Έρευνα Wolt: Πώς οι άνθρωποι εκφράζουν την αγάπη τους σήμερα

Μικρές, καθημερινές χειρονομίες, από λουλούδια και φυτά μέχρι comfort food και είδη για τα κατοικίδια, που δείχνουν ότι η αγάπη δεν χρειάζεται αφορμή.

Με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Wolt παρουσιάζει μια σύγχρονη εικόνα του πώς οι άνθρωποι εκφράζουν σήμερα την αγάπη και το ενδιαφέρον τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις καθημερινές τους συνήθειες. Από ρομαντικές χειρονομίες και φιλικές εκπλήξεις, μέχρι comfort food και προϊόντα για κατοικίδια, τα στοιχεία της Wolt δείχνουν ότι η αγάπη εκφράζεται κυρίως μέσα από απλές, καθημερινές χειρονομίες.

Πώς εκφράζουμε την αγάπη σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Wolt, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 707.000 παραγγελίες δώρων, συνολικής αξίας €22,5 εκατ., σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η προσφορά δώρων δεν περιορίζεται σε μία «μεγάλη» στιγμή του χρόνου, αλλά διατηρείται σε σταθερά επίπεδα σχεδόν κάθε μήνα, με αυξημένη δραστηριότητα τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, σε όλες τις αγορές, οι επιλογές δώρων παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες, με τα λουλούδια και τα φυτά να αποτελούν περίπου το 25% όλων των δώρων, ενώ ακολουθούν τα γλυκά και τα αρτοποιήματα. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το comfort food, όπως burgers και πίτσα, επιβεβαιώνοντας ότι το φαγητό λειτουργεί ως βασικός τρόπος έκφρασης ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η αποστολή δώρων μέσω πλατφόρμας ξεπερνά τα παραδοσιακά στερεότυπα, με παραγγελίες ειδών υψηλής αξίας, όπως iPhones και κοσμήματα. Μάλιστα, η πιο ακριβή παραγγελία παγκοσμίως έφτασε τα €6.500.

Η αγάπη επεκτείνεται και στα κατοικίδια

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν και οι παραγγελίες για κατοικίδια, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό παγκοσμίως. Το 2025, η συνολική δαπάνη για προϊόντα κατοικίδιων στην Ελλάδα ανήλθε σε €8 εκατ., με περισσότερες από 140.000 παραγγελίες

Συγκεκριμένα:

• Το 61% των αγορών για κατοικίδια αφορά γάτες και το 39% σκύλους

• Οι ιδιοκτήτες σκύλων ξοδεύουν περίπου 1/3 περισσότερο ανά παραγγελία

• Οι λιχουδιές υπερισχύουν των παιχνιδιών με αναλογία 11:1

• Σχεδόν 1 στις 5 παραγγελίες για κατοικίδια πραγματοποιείται το διάστημα 17:00–18:00.

Τι επιλέγουν να στείλουν ως δώρο οι Έλληνες

Το 2025, η Ελλάδα αποτέλεσε μία από τις πιο ενεργές αγορές της Wolt παγκοσμίως, καταγράφοντας 67.000 παραγγελίες δώρων, τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση διεθνώς, με συνολική αξία €1,6 εκατ. και μέση αξία παραγγελίας €24. Οι επιλογές αποτυπώνουν έναν συνδυασμό ρομαντισμού και καθημερινότητας. Στα πιο συχνά δώρα περιλαμβάνονται λουλούδια (κυρίως τριαντάφυλλα, μικτά μπουκέτα και τουλίπες), καφέδες ως μέρος της καθημερινής ρουτίνας, ευχετήριες κάρτες με προσωπικό μήνυμα, καθώς και τούρτες, κεριά, παιχνίδια και κρασιά, αποδεικνύοντας ότι η αποστολή δώρων δεν περιορίζεται σε ειδικές περιστάσεις, αλλά λειτουργεί ως καθημερινός τρόπος έκφρασης συναισθημάτων.

Ένας εύκολος και άμεσος τρόπος αποστολής δώρων

Σε αυτό το πλαίσιο, η Wolt δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν προσωποποιημένα δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, με λίγα μόνο κλικ, μέσω της λειτουργίας Gifting. Αξιοποιώντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν δώρα μέσα από μια ευρεία γκάμα καταστημάτων, από εστιατόρια και ανθοπωλεία μέχρι παντοπωλεία, και καταστήματα ρούχων, και να τα στείλουν απευθείας στο πρόσωπο που επιθυμούν.

Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης επιλέγει τη διεύθυνση του παραλήπτη, παραγγέλνει το δώρο του επιλέγοντας «Αποστολή ως Δώρο» και προσθέτει ένα προσωπικό μήνυμα σε μορφή ψηφιακής κάρτας. Ο παραλήπτης λαμβάνει ενημερώσεις μέσω SMS για την πορεία της αποστολής, χωρίς να απαιτείται λογαριασμός Wolt για την παραλαβή.

Παρότι η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί μια χαρακτηριστική αφορμή για την αποστολή δώρων, η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για γενέθλια, επετείους ή αυθόρμητες εκπλήξεις.

Γιατί με τη Wolt, η ανταλλαγή δώρων γίνεται πιο προσωπική από ποτέ!