερού και το οδήγησε σε έναν νέο προορισμό…στον χρωματιστό της κήπο. Εκεί όπου το νερό της Ιαματικής πηγής Σουρωτή, συνάντησε την καλλυντική επιστήμη.

Με απόλυτο σεβασμό σε αυτόν τον θησαυρό της φύσης, οι δύο εταιρείες δημιούργησαν μία προηγμένη καλλυντική σύνθεση και το ιαματικό νερό Σουρωτή μετατρέπεται σε καθημερινή φροντίδα για την επιδερμίδα.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι ένα μοναδικό αναζωογονητικό νερό προσώπου και σώματος, με φυσικά μεταλλικά στοιχεία από ιαματικό ελληνικό νερό, υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδη συστατικά που προσφέρουν εντατική ενυδάτωση, φρεσκάδα και αίσθηση άμεσης ανακούφισης.

Ένα προϊόν καθημερινής φροντίδας για όλους ιδανικό για πριν το μακιγιάζ, για στιγμές έντασης, άσκησης, cooling breaks, έκθεσης στον ήλιο ή απλής ανάγκης για δροσιά & ενυδάτωσης.

Το συγκεκριμένο καλλυντικό αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικής ιστορίας και αποδεικνύει ότι όταν οι επαγγελματίες συνεργάζονται με κοινές αξίες, το αποτέλεσμα τους δικαιώνει.

Δύο διαφορετικές ομάδες συνεργάστηκαν, έτσι ώστε η ιδέα να γίνει συσκευασία και τα ευεργετικά συστατικά να ενωθούν σε μία φόρμουλα. Όλοι μαζί δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν με συνοχή, ταυτότητα και ξεκάθαρο στόχο.

Ένα 360° καλλυντικό για όλους, σχεδιασμένο να ενοποιεί οπτικά και συναισθηματικά τις αξίες των δύο brands.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, για να απολαύσουμε την δροσιά του στηρίζοντας την ελληνική καινοτομία.

" Είμαστε περήφανοι γι' αυτό που δημιουργήσαμε, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα αλλά για τον τρόπο που φτάσαμε σε αυτό. Γιατί τελικά, η επιτυχία δεν είναι μόνο το προϊόν στο ράφι, είναι η διαδικασία, οι άνθρωποι και η κοινή πίστη ότι όταν δουλεύουμε μαζί, μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Σαν το ταξίδι του νερού στα ποτήρια μας, σαν την δημιουργία καλλυντικών στην επιδερμίδα μας. "

Ένα ιαματικό spa ευεξίας… στα χέρια μας.

BORN IN GREECE

2026