«Καπούτ» στο Θέατρο Αλκμήνη: Παράταση παραστάσεων έως 30 Μαρτίου

Ο Γιάννης Διαμαντόπουλος σκηνοθετεί το ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι, που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη.

Το έργο εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα ζητήματα της τρίτης ηλικίας, τα οποία, παρότι αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει ελάχιστα τη σύγχρονη δραματουργία. Με διεισδυτική ματιά φωτίζει τον κόσμο των ηλικιωμένων· έναν κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως κρύβει μελαγχολία, βίαια πάθη, ανέφικτες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που γεννά πλήθος σκέψεων γύρω από τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο που, εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το αποτύπωμά του στον θεατή.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμάς Σιδέρης

Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Χατζημαύρος, Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτις σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Χάρης Εμμανουήλ, Τζώνυ Θεοδωρίδης, Άννα Παντζέλη

Ημέρα και ώρα παράστασης

Κάθε Δευτέρα στις 18:15

Διάρκεια

85 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 14€

Φοιτητικό: 10€

Ανέργων: 10€

ΑμεΑ: 10€

Ειδικές τιμές για σχολεία και γκρουπ κατόπιν επικοινωνίας.

Προπώληση

Ταμείο Θεάτρου Αλκμήνη

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 3428650

Ηλεκτρονικά: ticketservices.gr

Το Θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.

Πληροφορίες χώρου

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Στάση Κεραμεικός

Τρόλεϊ: 21, στάση ΚΑΜΠΑ

Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Γ18 (στάση ΚΑΜΠΑ), 035 (στάση ΙΚΑ)